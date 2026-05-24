Касса России: «Грязные деньги» возглавили прокат
Пиратские релизы оказались на второй строчке
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 24.05.2026
|1
|
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey
|CP
|1
|1382
|167 700 000
$2 363 636
|121 346
$1 710
|-
|167 700 000
$2 363 636
|2
|
ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 1
Devil Wears Prada 2
|-
|2
|1
|109 057 328
$1 537 101
|109 057 328
$1 537 101
|-47,0%
|314 890 028
$4 293 565
|3
|AK
|1
|2151
|61 115 806
$861 393
|28 413
$400
|-
|61 985 308
$873 648
|4
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|1
|1051
|38 440 838
$541 802
|36 575
$516
|-
|40 090 872
$565 058
|5
|NKI
|1
|2156
|32 546 300
$458 722
|15 096
$213
|-
|32 842 028
$462 890
|6
|NMG
|2
|1992
|28 312 390
$399 047
|14 213
$200
|-42,3%
|86 424 483
$1 178 409
|7
|NKI
|5
|522
|24 052 056
$339 000
|46 077
$649
|-53,0%
|454 091 904
$6 054 559
|8
|
ТЕНЬ 2
Scotty
|TNL
|1
|858
|8 362 630
$117 867
|9 747
$137
|-
|8 548 860
$120 491
|9
|CP
|5
|340
|6 700 000
$94 433
|19 706
$278
|-71,7%
|394 300 000
$5 257 333
|10
|
ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
The Magic Faraway Tree
|AK
|3
|714
|5 526 091
$77 887
|7 740
$109
|-72,7%
|81 575 935
$1 084 498
|ИТОГО TOP-10:
|481 813 439
$6 790 887
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.95 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:
21.05.2026
ПОКА НЕБО СМОТРИТ (K24), данные не предоставлены дистрибьютором.
ХРАНИТЕЛЬ КАМФОРНОГО ДЕРЕВА / Kusunoki no Bannin (RUR), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- COOL - CoolConnections
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- RR - Ракета Релизинг
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
25.05.2026 Автор: БК