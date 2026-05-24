Касса России: «Грязные деньги» возглавили прокат

Пиратские релизы оказались на второй строчке

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 24.05.2026 1 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

In the Grey CP 1 1382 167 700 000

$2 363 636 121 346

$1 710 - 167 700 000

$2 363 636 2 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 1

Devil Wears Prada 2 - 2 1 109 057 328

$1 537 101 109 057 328

$1 537 101 -47,0% 314 890 028

$4 293 565 3 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ

AK 1 2151 61 115 806

$861 393 28 413

$400 - 61 985 308

$873 648 4 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 1 1051 38 440 838

$541 802 36 575

$516 - 40 090 872

$565 058 5 БОГАТЫРИ

NKI 1 2156 32 546 300

$458 722 15 096

$213 - 32 842 028

$462 890 6 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ

NMG 2 1992 28 312 390

$399 047 14 213

$200 -42,3% 86 424 483

$1 178 409 7 КОММЕРСАНТ

NKI 5 522 24 052 056

$339 000 46 077

$649 -53,0% 454 091 904

$6 054 559 8 ТЕНЬ 2

Scotty TNL 1 858 8 362 630

$117 867 9 747

$137 - 8 548 860

$120 491 9 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

CP 5 340 6 700 000

$94 433 19 706

$278 -71,7% 394 300 000

$5 257 333 10 ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ

The Magic Faraway Tree AK 3 714 5 526 091

$77 887 7 740

$109 -72,7% 81 575 935

$1 084 498 ИТОГО TOP-10: 481 813 439

$6 790 887

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.95 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: пиратские релизы взобрались на вершину (Предварительные сборы уикенда 14.05.2026)