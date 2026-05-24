Предварительная касса уикенда №21 21.05 - 24.05.2026


Касса России: «Грязные деньги» возглавили прокат

Пиратские релизы оказались на второй строчке

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 24.05.2026
1 CP 1 1382 167 700 000
$2 363 636		 121 346
$1 710		 - 167 700 000
$2 363 636
2
ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 1
Devil Wears Prada 2
 - 2 1 109 057 328
$1 537 101		 109 057 328
$1 537 101		 -47,0% 314 890 028
$4 293 565
3 AK 1 2151 61 115 806
$861 393		 28 413
$400		 - 61 985 308
$873 648
4 EXP 1 1051 38 440 838
$541 802		 36 575
$516		 - 40 090 872
$565 058
5 NKI 1 2156 32 546 300
$458 722		 15 096
$213		 - 32 842 028
$462 890
6 NMG 2 1992 28 312 390
$399 047		 14 213
$200		 -42,3% 86 424 483
$1 178 409
7 NKI 5 522 24 052 056
$339 000		 46 077
$649		 -53,0% 454 091 904
$6 054 559
8
ТЕНЬ 2
Scotty
 TNL 1 858 8 362 630
$117 867		 9 747
$137		 - 8 548 860
$120 491
9 CP 5 340 6 700 000
$94 433		 19 706
$278		 -71,7% 394 300 000
$5 257 333
10 AK 3 714 5 526 091
$77 887		 7 740
$109		 -72,7% 81 575 935
$1 084 498
  ИТОГО TOP-10:   481 813 439
$6 790 887		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.95 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

21.05.2026

ПОКА НЕБО СМОТРИТ (K24), данные не предоставлены дистрибьютором.

ХРАНИТЕЛЬ КАМФОРНОГО ДЕРЕВА / Kusunoki no Bannin (RUR), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
RR - Ракета Релизинг
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
VLG - Вольга

25.05.2026 Автор: БК