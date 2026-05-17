Касса России: пиратские релизы взобрались на вершину
Лучшей новинкой стала анимация «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 17.05.2026
|1
|
ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 1
Devil Wears Prada 2
|-
|1
|1
|197 387 644
$2 691 405
|197 387 644
$2 691 405
|-
|197 387 644
$2 691 405
|2
|NKI
|4
|645
|51 047 824
$696 043
|79 144
$1 079
|-36,6%
|411 542 912
$5 487 239
|3
|NMG
|1
|1992
|49 102 147
$669 514
|24 650
$336
|-
|49 785 594
$678 833
|4
|CP
|4
|961
|23 000 000
$313 608
|23 933
$326
|-67,0%
|379 400 000
$5 058 667
|5
|
ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
The Magic Faraway Tree
|AK
|2
|1466
|20 239 095
$275 963
|13 806
$188
|-42,4%
|71 642 259
$952 436
|6
|CAO
|3
|1401
|15 560 070
$212 163
|11 106
$151
|-70,7%
|164 364 384
$2 195 037
|7
|
ХОКУМ
Hokum
|CPF
|2
|683
|15 558 882
$212 147
|22 780
$311
|-38,3%
|51 839 240
$689 168
|8
|NKI
|1
|2006
|14 571 575
$198 685
|7 264
$99
|-
|14 957 319
$203 945
|9
|
ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|6
|307
|11 561 406
$157 641
|37 659
$513
|-58,8%
|625 082 758
$7 983 177
|10
|
ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Over Your Dead Body
|EXP
|1
|559
|10 242 656
$139 660
|18 323
$250
|-
|10 242 656
$139 660
|ИТОГО TOP-10:
|408 271 299
$5 566 830
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.34 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- SBF - СБ Фильм
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
18.05.2026 Автор: БК