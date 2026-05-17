Предварительная касса уикенда №20 14.05 - 17.05.2026


Касса России: пиратские релизы взобрались на вершину

Лучшей новинкой стала анимация «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 17.05.2026
1
ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 1
Devil Wears Prada 2
 - 1 1 197 387 644
$2 691 405		 197 387 644
$2 691 405		 - 197 387 644
$2 691 405
2 NKI 4 645 51 047 824
$696 043		 79 144
$1 079		 -36,6% 411 542 912
$5 487 239
3 NMG 1 1992 49 102 147
$669 514		 24 650
$336		 - 49 785 594
$678 833
4 CP 4 961 23 000 000
$313 608		 23 933
$326		 -67,0% 379 400 000
$5 058 667
5 AK 2 1466 20 239 095
$275 963		 13 806
$188		 -42,4% 71 642 259
$952 436
6 CAO 3 1401 15 560 070
$212 163		 11 106
$151		 -70,7% 164 364 384
$2 195 037
7 CPF 2 683 15 558 882
$212 147		 22 780
$311		 -38,3% 51 839 240
$689 168
8 NKI 1 2006 14 571 575
$198 685		 7 264
$99		 - 14 957 319
$203 945
9 VLG 6 307 11 561 406
$157 641		 37 659
$513		 -58,8% 625 082 758
$7 983 177
10 EXP 1 559 10 242 656
$139 660		 18 323
$250		 - 10 242 656
$139 660
  ИТОГО TOP-10:   408 271 299
$5 566 830		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.34 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
SBF - СБ Фильм
VLG - Вольга
VRT - Vereteno

18.05.2026 Автор: БК