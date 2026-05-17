Касса России: пиратские релизы взобрались на вершину

Лучшей новинкой стала анимация «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 17.05.2026 1 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 1

Devil Wears Prada 2 - 1 1 197 387 644

$2 691 405 197 387 644

$2 691 405 - 197 387 644

$2 691 405 2 КОММЕРСАНТ

NKI 4 645 51 047 824

$696 043 79 144

$1 079 -36,6% 411 542 912

$5 487 239 3 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ

NMG 1 1992 49 102 147

$669 514 24 650

$336 - 49 785 594

$678 833 4 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

CP 4 961 23 000 000

$313 608 23 933

$326 -67,0% 379 400 000

$5 058 667 5 ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ

The Magic Faraway Tree AK 2 1466 20 239 095

$275 963 13 806

$188 -42,4% 71 642 259

$952 436 6 СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА

CAO 3 1401 15 560 070

$212 163 11 106

$151 -70,7% 164 364 384

$2 195 037 7 ХОКУМ

Hokum CPF 2 683 15 558 882

$212 147 22 780

$311 -38,3% 51 839 240

$689 168 8 СВОЯ В ДОСКУ

NKI 1 2006 14 571 575

$198 685 7 264

$99 - 14 957 319

$203 945 9 ВОТ ЭТО ДРАМА!

The Drama VLG 6 307 11 561 406

$157 641 37 659

$513 -58,8% 625 082 758

$7 983 177 10 ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Over Your Dead Body EXP 1 559 10 242 656

$139 660 18 323

$250 - 10 242 656

$139 660 ИТОГО TOP-10: 408 271 299

$5 566 830

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.34 руб.

* comScore

1 Разница между валовы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

