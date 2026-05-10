Касса России: «Коммерсант» с Александром Петровым продолжает лидировать

Лучшей новинкой стало зарубежное фэнтези «Вверх по волшебному дереву»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 10.05.2026 1 КОММЕРСАНТ

NKI 3 763 80 504 976

$1 070 260 105 511

$1 403 -17,9% 322 098 208

$4 294 643 2 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

CP 3 1497 69 700 000

$926 615 46 560

$619 -24,6% 331 300 000

$4 417 333 3 СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА 1

CAO 2 1888 53 113 819

$706 113 28 132

$374 -15,0% 130 819 104

$1 747 050 4 ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ

The Magic Faraway Tree AK 1 1450 35 129 759

$467 027 24 227

$322 - 35 190 475

$467 834 5 ВОТ ЭТО ДРАМА!

The Drama VLG 5 443 28 066 312

$373 123 63 355

$842 -48,4% 602 918 157

$7 700 104 6 ХОКУМ 2

Hokum CPF 1 854 25 236 445

$335 502 29 551

$393 - 25 236 445

$335 502 7 ЖДУН 2

NKI 2 2173 20 568 324

$273 442 9 465

$126 -64,4% 85 677 776

$1 144 201 8 ЛИТВЯК

AK 2 2190 20 449 159

$271 858 9 338

$124 -44,6% 66 673 875

$890 410 9 ГРУЗОВИЧКИ

VLG 2 2013 12 035 383

$160 002 5 979

$79 -67,8% 54 178 554

$723 538 10 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

AK 7 394 11 242 938

$149 467 28 535

$379 -53,8% 913 657 858

$11 318 854 ИТОГО TOP-10: 356 047 115

$4 733 410

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.22 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

