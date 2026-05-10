Касса России: «Коммерсант» с Александром Петровым продолжает лидировать
Лучшей новинкой стало зарубежное фэнтези «Вверх по волшебному дереву»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 10.05.2026
|1
|NKI
|3
|763
|80 504 976
$1 070 260
|105 511
$1 403
|-17,9%
|322 098 208
$4 294 643
|2
|CP
|3
|1497
|69 700 000
$926 615
|46 560
$619
|-24,6%
|331 300 000
$4 417 333
|3
|CAO
|2
|1888
|53 113 819
$706 113
|28 132
$374
|-15,0%
|130 819 104
$1 747 050
|4
|
ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
The Magic Faraway Tree
|AK
|1
|1450
|35 129 759
$467 027
|24 227
$322
|-
|35 190 475
$467 834
|5
|
ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|5
|443
|28 066 312
$373 123
|63 355
$842
|-48,4%
|602 918 157
$7 700 104
|6
|
ХОКУМ 2
Hokum
|CPF
|1
|854
|25 236 445
$335 502
|29 551
$393
|-
|25 236 445
$335 502
|7
|NKI
|2
|2173
|20 568 324
$273 442
|9 465
$126
|-64,4%
|85 677 776
$1 144 201
|8
|AK
|2
|2190
|20 449 159
$271 858
|9 338
$124
|-44,6%
|66 673 875
$890 410
|9
|VLG
|2
|2013
|12 035 383
$160 002
|5 979
$79
|-67,8%
|54 178 554
$723 538
|10
|AK
|7
|394
|11 242 938
$149 467
|28 535
$379
|-53,8%
|913 657 858
$11 318 854
|ИТОГО TOP-10:
|356 047 115
$4 733 410
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.22 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- ILK - Иллюзион кино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PVZGL - Про:взгляд
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
12.05.2026 Автор: БК