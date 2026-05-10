Предварительная касса уикенда №19 07.05 - 10.05.2026


Касса России: «Коммерсант» с Александром Петровым продолжает лидировать

Лучшей новинкой стало зарубежное фэнтези «Вверх по волшебному дереву»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 10.05.2026
1 NKI 3 763 80 504 976
$1 070 260		 105 511
$1 403		 -17,9% 322 098 208
$4 294 643
2 CP 3 1497 69 700 000
$926 615		 46 560
$619		 -24,6% 331 300 000
$4 417 333
3 CAO 2 1888 53 113 819
$706 113		 28 132
$374		 -15,0% 130 819 104
$1 747 050
4 AK 1 1450 35 129 759
$467 027		 24 227
$322		 - 35 190 475
$467 834
5 VLG 5 443 28 066 312
$373 123		 63 355
$842		 -48,4% 602 918 157
$7 700 104
6
ХОКУМ 2
Hokum
 CPF 1 854 25 236 445
$335 502		 29 551
$393		 - 25 236 445
$335 502
7 NKI 2 2173 20 568 324
$273 442		 9 465
$126		 -64,4% 85 677 776
$1 144 201
8 AK 2 2190 20 449 159
$271 858		 9 338
$124		 -44,6% 66 673 875
$890 410
9 VLG 2 2013 12 035 383
$160 002		 5 979
$79		 -67,8% 54 178 554
$723 538
10 AK 7 394 11 242 938
$149 467		 28 535
$379		 -53,8% 913 657 858
$11 318 854
  ИТОГО TOP-10:   356 047 115
$4 733 410		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.22 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
ILK - Иллюзион кино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PVZGL - Про:взгляд
VLG - Вольга
WP - World Pictures

12.05.2026 Автор: БК