Предварительная касса уикенда №18 30.04 - 03.05.2026


Касса России: военная драма «Семь верст до рассвета» стартовала с третьей строчки

В лидеры на второй неделе проката вырвался «Коммерсант» с Александром Петровым

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 03.05.2026
1 NKI 2 1465 97 792 200
$1 305 986		 66 752
$891		 44,5% 206 985 584
$2 759 808
2 CP 2 1821 92 400 000
$1 233 974		 50 741
$678		 -14,9% 237 300 000
$3 164 000
3 CAO 1 1355 62 446 785
$833 958		 46 086
$615		 - 62 471 035
$834 282
4 NKI 1 2170 57 786 780
$771 725		 26 630
$356		 - 58 249 556
$777 905
5 VLG 4 519 54 392 652
$726 398		 104 803
$1 400		 -32,1% 560 545 483
$7 158 946
6 VLG 1 2018 37 394 763
$499 396		 18 531
$247		 - 37 712 594
$503 640
7 AK 1 2198 36 922 794
$493 093		 16 798
$224		 - 37 316 794
$498 355
8 AK 2 2078 27 091 370
$361 797		 13 037
$174		 -30,5% 71 984 446
$959 793
9 AK 6 483 24 344 340
$325 111		 50 402
$673		 -32,5% 897 292 598
$11 116 112
10
ПОЛУТОН 2
Undertone
 PVZGL 1 670 17 995 586
$240 326		 26 859
$359		 - 18 770 589
$250 676
  ИТОГО TOP-10:   508 567 270
$6 791 764		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.88 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
VRT - Vereteno

04.05.2026 Автор: БК