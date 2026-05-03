Касса России: военная драма «Семь верст до рассвета» стартовала с третьей строчки
В лидеры на второй неделе проката вырвался «Коммерсант» с Александром Петровым
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 03.05.2026
|1
|NKI
|2
|1465
|97 792 200
$1 305 986
|66 752
$891
|44,5%
|206 985 584
$2 759 808
|2
|CP
|2
|1821
|92 400 000
$1 233 974
|50 741
$678
|-14,9%
|237 300 000
$3 164 000
|3
|CAO
|1
|1355
|62 446 785
$833 958
|46 086
$615
|-
|62 471 035
$834 282
|4
|NKI
|1
|2170
|57 786 780
$771 725
|26 630
$356
|-
|58 249 556
$777 905
|5
|
ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|4
|519
|54 392 652
$726 398
|104 803
$1 400
|-32,1%
|560 545 483
$7 158 946
|6
|VLG
|1
|2018
|37 394 763
$499 396
|18 531
$247
|-
|37 712 594
$503 640
|7
|AK
|1
|2198
|36 922 794
$493 093
|16 798
$224
|-
|37 316 794
$498 355
|8
|AK
|2
|2078
|27 091 370
$361 797
|13 037
$174
|-30,5%
|71 984 446
$959 793
|9
|AK
|6
|483
|24 344 340
$325 111
|50 402
$673
|-32,5%
|897 292 598
$11 116 112
|10
|
ПОЛУТОН 2
Undertone
|PVZGL
|1
|670
|17 995 586
$240 326
|26 859
$359
|-
|18 770 589
$250 676
|ИТОГО TOP-10:
|508 567 270
$6 791 764
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.88 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
04.05.2026 Автор: БК