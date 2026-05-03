Касса России: военная драма «Семь верст до рассвета» стартовала с третьей строчки

В лидеры на второй неделе проката вырвался «Коммерсант» с Александром Петровым

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 03.05.2026 1 КОММЕРСАНТ

NKI 2 1465 97 792 200

$1 305 986 66 752

$891 44,5% 206 985 584

$2 759 808 2 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

CP 2 1821 92 400 000

$1 233 974 50 741

$678 -14,9% 237 300 000

$3 164 000 3 СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА 1

CAO 1 1355 62 446 785

$833 958 46 086

$615 - 62 471 035

$834 282 4 ЖДУН 2

NKI 1 2170 57 786 780

$771 725 26 630

$356 - 58 249 556

$777 905 5 ВОТ ЭТО ДРАМА!

The Drama VLG 4 519 54 392 652

$726 398 104 803

$1 400 -32,1% 560 545 483

$7 158 946 6 ГРУЗОВИЧКИ

VLG 1 2018 37 394 763

$499 396 18 531

$247 - 37 712 594

$503 640 7 ЛИТВЯК

AK 1 2198 36 922 794

$493 093 16 798

$224 - 37 316 794

$498 355 8 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА

AK 2 2078 27 091 370

$361 797 13 037

$174 -30,5% 71 984 446

$959 793 9 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

AK 6 483 24 344 340

$325 111 50 402

$673 -32,5% 897 292 598

$11 116 112 10 ПОЛУТОН 2

Undertone PVZGL 1 670 17 995 586

$240 326 26 859

$359 - 18 770 589

$250 676 ИТОГО TOP-10: 508 567 270

$6 791 764

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.88 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

