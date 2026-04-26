Касса России: «Ангелы Ладоги» возглавили чарт
В тройку лидеров вновь попали пиратские релизы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 26.04.2026
|1
|CP
|1
|1974
|108 600 000
$1 448 000
|55 015
$734
|-
|109 600 000
$1 461 333
|2
|
ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|3
|780
|80 070 900
$1 067 612
|102 655
$1 369
|-37,9%
|481 626 778
$6 151 044
|3
|
ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» 1
Project Hail Mary
|-
|5
|-
|80 029 342
$1 067 058
|-
|-19,5%
|588 465 412
$7 290 206
|4
|NKI
|1
|1460
|67 473 256
$899 643
|46 215
$616
|-
|69 432 992
$925 773
|5
|AK
|1
|2086
|39 009 360
$520 125
|18 701
$249
|-
|39 009 360
$520 125
|6
|AK
|5
|972
|36 065 479
$480 873
|37 104
$495
|-46,2%
|862 711 805
$10 687 708
|7
|VLG
|1
|1263
|22 626 250
$301 683
|17 915
$239
|-
|22 693 363
$302 578
|8
|CP
|3
|968
|22 000 000
$293 333
|22 727
$303
|-57,1%
|175 800 000
$2 245 211
|9
|AK
|6
|584
|21 961 268
$292 817
|37 605
$501
|-34,4%
|859 584 147
$10 340 240
|10
|KAP
|1
|317
|17 304 033
$230 720
|54 587
$728
|-
|19 611 411
$261 485
|ИТОГО TOP-10:
|495 139 888
$6 601 865
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:
23.04.2026
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК. ПЕРЕВЫПУСК / The House That Jack Built (VRT), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- ILK - Иллюзион кино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- PRD - Парадиз
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - World Pictures
27.04.2026 Автор: БК