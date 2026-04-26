Предварительная касса уикенда №17 23.04 - 26.04.2026


Касса России: «Ангелы Ладоги» возглавили чарт

В тройку лидеров вновь попали пиратские релизы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 26.04.2026
1 CP 1 1974 108 600 000
$1 448 000		 55 015
$734		 - 109 600 000
$1 461 333
2 VLG 3 780 80 070 900
$1 067 612		 102 655
$1 369		 -37,9% 481 626 778
$6 151 044
3 - 5 - 80 029 342
$1 067 058		 - -19,5% 588 465 412
$7 290 206
4 NKI 1 1460 67 473 256
$899 643		 46 215
$616		 - 69 432 992
$925 773
5 AK 1 2086 39 009 360
$520 125		 18 701
$249		 - 39 009 360
$520 125
6 AK 5 972 36 065 479
$480 873		 37 104
$495		 -46,2% 862 711 805
$10 687 708
7 VLG 1 1263 22 626 250
$301 683		 17 915
$239		 - 22 693 363
$302 578
8 CP 3 968 22 000 000
$293 333		 22 727
$303		 -57,1% 175 800 000
$2 245 211
9 AK 6 584 21 961 268
$292 817		 37 605
$501		 -34,4% 859 584 147
$10 340 240
10 KAP 1 317 17 304 033
$230 720		 54 587
$728		 - 19 611 411
$261 485
  ИТОГО TOP-10:   495 139 888
$6 601 865		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

23.04.2026

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК. ПЕРЕВЫПУСК / The House That Jack Built (VRT), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
ILK - Иллюзион кино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
PRD - Парадиз
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - World Pictures

27.04.2026 Автор: БК