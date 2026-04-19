Касса России: «Вот это драма!» вновь в лидерах

Лучшей новинкой стала семейная комедия «Петрушка»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 19.04.2026 1 ВОТ ЭТО ДРАМА!

The Drama VLG 2 1179 128 973 691

$1 714 392 109 392

$1 454 -20,2% 357 080 784

$4 560 419 2 ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» 1

Project Hail Mary - 4 1 96 325 846

$1 280 418 96 325 846

$1 280 418 -15,1% 505 367 492

$6 260 747 3 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

AK 4 1292 66 990 844

$890 480 51 850

$689 -37,1% 805 436 615

$9 978 154 4 МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ

CP 2 1670 51 200 000

$680 580 30 659

$408 -31,2% 144 200 000

$1 841 635 5 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2

AK 5 803 33 496 641

$445 256 41 714

$554 -24,4% 831 828 081

$10 006 352 6 КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ

CP 3 718 22 800 000

$303 071 31 755

$422 -40,7% 207 900 000

$2 578 765 7 ПЕТРУШКА

NKI 1 2145 17 430 480

$231 696 8 126

$108 - 17 591 836

$233 841 8 НОРМАЛ 2

Normal PRD 1 610 16 439 349

$218 521 26 950

$358 - 16 439 349

$218 521 9 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ 3

Almarhum KNLG 1 608 13 141 830

$174 689 21 615

$287 - 13 141 830

$174 689 10 ТОЛСТЯК ЮЗИ 4

Yooz TNL 1 1165 11 282 932

$149 979 9 685

$129 - 11 282 932

$149 979 ИТОГО TOP-10: 458 081 613

$6 089 082

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.23 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Вот это драма!» возглавила прокат (Предварительные сборы уикенда 09.04.2026)