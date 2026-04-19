Касса России: «Вот это драма!» вновь в лидерах
Лучшей новинкой стала семейная комедия «Петрушка»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 19.04.2026
|1
|
ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|2
|1179
|128 973 691
$1 714 392
|109 392
$1 454
|-20,2%
|357 080 784
$4 560 419
|2
|
ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» 1
Project Hail Mary
|-
|4
|1
|96 325 846
$1 280 418
|96 325 846
$1 280 418
|-15,1%
|505 367 492
$6 260 747
|3
|AK
|4
|1292
|66 990 844
$890 480
|51 850
$689
|-37,1%
|805 436 615
$9 978 154
|4
|CP
|2
|1670
|51 200 000
$680 580
|30 659
$408
|-31,2%
|144 200 000
$1 841 635
|5
|AK
|5
|803
|33 496 641
$445 256
|41 714
$554
|-24,4%
|831 828 081
$10 006 352
|6
|CP
|3
|718
|22 800 000
$303 071
|31 755
$422
|-40,7%
|207 900 000
$2 578 765
|7
|NKI
|1
|2145
|17 430 480
$231 696
|8 126
$108
|-
|17 591 836
$233 841
|8
|
НОРМАЛ 2
Normal
|PRD
|1
|610
|16 439 349
$218 521
|26 950
$358
|-
|16 439 349
$218 521
|9
|
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ 3
Almarhum
|KNLG
|1
|608
|13 141 830
$174 689
|21 615
$287
|-
|13 141 830
$174 689
|10
|
ТОЛСТЯК ЮЗИ 4
Yooz
|TNL
|1
|1165
|11 282 932
$149 979
|9 685
$129
|-
|11 282 932
$149 979
|ИТОГО TOP-10:
|458 081 613
$6 089 082
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.23 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- KNFT - КиноФанат
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
20.04.2026 Автор: БК