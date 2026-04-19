Предварительная касса уикенда №16 16.04 - 19.04.2026


Касса России: «Вот это драма!» вновь в лидерах

Лучшей новинкой стала семейная комедия «Петрушка»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 19.04.2026
1 VLG 2 1179 128 973 691
$1 714 392		 109 392
$1 454		 -20,2% 357 080 784
$4 560 419
2 - 4 1 96 325 846
$1 280 418		 96 325 846
$1 280 418		 -15,1% 505 367 492
$6 260 747
3 AK 4 1292 66 990 844
$890 480		 51 850
$689		 -37,1% 805 436 615
$9 978 154
4 CP 2 1670 51 200 000
$680 580		 30 659
$408		 -31,2% 144 200 000
$1 841 635
5 AK 5 803 33 496 641
$445 256		 41 714
$554		 -24,4% 831 828 081
$10 006 352
6 CP 3 718 22 800 000
$303 071		 31 755
$422		 -40,7% 207 900 000
$2 578 765
7 NKI 1 2145 17 430 480
$231 696		 8 126
$108		 - 17 591 836
$233 841
8
НОРМАЛ 2
Normal
 PRD 1 610 16 439 349
$218 521		 26 950
$358		 - 16 439 349
$218 521
9 KNLG 1 608 13 141 830
$174 689		 21 615
$287		 - 13 141 830
$174 689
10 TNL 1 1165 11 282 932
$149 979		 9 685
$129		 - 11 282 932
$149 979
  ИТОГО TOP-10:   458 081 613
$6 089 082		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 75.23 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
KNFT - КиноФанат
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
TNL - TenLetters
VLG - Вольга
WP - World Pictures

20.04.2026 Автор: БК