Касса России: «Вот это драма!» возглавила прокат
В тройке вновь оказались пиратские релизы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 12.04.2026
|1
|
ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|1
|1175
|161 580 113
$2 063 603
|137 515
$1 756
|-
|163 597 803
$2 089 372
|2
|
ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» 1
Project Hail Mary
|-
|3
|1
|109 097 972
$1 393 333
|109 097 972
$1 393 333
|-27,0%
|404 742 623
$5 014 155
|3
|AK
|3
|1524
|106 483 845
$1 359 947
|69 871
$892
|-50,2%
|705 463 535
$8 739 637
|4
|CP
|1
|1836
|74 300 000
$948 914
|40 468
$517
|-
|75 500 000
$964 240
|5
|AK
|4
|1460
|44 308 295
$565 879
|30 348
$388
|-68,6%
|789 978 768
$9 502 932
|6
|CP
|2
|1411
|38 400 000
$490 421
|27 215
$348
|-58,9%
|172 500 000
$2 139 668
|7
|
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|6
|192
|12 299 717
$157 085
|64 061
$818
|-47,9%
|343 429 162
$4 414 257
|8
|NMG
|1
|2074
|11 853 644
$151 388
|5 715
$73
|-
|12 050 349
$153 900
|9
|
МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА
Morrigan
|EXP
|1
|816
|10 150 952
$129 642
|12 440
$159
|-
|10 213 198
$130 437
|10
|
МАЛЫШ 2
|CAO
|7
|385
|6 520 003
$83 270
|16 935
$216
|-53,5%
|230 318 064
$3 011 875
|ИТОГО TOP-10:
|574 994 541
$7 343 481
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.3 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- RSP - Ray of Sun Pictures
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
13.04.2026 Автор: БК