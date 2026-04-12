Предварительная касса уикенда №15 09.04 - 12.04.2026


Касса России: «Вот это драма!» возглавила прокат

В тройке вновь оказались пиратские релизы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 12.04.2026
1 VLG 1 1175 161 580 113
$2 063 603		 137 515
$1 756		 - 163 597 803
$2 089 372
2 - 3 1 109 097 972
$1 393 333		 109 097 972
$1 393 333		 -27,0% 404 742 623
$5 014 155
3 AK 3 1524 106 483 845
$1 359 947		 69 871
$892		 -50,2% 705 463 535
$8 739 637
4 CP 1 1836 74 300 000
$948 914		 40 468
$517		 - 75 500 000
$964 240
5 AK 4 1460 44 308 295
$565 879		 30 348
$388		 -68,6% 789 978 768
$9 502 932
6 CP 2 1411 38 400 000
$490 421		 27 215
$348		 -58,9% 172 500 000
$2 139 668
7
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
 VLG 6 192 12 299 717
$157 085		 64 061
$818		 -47,9% 343 429 162
$4 414 257
8 NMG 1 2074 11 853 644
$151 388		 5 715
$73		 - 12 050 349
$153 900
9 EXP 1 816 10 150 952
$129 642		 12 440
$159		 - 10 213 198
$130 437
10 CAO 7 385 6 520 003
$83 270		 16 935
$216		 -53,5% 230 318 064
$3 011 875
  ИТОГО TOP-10:   574 994 541
$7 343 481		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.3 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
RSP - Ray of Sun Pictures
SMKT - Самокат
VLG - Вольга

13.04.2026 Автор: БК