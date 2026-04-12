Касса России: «Вот это драма!» возглавила прокат

В тройке вновь оказались пиратские релизы

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 12.04.2026 1 ВОТ ЭТО ДРАМА!

The Drama VLG 1 1175 161 580 113

$2 063 603 137 515

$1 756 - 163 597 803

$2 089 372 2 ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» 1

Project Hail Mary - 3 1 109 097 972

$1 393 333 109 097 972

$1 393 333 -27,0% 404 742 623

$5 014 155 3 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

AK 3 1524 106 483 845

$1 359 947 69 871

$892 -50,2% 705 463 535

$8 739 637 4 МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ

CP 1 1836 74 300 000

$948 914 40 468

$517 - 75 500 000

$964 240 5 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2

AK 4 1460 44 308 295

$565 879 30 348

$388 -68,6% 789 978 768

$9 502 932 6 КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ

CP 2 1411 38 400 000

$490 421 27 215

$348 -58,9% 172 500 000

$2 139 668 7 НАСЛЕДНИК

How to Make a Killing VLG 6 192 12 299 717

$157 085 64 061

$818 -47,9% 343 429 162

$4 414 257 8 ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ

NMG 1 2074 11 853 644

$151 388 5 715

$73 - 12 050 349

$153 900 9 МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА

Morrigan EXP 1 816 10 150 952

$129 642 12 440

$159 - 10 213 198

$130 437 10 МАЛЫШ 2

CAO 7 385 6 520 003

$83 270 16 935

$216 -53,5% 230 318 064

$3 011 875 ИТОГО TOP-10: 574 994 541

$7 343 481

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.3 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

