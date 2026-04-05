Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт

«Королек моей любви» стартовал с четвертого места

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 05.04.2026 1 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

AK 2 1650 214 012 476

$2 654 583 129 705

$1 609 7,2% 530 111 484

$6 567 288 2 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2

AK 3 2209 140 989 062

$1 748 810 63 825

$792 -18,4% 722 992 988

$8 697 137 3 ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» 1

Project Hail Mary - 2 1 131 205 493

$1 627 456 131 205 493

$1 627 456 -10,2% 277 394 131

$3 436 498 4 КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ

CP 1 1731 93 400 000

$1 158 521 53 957

$669 - 108 800 000

$1 349 541 5 КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА

NKI 2 2232 31 983 888

$396 724 14 330

$178 -20,3% 96 079 304

$1 190 279 6 НАСЛЕДНИК

How to Make a Killing VLG 5 251 23 610 710

$292 864 94 067

$1 167 -19,2% 322 729 412

$4 148 193 7 ДЕТИ ЛЕСА 2 2

Woodwalkers 2 CPF 1 963 16 047 009

$199 045 16 664

$207 - 16 047 009

$199 045 8 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

AK 8 414 14 369 599

$178 239 34 709

$431 -19,2% 2 092 983 229

$27 020 181 9 МАЛЫШ 3

CAO 6 718 14 029 179

$174 016 19 539

$242 -33,7% 218 712 256

$2 860 105 10 ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА

The Mortuary Assistant EXP 2 818 11 208 376

$139 027 13 702

$170 -35,3% 35 891 989

$444 648 ИТОГО TOP-10: 690 855 792

$8 569 285

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.62 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

