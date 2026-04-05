Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
«Королек моей любви» стартовал с четвертого места
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 05.04.2026
|1
|AK
|2
|1650
|214 012 476
$2 654 583
|129 705
$1 609
|7,2%
|530 111 484
$6 567 288
|2
|AK
|3
|2209
|140 989 062
$1 748 810
|63 825
$792
|-18,4%
|722 992 988
$8 697 137
|3
|
ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» 1
Project Hail Mary
|-
|2
|1
|131 205 493
$1 627 456
|131 205 493
$1 627 456
|-10,2%
|277 394 131
$3 436 498
|4
|CP
|1
|1731
|93 400 000
$1 158 521
|53 957
$669
|-
|108 800 000
$1 349 541
|5
|NKI
|2
|2232
|31 983 888
$396 724
|14 330
$178
|-20,3%
|96 079 304
$1 190 279
|6
|
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|5
|251
|23 610 710
$292 864
|94 067
$1 167
|-19,2%
|322 729 412
$4 148 193
|7
|
ДЕТИ ЛЕСА 2 2
Woodwalkers 2
|CPF
|1
|963
|16 047 009
$199 045
|16 664
$207
|-
|16 047 009
$199 045
|8
|AK
|8
|414
|14 369 599
$178 239
|34 709
$431
|-19,2%
|2 092 983 229
$27 020 181
|9
|
МАЛЫШ 3
|CAO
|6
|718
|14 029 179
$174 016
|19 539
$242
|-33,7%
|218 712 256
$2 860 105
|10
|
ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА
The Mortuary Assistant
|EXP
|2
|818
|11 208 376
$139 027
|13 702
$170
|-35,3%
|35 891 989
$444 648
|ИТОГО TOP-10:
|690 855 792
$8 569 285
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.62 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CKINO - Центр кино
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- CS - Cinemaus Studio
- EXP - Экспонента Фильм
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RSP - Ray of Sun Pictures
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
06.04.2026 Автор: БК