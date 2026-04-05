Предварительная касса уикенда №14 02.04 - 05.04.2026


Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт

«Королек моей любви» стартовал с четвертого места

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 05.04.2026
1 AK 2 1650 214 012 476
$2 654 583		 129 705
$1 609		 7,2% 530 111 484
$6 567 288
2 AK 3 2209 140 989 062
$1 748 810		 63 825
$792		 -18,4% 722 992 988
$8 697 137
3 - 2 1 131 205 493
$1 627 456		 131 205 493
$1 627 456		 -10,2% 277 394 131
$3 436 498
4 CP 1 1731 93 400 000
$1 158 521		 53 957
$669		 - 108 800 000
$1 349 541
5 NKI 2 2232 31 983 888
$396 724		 14 330
$178		 -20,3% 96 079 304
$1 190 279
6
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
 VLG 5 251 23 610 710
$292 864		 94 067
$1 167		 -19,2% 322 729 412
$4 148 193
7
ДЕТИ ЛЕСА 2 2
Woodwalkers 2
 CPF 1 963 16 047 009
$199 045		 16 664
$207		 - 16 047 009
$199 045
8 AK 8 414 14 369 599
$178 239		 34 709
$431		 -19,2% 2 092 983 229
$27 020 181
9 CAO 6 718 14 029 179
$174 016		 19 539
$242		 -33,7% 218 712 256
$2 860 105
10
ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА
The Mortuary Assistant
 EXP 2 818 11 208 376
$139 027		 13 702
$170		 -35,3% 35 891 989
$444 648
  ИТОГО TOP-10:   690 855 792
$8 569 285		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.62 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CKINO - Центр кино
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CS - Cinemaus Studio
EXP - Экспонента Фильм
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RSP - Ray of Sun Pictures
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
VLG - Вольга

06.04.2026 Автор: БК