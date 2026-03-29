Предварительная касса уикенда №13 26.03 - 29.03.2026


Касса России: мелодрама «Твое сердце будет разбито» возглавила чарт

В тройку также попали «Домовенок Кузя 2» и пиратские релизы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 29.03.2026
1 AK 1 1628 199 648 260
$2 473 343		 122 634
$1 519		 - 200 892 875
$2 488 762
2 AK 2 2300 172 814 160
$2 140 909		 75 137
$931		 -36,3% 495 369 261
$5 958 971
3 - 1 1 132 413 972
$1 640 411		 132 413 972
$1 640 411		 - 132 413 972
$1 640 411
4 NKI 1 2232 40 059 740
$496 280		 17 948
$222		 - 40 080 440
$496 537
5
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
 VLG 4 339 29 236 270
$362 194		 86 243
$1 068		 -42,5% 289 086 862
$3 715 769
6 CAO 5 690 21 153 952
$262 066		 30 658
$380		 -29,4% 195 634 128
$2 558 312
7 AK 7 585 17 783 665
$220 313		 30 399
$377		 -45,7% 2 068 124 830
$26 699 262
8
ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА
The Mortuary Assistant
 EXP 1 838 17 329 127
$214 682		 20 679
$256		 - 17 329 127
$214 682
9 VLG 1 1892 16 163 798
$200 245		 8 543
$106		 - 16 375 763
$202 871
10 CP 2 355 13 700 000
$169 722		 38 592
$478		 -44,2% 44 400 000
$534 103
  ИТОГО TOP-10:   660 302 944
$8 180 165		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.72 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNM -
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RSP - Ray of Sun Pictures
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
VLG - Вольга

30.03.2026 Автор: БК