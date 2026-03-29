Касса России: мелодрама «Твое сердце будет разбито» возглавила чарт
В тройку также попали «Домовенок Кузя 2» и пиратские релизы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 29.03.2026
|1
|AK
|1
|1628
|199 648 260
$2 473 343
|122 634
$1 519
|-
|200 892 875
$2 488 762
|2
|AK
|2
|2300
|172 814 160
$2 140 909
|75 137
$931
|-36,3%
|495 369 261
$5 958 971
|3
|
ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» 1
Project Hail Mary
|-
|1
|1
|132 413 972
$1 640 411
|132 413 972
$1 640 411
|-
|132 413 972
$1 640 411
|4
|NKI
|1
|2232
|40 059 740
$496 280
|17 948
$222
|-
|40 080 440
$496 537
|5
|
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|4
|339
|29 236 270
$362 194
|86 243
$1 068
|-42,5%
|289 086 862
$3 715 769
|6
|
МАЛЫШ 2
|CAO
|5
|690
|21 153 952
$262 066
|30 658
$380
|-29,4%
|195 634 128
$2 558 312
|7
|AK
|7
|585
|17 783 665
$220 313
|30 399
$377
|-45,7%
|2 068 124 830
$26 699 262
|8
|
ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА
The Mortuary Assistant
|EXP
|1
|838
|17 329 127
$214 682
|20 679
$256
|-
|17 329 127
$214 682
|9
|VLG
|1
|1892
|16 163 798
$200 245
|8 543
$106
|-
|16 375 763
$202 871
|10
|CP
|2
|355
|13 700 000
$169 722
|38 592
$478
|-44,2%
|44 400 000
$534 103
|ИТОГО TOP-10:
|660 302 944
$8 180 165
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.72 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNM -
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RSP - Ray of Sun Pictures
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
30.03.2026 Автор: БК