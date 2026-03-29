Касса России: мелодрама «Твое сердце будет разбито» возглавила чарт

В тройку также попали «Домовенок Кузя 2» и пиратские релизы

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 29.03.2026 1 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

AK 1 1628 199 648 260

$2 473 343 122 634

$1 519 - 200 892 875

$2 488 762 2 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2

AK 2 2300 172 814 160

$2 140 909 75 137

$931 -36,3% 495 369 261

$5 958 971 3 ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» 1

Project Hail Mary - 1 1 132 413 972

$1 640 411 132 413 972

$1 640 411 - 132 413 972

$1 640 411 4 КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА

NKI 1 2232 40 059 740

$496 280 17 948

$222 - 40 080 440

$496 537 5 НАСЛЕДНИК

How to Make a Killing VLG 4 339 29 236 270

$362 194 86 243

$1 068 -42,5% 289 086 862

$3 715 769 6 МАЛЫШ 2

CAO 5 690 21 153 952

$262 066 30 658

$380 -29,4% 195 634 128

$2 558 312 7 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

AK 7 585 17 783 665

$220 313 30 399

$377 -45,7% 2 068 124 830

$26 699 262 8 ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА

The Mortuary Assistant EXP 1 838 17 329 127

$214 682 20 679

$256 - 17 329 127

$214 682 9 КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА

VLG 1 1892 16 163 798

$200 245 8 543

$106 - 16 375 763

$202 871 10 ДОКТОР ГАФ

CP 2 355 13 700 000

$169 722 38 592

$478 -44,2% 44 400 000

$534 103 ИТОГО TOP-10: 660 302 944

$8 180 165

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.72 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

