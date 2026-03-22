Касса России: «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат
В топ-3 вновь попали пиратские релизы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 22.03.2026
|1
|AK
|1
|2297
|271 473 802
$3 265 654
|118 186
$1 422
|-
|272 595 612
$3 279 148
|2
|
ПРЫГУНЫ 1
Hoppers
|-
|2
|1
|92 577 803
$1 113 651
|92 577 803
$1 113 651
|-27,7%
|220 643 684
$2 790 485
|3
|
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|3
|508
|50 808 581
$611 194
|100 017
$1 203
|-18,1%
|243 921 618
$3 135 239
|4
|AK
|6
|1447
|32 776 839
$394 284
|22 652
$272
|-51,3%
|2 041 921 498
$26 360 980
|5
|CP
|3
|1215
|31 900 000
$383 736
|26 255
$316
|-46,4%
|297 600 000
$3 825 193
|6
|CAO
|4
|800
|30 000 000
$360 881
|37 500
$451
|26,3%
|162 288 364
$2 122 249
|7
|CP
|1
|1578
|24 500 000
$294 719
|15 526
$187
|-
|24 500 000
$294 719
|8
|NKI
|3
|2121
|21 284 388
$256 037
|10 035
$121
|-67,4%
|314 637 952
$4 044 190
|9
|
НА ЦЕПИ
Good Boy
|VLG
|1
|503
|19 963 305
$240 146
|39 688
$477
|-
|20 269 540
$243 829
|10
|AK
|3
|440
|10 755 797
$129 385
|24 445
$294
|-53,6%
|121 178 021
$1 557 558
|ИТОГО TOP-10:
|586 040 515
$7 049 687
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.13 руб.
* comScore
1 Разника между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- K24 - К24
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RSP - Ray of Sun Pictures
- RUR - Русский Репортаж
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
23.03.2026 Автор: БК