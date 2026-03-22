Касса России: «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат

В топ-3 вновь попали пиратские релизы

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 22.03.2026 1 ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2

AK 1 2297 271 473 802

$3 265 654 118 186

$1 422 - 272 595 612

$3 279 148 2 ПРЫГУНЫ 1

Hoppers - 2 1 92 577 803

$1 113 651 92 577 803

$1 113 651 -27,7% 220 643 684

$2 790 485 3 НАСЛЕДНИК

How to Make a Killing VLG 3 508 50 808 581

$611 194 100 017

$1 203 -18,1% 243 921 618

$3 135 239 4 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

AK 6 1447 32 776 839

$394 284 22 652

$272 -51,3% 2 041 921 498

$26 360 980 5 НОВАЯ ТЕЩА

CP 3 1215 31 900 000

$383 736 26 255

$316 -46,4% 297 600 000

$3 825 193 6 МАЛЫШ

CAO 4 800 30 000 000

$360 881 37 500

$451 26,3% 162 288 364

$2 122 249 7 ДОКТОР ГАФ

CP 1 1578 24 500 000

$294 719 15 526

$187 - 24 500 000

$294 719 8 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2

NKI 3 2121 21 284 388

$256 037 10 035

$121 -67,4% 314 637 952

$4 044 190 9 НА ЦЕПИ

Good Boy VLG 1 503 19 963 305

$240 146 39 688

$477 - 20 269 540

$243 829 10 К СЕБЕ НЕЖНО

AK 3 440 10 755 797

$129 385 24 445

$294 -53,6% 121 178 021

$1 557 558 ИТОГО TOP-10: 586 040 515

$7 049 687

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.13 руб.

* comScore

1 Разница между валовы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

