Предварительная касса уикенда №12 19.03 - 22.03.2026


Касса России: «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат

В топ-3 вновь попали пиратские релизы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 22.03.2026
1 AK 1 2297 271 473 802
$3 265 654		 118 186
$1 422		 - 272 595 612
$3 279 148
2
ПРЫГУНЫ 1
Hoppers
 - 2 1 92 577 803
$1 113 651		 92 577 803
$1 113 651		 -27,7% 220 643 684
$2 790 485
3
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
 VLG 3 508 50 808 581
$611 194		 100 017
$1 203		 -18,1% 243 921 618
$3 135 239
4 AK 6 1447 32 776 839
$394 284		 22 652
$272		 -51,3% 2 041 921 498
$26 360 980
5 CP 3 1215 31 900 000
$383 736		 26 255
$316		 -46,4% 297 600 000
$3 825 193
6 CAO 4 800 30 000 000
$360 881		 37 500
$451		 26,3% 162 288 364
$2 122 249
7 CP 1 1578 24 500 000
$294 719		 15 526
$187		 - 24 500 000
$294 719
8 NKI 3 2121 21 284 388
$256 037		 10 035
$121		 -67,4% 314 637 952
$4 044 190
9
НА ЦЕПИ
Good Boy
 VLG 1 503 19 963 305
$240 146		 39 688
$477		 - 20 269 540
$243 829
10 AK 3 440 10 755 797
$129 385		 24 445
$294		 -53,6% 121 178 021
$1 557 558
  ИТОГО TOP-10:   586 040 515
$7 049 687		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.13 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
K24 - К24
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RSP - Ray of Sun Pictures
RUR - Русский Репортаж
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

23.03.2026 Автор: БК