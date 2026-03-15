Касса России: пиратские релизы вырвались вперед

«Марсупилами. Пушистый круиз» стартовал лишь с девятого места

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 15.03.2026 1 ПРЫГУНЫ 1

Hoppers - 1 1 118 909 752

$1 503 854 118 909 752

$1 503 854 - 118 909 752

$1 503 854 2 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

AK 5 1441 67 269 081

$850 754 46 682

$590 -52,6% 1 996 793 359

$25 778 381 3 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2

NKI 2 2296 65 161 400

$824 098 28 380

$359 -57,2% 282 285 120

$3 628 343 4 НАСЛЕДНИК

How to Make a Killing VLG 2 726 62 035 528

$784 565 85 448

$1 081 -15,3% 171 559 234

$2 205 132 5 НОВАЯ ТЕЩА

CP 2 1685 59 500 000

$752 498 35 312

$447 -56,4% 248 500 000

$3 194 087 6 МАЛЫШ 2

CAO 3 559 23 734 489

$300 171 42 459

$537 -6,4% 122 599 144

$1 603 232 7 К СЕБЕ НЕЖНО

AK 2 1156 23 202 905

$293 448 20 072

$254 -58,3% 102 823 914

$1 321 644 8 КРАСАВИЦА

VLG 4 708 15 719 761

$198 808 22 203

$281 -54,2% 334 093 541

$4 387 308 9 МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ

Marsupilami EXP 1 1372 14 999 224

$189 696 10 932

$138 - 15 264 959

$193 056 10 ГОРНИЧНАЯ

The Housemaid VLG 10 262 10 658 446

$134 798 40 681

$514 -54,6% 1 378 280 913

$17 618 317 ИТОГО TOP-10: 461 190 586

$5 832 687

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.07 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

