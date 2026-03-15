Касса России: пиратские релизы вырвались вперед
«Марсупилами. Пушистый круиз» стартовал лишь с девятого места
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 15.03.2026
|1
|
ПРЫГУНЫ 1
Hoppers
|-
|1
|1
|118 909 752
$1 503 854
|118 909 752
$1 503 854
|-
|118 909 752
$1 503 854
|2
|AK
|5
|1441
|67 269 081
$850 754
|46 682
$590
|-52,6%
|1 996 793 359
$25 778 381
|3
|NKI
|2
|2296
|65 161 400
$824 098
|28 380
$359
|-57,2%
|282 285 120
$3 628 343
|4
|
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|2
|726
|62 035 528
$784 565
|85 448
$1 081
|-15,3%
|171 559 234
$2 205 132
|5
|CP
|2
|1685
|59 500 000
$752 498
|35 312
$447
|-56,4%
|248 500 000
$3 194 087
|6
|
МАЛЫШ 2
|CAO
|3
|559
|23 734 489
$300 171
|42 459
$537
|-6,4%
|122 599 144
$1 603 232
|7
|AK
|2
|1156
|23 202 905
$293 448
|20 072
$254
|-58,3%
|102 823 914
$1 321 644
|8
|VLG
|4
|708
|15 719 761
$198 808
|22 203
$281
|-54,2%
|334 093 541
$4 387 308
|9
|
МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ
Marsupilami
|EXP
|1
|1372
|14 999 224
$189 696
|10 932
$138
|-
|15 264 959
$193 056
|10
|
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|10
|262
|10 658 446
$134 798
|40 681
$514
|-54,6%
|1 378 280 913
$17 618 317
|ИТОГО TOP-10:
|461 190 586
$5 832 687
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.07 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- BSD - BASE Development
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNM -
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- RR - Ракета Релизинг
- RSP - Ray of Sun Pictures
- SBF - СБ Фильм
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
16.03.2026 Автор: БК