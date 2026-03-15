Предварительная касса уикенда №11 12.03 - 15.03.2026


Касса России: пиратские релизы вырвались вперед

«Марсупилами. Пушистый круиз» стартовал лишь с девятого места

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 15.03.2026
1
ПРЫГУНЫ 1
Hoppers
 - 1 1 118 909 752
$1 503 854		 118 909 752
$1 503 854		 - 118 909 752
$1 503 854
2 AK 5 1441 67 269 081
$850 754		 46 682
$590		 -52,6% 1 996 793 359
$25 778 381
3 NKI 2 2296 65 161 400
$824 098		 28 380
$359		 -57,2% 282 285 120
$3 628 343
4
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
 VLG 2 726 62 035 528
$784 565		 85 448
$1 081		 -15,3% 171 559 234
$2 205 132
5 CP 2 1685 59 500 000
$752 498		 35 312
$447		 -56,4% 248 500 000
$3 194 087
6 CAO 3 559 23 734 489
$300 171		 42 459
$537		 -6,4% 122 599 144
$1 603 232
7 AK 2 1156 23 202 905
$293 448		 20 072
$254		 -58,3% 102 823 914
$1 321 644
8 VLG 4 708 15 719 761
$198 808		 22 203
$281		 -54,2% 334 093 541
$4 387 308
9 EXP 1 1372 14 999 224
$189 696		 10 932
$138		 - 15 264 959
$193 056
10
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
 VLG 10 262 10 658 446
$134 798		 40 681
$514		 -54,6% 1 378 280 913
$17 618 317
  ИТОГО TOP-10:   461 190 586
$5 832 687		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.07 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
BSD - BASE Development
CAO - Каро Премьер
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNM -
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
RSP - Ray of Sun Pictures
SBF - СБ Фильм
VLG - Вольга
WP - World Pictures

16.03.2026 Автор: БК