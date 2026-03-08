Касса России: «Царевна-лягушка 2» возглавила прокат

Серебро чарта взяла «Новая теща»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 08.03.2026 1 ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2

NKI 1 2294 152 110 512

$1 955 148 66 308

$852 - 153 976 032

$1 979 126 2 НОВАЯ ТЕЩА

CP 1 1955 136 300 000

$1 751 928 69 719

$896 - 170 200 000

$2 187 661 3 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

AK 4 1596 123 031 520

$1 581 382 77 087

$991 -51,5% 1 640 356 763

$21 176 824 4 КРИК 7 1

Scream 7 - 1 1 105 560 214

$1 356 815 105 560 214

$1 356 815 - 105 560 214

$1 356 815 5 НАСЛЕДНИК

How to Make a Killing VLG 1 710 73 255 724

$941 590 103 177

$1 326 - 73 255 724

$941 590 6 К СЕБЕ НЕЖНО

AK 1 1127 71 190 441

$915 044 63 168

$812 - 71 190 441

$915 044 7 ТЮЛЬПАНЫ

NMG 1 1870 54 854 344

$705 069 29 334

$377 - 55 305 100

$710 862 8 КРАСАВИЦА

VLG 3 1257 34 305 995

$440 951 27 292

$351 -53,8% 300 619 218

$3 947 724 9 МАЛЫШ

CAO 2 1092 25 251 356

$324 568 23 124

$297 -41,5% 83 015 040

$1 085 590 10 ГОРНИЧНАЯ

The Housemaid VLG 9 347 23 485 565

$301 871 67 682

$870 -45,8% 1 358 532 936

$17 365 882 ИТОГО TOP-10: 799 345 671

$10 274 366

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.8 руб.

* comScore

1 Разница между валовы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

