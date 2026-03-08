top banner

Предварительная касса уикенда №10 05.03 - 08.03.2026


Касса России: «Царевна-лягушка 2» возглавила прокат

Серебро чарта взяла «Новая теща»

1 NKI 1 2294 152 110 512
$1 955 148		 66 308
$852		 - 153 976 032
$1 979 126
2 CP 1 1955 136 300 000
$1 751 928		 69 719
$896		 - 170 200 000
$2 187 661
3 AK 4 1596 123 031 520
$1 581 382		 77 087
$991		 -51,5% 1 640 356 763
$21 176 824
4
КРИК 7 1
Scream 7
 - 1 1 105 560 214
$1 356 815		 105 560 214
$1 356 815		 - 105 560 214
$1 356 815
5
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
 VLG 1 710 73 255 724
$941 590		 103 177
$1 326		 - 73 255 724
$941 590
6 AK 1 1127 71 190 441
$915 044		 63 168
$812		 - 71 190 441
$915 044
7 NMG 1 1870 54 854 344
$705 069		 29 334
$377		 - 55 305 100
$710 862
8 VLG 3 1257 34 305 995
$440 951		 27 292
$351		 -53,8% 300 619 218
$3 947 724
9 CAO 2 1092 25 251 356
$324 568		 23 124
$297		 -41,5% 83 015 040
$1 085 590
10
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
 VLG 9 347 23 485 565
$301 871		 67 682
$870		 -45,8% 1 358 532 936
$17 365 882
  ИТОГО TOP-10:   799 345 671
$10 274 366		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.8 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

05.03.2026

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ (VRT), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CKINO - Центр кино
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
RSP - Ray of Sun Pictures
VLG - Вольга
VRT - Vereteno

