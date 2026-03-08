Касса России: «Царевна-лягушка 2» возглавила прокат
Серебро чарта взяла «Новая теща»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 08.03.2026
|1
|NKI
|1
|2294
|152 110 512
$1 955 148
|66 308
$852
|-
|153 976 032
$1 979 126
|2
|CP
|1
|1955
|136 300 000
$1 751 928
|69 719
$896
|-
|170 200 000
$2 187 661
|3
|AK
|4
|1596
|123 031 520
$1 581 382
|77 087
$991
|-51,5%
|1 640 356 763
$21 176 824
|4
|
КРИК 7 1
Scream 7
|-
|1
|1
|105 560 214
$1 356 815
|105 560 214
$1 356 815
|-
|105 560 214
$1 356 815
|5
|
НАСЛЕДНИК
How to Make a Killing
|VLG
|1
|710
|73 255 724
$941 590
|103 177
$1 326
|-
|73 255 724
$941 590
|6
|AK
|1
|1127
|71 190 441
$915 044
|63 168
$812
|-
|71 190 441
$915 044
|7
|NMG
|1
|1870
|54 854 344
$705 069
|29 334
$377
|-
|55 305 100
$710 862
|8
|VLG
|3
|1257
|34 305 995
$440 951
|27 292
$351
|-53,8%
|300 619 218
$3 947 724
|9
|CAO
|2
|1092
|25 251 356
$324 568
|23 124
$297
|-41,5%
|83 015 040
$1 085 590
|10
|
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|9
|347
|23 485 565
$301 871
|67 682
$870
|-45,8%
|1 358 532 936
$17 365 882
|ИТОГО TOP-10:
|799 345 671
$10 274 366
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.8 руб.
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:
05.03.2026
БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ (VRT), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CKINO - Центр кино
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- RSP - Ray of Sun Pictures
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
10.03.2026 Автор: БК