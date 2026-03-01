top banner

Предварительная касса уикенда №9 26.02 - 01.03.2026


Касса России: «Сказка о царе Салтане» вновь стала лидером проката

«Малыш» стартовал с пятой строчки

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 01.03.2026
1 AK 3 2295 253 462 334
$3 314 533		 110 441
$1 444		 -37,9% 1 684 496 755
$21 746 666
2
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 1
Wuthering Heights
 - 3 1 114 584 218
$1 498 421		 114 584 218
$1 498 421		 -26,9% 447 446 726
$5 776 488
3 VLG 2 2150 74 221 113
$970 591		 34 521
$451		 -29,4% 247 236 569
$3 246 705
4
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
 VLG 8 466 43 313 344
$566 410		 92 947
$1 215		 -24,8% 1 321 942 357
$16 898 151
5 CAO 1 1432 43 158 534
$564 385		 30 139
$394		 - 43 158 534
$564 385
6 NMG 2 1586 33 681 118
$440 449		 21 237
$278		 -60,8% 160 569 253
$2 108 592
7 AK 1 1279 21 325 608
$278 875		 16 674
$218		 - 21 325 608
$278 875
8
КУТЮР 3
Couture
 CPF 1 339 17 455 588
$228 267		 51 491
$673		 - 17 455 588
$228 267
9 CP 9 377 13 500 000
$176 540		 35 809
$468		 -15,8% 6 037 200 000
$77 172 440
10 RSP 4 181 12 810 096
$167 518		 70 774
$926		 -39,3% 169 837 824
$2 208 267
  ИТОГО TOP-10:   627 511 953
$8 205 989		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.47 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

