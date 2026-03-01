Касса России: «Сказка о царе Салтане» вновь стала лидером проката

«Малыш» стартовал с пятой строчки

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 01.03.2026 1 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

AK 3 2295 253 462 334

$3 314 533 110 441

$1 444 -37,9% 1 684 496 755

$21 746 666 2 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 1

Wuthering Heights - 3 1 114 584 218

$1 498 421 114 584 218

$1 498 421 -26,9% 447 446 726

$5 776 488 3 КРАСАВИЦА

VLG 2 2150 74 221 113

$970 591 34 521

$451 -29,4% 247 236 569

$3 246 705 4 ГОРНИЧНАЯ

The Housemaid VLG 8 466 43 313 344

$566 410 92 947

$1 215 -24,8% 1 321 942 357

$16 898 151 5 МАЛЫШ 2

CAO 1 1432 43 158 534

$564 385 30 139

$394 - 43 158 534

$564 385 6 КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА

NMG 2 1586 33 681 118

$440 449 21 237

$278 -60,8% 160 569 253

$2 108 592 7 ДРАНИКИ

AK 1 1279 21 325 608

$278 875 16 674

$218 - 21 325 608

$278 875 8 КУТЮР 3

Couture CPF 1 339 17 455 588

$228 267 51 491

$673 - 17 455 588

$228 267 9 ЧЕБУРАШКА 2

CP 9 377 13 500 000

$176 540 35 809

$468 -15,8% 6 037 200 000

$77 172 440 10 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ 4

RSP 4 181 12 810 096

$167 518 70 774

$926 -39,3% 169 837 824

$2 208 267 ИТОГО TOP-10: 627 511 953

$8 205 989

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.47 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

