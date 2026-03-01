Касса России: «Сказка о царе Салтане» вновь стала лидером проката
«Малыш» стартовал с пятой строчки
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 01.03.2026
|1
|AK
|3
|2295
|253 462 334
$3 314 533
|110 441
$1 444
|-37,9%
|1 684 496 755
$21 746 666
|2
|
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 1
Wuthering Heights
|-
|3
|1
|114 584 218
$1 498 421
|114 584 218
$1 498 421
|-26,9%
|447 446 726
$5 776 488
|3
|VLG
|2
|2150
|74 221 113
$970 591
|34 521
$451
|-29,4%
|247 236 569
$3 246 705
|4
|
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|8
|466
|43 313 344
$566 410
|92 947
$1 215
|-24,8%
|1 321 942 357
$16 898 151
|5
|
МАЛЫШ 2
|CAO
|1
|1432
|43 158 534
$564 385
|30 139
$394
|-
|43 158 534
$564 385
|6
|NMG
|2
|1586
|33 681 118
$440 449
|21 237
$278
|-60,8%
|160 569 253
$2 108 592
|7
|AK
|1
|1279
|21 325 608
$278 875
|16 674
$218
|-
|21 325 608
$278 875
|8
|
КУТЮР 3
Couture
|CPF
|1
|339
|17 455 588
$228 267
|51 491
$673
|-
|17 455 588
$228 267
|9
|CP
|9
|377
|13 500 000
$176 540
|35 809
$468
|-15,8%
|6 037 200 000
$77 172 440
|10
|RSP
|4
|181
|12 810 096
$167 518
|70 774
$926
|-39,3%
|169 837 824
$2 208 267
|ИТОГО TOP-10:
|627 511 953
$8 205 989
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.47 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- BSD - BASE Development
- CAO - Каро Премьер
- CKINO - Центр кино
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNFT - КиноФанат
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- RR - Ракета Релизинг
- RSP - Ray of Sun Pictures
- SMKT - Самокат
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
02.03.2026 Автор: БК