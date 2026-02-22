Касса России: «Красавица» взяла бронзу

«Сказка о царе Салтане» продолжает оставаться в лидерах

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 22.02.2026 1 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

AK 2 2311 408 311 029

$5 361 931 176 682

$2 320 -39,2% 1 208 379 117

$15 600 040 2 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 1

Wuthering Heights - 2 1 137 257 662

$1 802 464 137 257 662

$1 802 464 -22,1% 313 423 236

$4 046 259 3 КРАСАВИЦА

VLG 1 2153 105 102 879

$1 380 209 48 817

$641 - 105 102 879

$1 380 209 4 КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА

NMG 1 1870 85 900 720

$1 128 046 45 936

$603 - 90 095 962

$1 183 138 5 ГОРНИЧНАЯ

The Housemaid VLG 7 520 57 603 108

$756 443 110 775

$1 455 -47,6% 1 249 981 416

$15 978 287 6 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ 2

RSP 3 223 21 109 932

$277 215 94 663

$1 243 -51,7% 145 122 032

$1 886 907 7 УБЕЖИЩЕ 3

Shelter CAO 3 520 20 568 929

$270 111 39 556

$519 -62,8% 214 272 512

$2 786 016 8 УВОЛИТЬ ЖОРУ

CP 2 1074 18 400 000

$241 628 17 132

$225 -70,3% 94 400 000

$1 218 694 9 ЧЕБУРАШКА 2

CP 8 473 16 000 000

$210 112 33 827

$444 -55,5% 6 012 100 000

$76 851 591 10 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Marty Supreme AK 6 160 15 584 284

$204 652 97 402

$1 279 -43,6% 333 972 794

$4 250 640 ИТОГО TOP-10: 885 838 543

$11 632 811

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.15 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

