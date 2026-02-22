top banner

Предварительная касса уикенда №8 19.02 - 22.02.2026


Касса России: «Красавица» взяла бронзу

«Сказка о царе Салтане» продолжает оставаться в лидерах

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 22.02.2026
1 AK 2 2311 408 311 029
$5 361 931		 176 682
$2 320		 -39,2% 1 208 379 117
$15 600 040
2
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 1
Wuthering Heights
 - 2 1 137 257 662
$1 802 464		 137 257 662
$1 802 464		 -22,1% 313 423 236
$4 046 259
3 VLG 1 2153 105 102 879
$1 380 209		 48 817
$641		 - 105 102 879
$1 380 209
4 NMG 1 1870 85 900 720
$1 128 046		 45 936
$603		 - 90 095 962
$1 183 138
5
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
 VLG 7 520 57 603 108
$756 443		 110 775
$1 455		 -47,6% 1 249 981 416
$15 978 287
6 RSP 3 223 21 109 932
$277 215		 94 663
$1 243		 -51,7% 145 122 032
$1 886 907
7
УБЕЖИЩЕ 3
Shelter
 CAO 3 520 20 568 929
$270 111		 39 556
$519		 -62,8% 214 272 512
$2 786 016
8 CP 2 1074 18 400 000
$241 628		 17 132
$225		 -70,3% 94 400 000
$1 218 694
9 CP 8 473 16 000 000
$210 112		 33 827
$444		 -55,5% 6 012 100 000
$76 851 591
10 AK 6 160 15 584 284
$204 652		 97 402
$1 279		 -43,6% 333 972 794
$4 250 640
  ИТОГО TOP-10:   885 838 543
$11 632 811		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.15 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
RSP - Ray of Sun Pictures
RUR - Русский Репортаж
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

24.02.2026 Автор: БК