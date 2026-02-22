Касса России: «Красавица» взяла бронзу
«Сказка о царе Салтане» продолжает оставаться в лидерах
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 22.02.2026
|1
|AK
|2
|2311
|408 311 029
$5 361 931
|176 682
$2 320
|-39,2%
|1 208 379 117
$15 600 040
|2
|
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 1
Wuthering Heights
|-
|2
|1
|137 257 662
$1 802 464
|137 257 662
$1 802 464
|-22,1%
|313 423 236
$4 046 259
|3
|VLG
|1
|2153
|105 102 879
$1 380 209
|48 817
$641
|-
|105 102 879
$1 380 209
|4
|NMG
|1
|1870
|85 900 720
$1 128 046
|45 936
$603
|-
|90 095 962
$1 183 138
|5
|
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|7
|520
|57 603 108
$756 443
|110 775
$1 455
|-47,6%
|1 249 981 416
$15 978 287
|6
|RSP
|3
|223
|21 109 932
$277 215
|94 663
$1 243
|-51,7%
|145 122 032
$1 886 907
|7
|
УБЕЖИЩЕ 3
Shelter
|CAO
|3
|520
|20 568 929
$270 111
|39 556
$519
|-62,8%
|214 272 512
$2 786 016
|8
|CP
|2
|1074
|18 400 000
$241 628
|17 132
$225
|-70,3%
|94 400 000
$1 218 694
|9
|CP
|8
|473
|16 000 000
$210 112
|33 827
$444
|-55,5%
|6 012 100 000
$76 851 591
|10
|
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|6
|160
|15 584 284
$204 652
|97 402
$1 279
|-43,6%
|333 972 794
$4 250 640
|ИТОГО TOP-10:
|885 838 543
$11 632 811
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.15 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RR - Ракета Релизинг
- RSP - Ray of Sun Pictures
- RUR - Русский Репортаж
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
24.02.2026 Автор: БК