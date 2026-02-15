Касса России: «Сказка о царе Салтане» с большим отрывом возглавила прокат

Комедия «Уволить Жору» стартовала с четвертой строчки

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 15.02.2026 1 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

AK 1 2309 671 514 873

$8 669 182 290 825

$3 755 - 672 067 973

$8 676 323 2 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 1

Wuthering Heights - 1 1 146 241 221

$1 887 958 146 241 221

$1 887 958 - 146 241 221

$1 887 958 3 ГОРНИЧНАЯ

The Housemaid VLG 6 574 109 905 828

$1 418 872 191 474

$2 472 -19,8% 1 165 264 902

$14 895 371 4 УВОЛИТЬ ЖОРУ

CP 1 1260 61 900 000

$799 122 49 127

$634 - 61 900 000

$799 122 5 УБЕЖИЩЕ 2

Shelter CAO 2 1196 55 178 830

$712 353 46 136

$596 -42,0% 179 251 520

$2 330 666 6 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ 3

RSP 2 362 43 680 616

$563 912 120 665

$1 558 23,3% 104 563 416

$1 359 556 7 ЧЕБУРАШКА 2

CP 7 945 36 000 000

$464 756 38 095

$492 -50,3% 5 990 700 000

$76 578 039 8 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Marty Supreme AK 5 201 27 636 517

$356 784 137 495

$1 775 -24,5% 312 014 512

$3 971 166 9 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

Return to Silent Hill VLG 4 328 14 150 328

$182 679 43 141

$557 -50,5% 367 417 850

$4 739 652 10 ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА

VLG 2 323 12 130 578

$156 604 37 556

$485 -30,7% 40 456 181

$526 020 ИТОГО TOP-10: 1 178 338 791

$15 212 223

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.46 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

