top banner

Предварительная касса уикенда №7 12.02 - 15.02.2026


Касса России: «Сказка о царе Салтане» с большим отрывом возглавила прокат

Комедия «Уволить Жору» стартовала с четвертой строчки

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 15.02.2026
1 AK 1 2309 671 514 873
$8 669 182		 290 825
$3 755		 - 672 067 973
$8 676 323
2
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 1
Wuthering Heights
 - 1 1 146 241 221
$1 887 958		 146 241 221
$1 887 958		 - 146 241 221
$1 887 958
3
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
 VLG 6 574 109 905 828
$1 418 872		 191 474
$2 472		 -19,8% 1 165 264 902
$14 895 371
4 CP 1 1260 61 900 000
$799 122		 49 127
$634		 - 61 900 000
$799 122
5
УБЕЖИЩЕ 2
Shelter
 CAO 2 1196 55 178 830
$712 353		 46 136
$596		 -42,0% 179 251 520
$2 330 666
6 RSP 2 362 43 680 616
$563 912		 120 665
$1 558		 23,3% 104 563 416
$1 359 556
7 CP 7 945 36 000 000
$464 756		 38 095
$492		 -50,3% 5 990 700 000
$76 578 039
8 AK 5 201 27 636 517
$356 784		 137 495
$1 775		 -24,5% 312 014 512
$3 971 166
9 VLG 4 328 14 150 328
$182 679		 43 141
$557		 -50,5% 367 417 850
$4 739 652
10 VLG 2 323 12 130 578
$156 604		 37 556
$485		 -30,7% 40 456 181
$526 020
  ИТОГО TOP-10:   1 178 338 791
$15 212 223		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.46 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: Лучшей новинкой стало «Убежище» (Предварительные сборы уикенда 05.02.2026)

.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CS - Cinemaus Studio
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNM -
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
RSP - Ray of Sun Pictures
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - World Pictures

16.02.2026 Автор: БК