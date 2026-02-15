Касса России: «Сказка о царе Салтане» с большим отрывом возглавила прокат
Комедия «Уволить Жору» стартовала с четвертой строчки
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 15.02.2026
|1
|AK
|1
|2309
|671 514 873
$8 669 182
|290 825
$3 755
|-
|672 067 973
$8 676 323
|2
|
ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ 1
Wuthering Heights
|-
|1
|1
|146 241 221
$1 887 958
|146 241 221
$1 887 958
|-
|146 241 221
$1 887 958
|3
|
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|6
|574
|109 905 828
$1 418 872
|191 474
$2 472
|-19,8%
|1 165 264 902
$14 895 371
|4
|CP
|1
|1260
|61 900 000
$799 122
|49 127
$634
|-
|61 900 000
$799 122
|5
|
УБЕЖИЩЕ 2
Shelter
|CAO
|2
|1196
|55 178 830
$712 353
|46 136
$596
|-42,0%
|179 251 520
$2 330 666
|6
|RSP
|2
|362
|43 680 616
$563 912
|120 665
$1 558
|23,3%
|104 563 416
$1 359 556
|7
|CP
|7
|945
|36 000 000
$464 756
|38 095
$492
|-50,3%
|5 990 700 000
$76 578 039
|8
|
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|5
|201
|27 636 517
$356 784
|137 495
$1 775
|-24,5%
|312 014 512
$3 971 166
|9
|
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill
|VLG
|4
|328
|14 150 328
$182 679
|43 141
$557
|-50,5%
|367 417 850
$4 739 652
|10
|VLG
|2
|323
|12 130 578
$156 604
|37 556
$485
|-30,7%
|40 456 181
$526 020
|ИТОГО TOP-10:
|1 178 338 791
$15 212 223
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.46 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- CS - Cinemaus Studio
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNM -
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- RSP - Ray of Sun Pictures
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
16.02.2026 Автор: БК