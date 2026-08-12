Официальная касса России: колобок сквозь вселенные

Главной новинкой недели ожидаемо стала сказка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. Спин-офф популярной франшизы заработал за первую неделю проката 246 млн рублей. Его сеансы посетили 566 тысяч зрителей. В рейтинге российских картин, которые в прокат выпускал дистрибьютор «Атмосфера Кино» — это седьмой результат в истории. Лента расположилась между семейными проектами ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (271 млн) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ (222 млн). Также седьмое место у проекта Антона Маслова в топе стартов этого года. Строчкой выше – тоже летний блокбастер, ХОЛОП 3 (262 млн). А вот по количеству зрителей в первый уикенд КОЛОБОК стал самым успешным фильмом этого лета, превзойдя третью часть ХОЛОПА (512 тысяч).

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 222 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, основным из которых стал новый фильм Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. В сравнении с прошлой неделей прибыль неофициального проката снизилась на 15,85%.

В свой первый уикенд анимационно-игровой фильм СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ заработал 74,9 млн рублей с посещаемостью в 188 тысяч зрителей. На старте картина превзошла результат предыдущей части франшизы СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (52,8 млн рублей) на 41,9%, которая представляла собой полностью анимационный альманах историй. У релиза нет прямых аналогов, но схожий результат в текущем году был у фантастической семейной ленты МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (74,4 млн рублей и 181 тысяча зрителей).

За одиннадцать недель проката байопик МАЙКЛ заработал 2,232 млрд рублей с общей посещаемостью 4,132 млн зрителей, продолжая ставить рекорды по результатам уикенда. В минувшие выходные картина Антуана Фукуа освоила 27,6 млн рублей, обойдя показатели АВАТАРА (27,1 млн рублей в России и СНГ за аналогичный период).

Сильным падением на 63,7% отметилась семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 , однако сохранив место в топ-5. Общая касса сиквела достигла 351 млн рублей, на 30,2% уступая графику первого фильма (503 млн рублей после четырех уикендов).

На девятой неделе проката ХОЛОП 3 пополнил свою копилку на 14,3 млн рублей, что позволило ему обойти финальные показатели КРАКЕНА: 1,152 млрд рублей у триквела против 1,133 млрд рублей у глубоководной фантастики.

Хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО увеличил кассу до 205 млн рублей при умеренном падении на 45,7%. За месяц новая часть популярной франшизы превзошла показатели прошлого фильма, ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. ЧЕРНАЯ КНИГА (186 млн в России и СНГ), выходившего в 2013 году.

Главный долгожитель рейтинга, ОБСЕССИЯ , продолжает демонстрировать минимальное падение сборов из уикенда в уикенд. После двенадцатых выходных оно составило 23,4%. Общая сумма сборов хоррор-хита достигла 508 млн рублей, что приближает его результат к тоталу СУБСТАНЦИИ (555 млн рублей).

Российская комедия СТАРЫЙ ОРЕЛ потеряла существенные 60,1% сборов, переместившись на второй неделе с шестого на девятое место. Касса проекта увеличилась до 30,7 млн рублей, превзойдя ПЕТРУШКУ (26,5 млн). Уже на следующей неделе картина с Павлом Деревянко обойдет ДРАНИКИ (33,2 млн).

Топ-10 замкнул боевик ОГРАБИТЬ ЛОНДОН. За две недели проката фильм с Тео Джеймсом и Аароном Тейлор-Джонсоном заработал 16,9 млн рублей с падением выручки на 33,8%. Эта сумма превосходит итоговые показатели картины ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (15,7 млн) с Джейсоном Сигелом и Самарой Уивинг.

Также в прокат вошли фильмы ужасов КОРНИ: САГА О ВАМПИРАХ (11-е место, 4,8 млн рублей и 10,6 тысяч зрителей) и ЛАБИРИНТ ЧУДОВИЩ (17-е место, 1,3 млн рублей и 2,7 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 659 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,112 млрд рублей. Это на 31,2% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 205% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировала пиратский релиз ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

12.08.2026 Автор: Екатерина Кученева