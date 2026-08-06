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Советник президента РФ высказалась против пиратских показов в отечественных кинотеатрах

Автор: БК

6 августа 2026

По ее словам, подобная система дает кинопоказчикам возможность заявить один фильм, а показать другой

Советник президента РФ и бывшая глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила в беседе с журналистами, что выступает против неофициальных показов фильмов в российских кинотеатрах.

По ее словам, подобная система дает кинопоказчикам возможность заявить один фильм, а показать другой:

«Что касается всех этих нелицензионных показов, так называемых предсеансных, я вообще всегда была против этого бизнеса. В комитете мы пытались бороться с подобными показами еще и потому, что не всегда понятно, что будет показано на самом деле. Заявлено может быть одно, а представлено – совершенно другое. Невозможно работать таким образом», – рассказала Ямпольская.

Напомним, что неофициальные картины удерживают лидерство в российских кинотеатрах уже четвертую неделю подряд: на прошедшем уикенде теневые релизы во главе с ОДИССЕЕЙ Кристофера Нолана принесли 264 млн рублей.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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