top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино поддержит 40 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства

Фонд кино поддержит 40 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства

Автор: БК

4 августа 2026

В числе проектов оказались «Лермонтов», «Маленький Мук» и «Герой нашего времени»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 40 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.

АЙЗА – 17 (70 млн рублей, Студия 809)
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ (40 млн рублей, Продюсерский центр «Ленфильм»)
АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА (100 млн рублей, ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО)
ВОТ ПРИДЕТ СЛАВА… (50 млн рублей, Продюсерский центр «Хорошо Продакшн»)
ВРАГ (70 млн рублей, Кинокомпания «Альянс»)
ВЫБОР (20 млн рублей, «Изюм»)
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (40 млн рублей, Киностудия «Аргон»)
ДИВА (50 млн рублей, Киностудия им. М. Горького)
ДИКАЯ ДИВИЗИЯ (150 млн рублей, «Триикс Медиа»)
ДОБРОВОЛЕЦ (70 млн рублей, «Киноструктура»)
ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ (40 млн рублей, Продюсерский центр «Ленфильм»)
И Я ПОБЕЖАЛ (50 млн рублей, «АМАЛЬГАМА»)
ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ (100 млн рублей, «ХЭШТЭГ МЕДИА»)
КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (75 млн рублей, «Зебра»)
КОМАНДА (40 млн рублей, «Проспект Мира»)
КОНТОРА (150 млн рублей, 1-2-3 Продакшн)
КРОТ (40 млн рублей, Кинокомпания «Мечта плюс»)
ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ (50 млн рублей, «Высокие широты»)
ЛЕРМОНТОВ (70 млн рублей, Мастерская Павла Лунгина)
ЛОСОСЬ НА МОЕМ ЧЕРДАКЕ (40 млн рублей, «МИРФИЛЬМ»)
МАЛЕНЬКИЙ МУК (70 млн рублей, «ГПМ КИТ»)
МЕТЕЛЬ (215 млн рублей, «Мастерская»)
МЕТРОНОМ ЗАЩИТЫ (50 млн рублей, «СМАРТ ФИЛЬМ»)
МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ (100 млн рублей, Кинокомпания «Глобус-фильм»)
МИНУС 54 (70 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
НА НАС ЛЕТИТ МЕТЕОРИТ (40 млн рублей, Киностудия «КИТ»)
ОДИН НА ВСЕХ (50 млн рублей, «Русские герои»)
ОПЕРАЦИЯ «ЛАМБАДА» (70 млн рублей, «БиБиДжи»)
ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (50 млн рублей, «ММЕ»)
ПАДШИЙ (85 млн рублей, «ИРСНА МЕДИА»)
ПОЗЫВНОЙ «МАМА» (70 млн рублей, Студия KION FILM)
ПОЛЮС ХОЛОДА (70 млн рублей, «Пропеллер продакшн»)
РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (20 млн рублей, Кинокомпания «СОЛИВС»)
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (70 млн рублей, «ММЕ»)
ТРЕНИРОВКА ГНЕВА (50 млн рублей, «Дудка Филмс»)
ХАННА (70 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
ЧЕРНЫЙ ШЕЛК (150 млн рублей, «НОТА БЕНЕ»)
ШКАЛА РИХТЕРА (20 млн рублей, «Наше кино»)
ШТОРМ (50 млн рублей, Студия «ТРЕТИЙ РИМ»)
Я ПРИЗРАК (50 млн рублей, 1-2-3 Продакшн)

Фото: кадр из фильма НА НАС ЛЕТИТ МЕТЕОРИТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: пиратская «Одиссея» возглавила прокат
Подробнее
Вадим Верещагин возглавит кинокластер НМГ
Подробнее
«Союзмультфильм» откажется от лицензирования классических персонажей для книг и парков
Подробнее
Власти опровергают запрет на использование Telegram в России
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
«Обсессия» стала самым популярным фильмом у пиратов в июле
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Майк Флэнаган напишет сценарий экранизации Warhammer 40,000
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках августа
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июля – 2 августа
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа
Подробнее
Конкурсные фильмы фестиваля «Окно в Европу» покажут в рамках проекта КАРО/АРТ
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 июля – 2 августа 2026 года
Подробнее
Глава киносети AMC поддержал слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Подробнее
Предпродажи уикенда: в лидеры вырвался «Непокой»
Подробнее
Американская киноакадемия переизбрала президента на второй срок
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» готов рассматривать Казахстан как постоянную площадку для кинопроизводства
Подробнее
Официальная касса России: дикие миньоны
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют третью неделю подряд
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6-9 августа
Подробнее

Новости по теме

Фонд кино поддержит 17 фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Фонд кино поддержит 17 анимационных национальных фильмов
Подробнее
Фонд кино поддержит три картины о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке
Подробнее
Фонд кино подвел итоги отбора на обслуживание оборудования в кинозалах
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории (часть вторая)
Подробнее