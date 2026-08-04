Фонд кино поддержит 40 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства

В числе проектов оказались «Лермонтов», «Маленький Мук» и «Герой нашего времени»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 40 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.

– АЙЗА – 17 (70 млн рублей, Студия 809)

– АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ (40 млн рублей, Продюсерский центр «Ленфильм»)

– АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА (100 млн рублей, ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО)

– ВОТ ПРИДЕТ СЛАВА… (50 млн рублей, Продюсерский центр «Хорошо Продакшн»)

– ВРАГ (70 млн рублей, Кинокомпания «Альянс»)

– ВЫБОР (20 млн рублей, «Изюм»)

– ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (40 млн рублей, Киностудия «Аргон»)

– ДИВА (50 млн рублей, Киностудия им. М. Горького)

– ДИКАЯ ДИВИЗИЯ (150 млн рублей, «Триикс Медиа»)

– ДОБРОВОЛЕЦ (70 млн рублей, «Киноструктура»)

– ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ (40 млн рублей, Продюсерский центр «Ленфильм»)

– И Я ПОБЕЖАЛ (50 млн рублей, «АМАЛЬГАМА»)

– ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ (100 млн рублей, «ХЭШТЭГ МЕДИА»)

– КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (75 млн рублей, «Зебра»)

– КОМАНДА (40 млн рублей, «Проспект Мира»)

– КОНТОРА (150 млн рублей, 1-2-3 Продакшн)

– КРОТ (40 млн рублей, Кинокомпания «Мечта плюс»)

– ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ (50 млн рублей, «Высокие широты»)

– ЛЕРМОНТОВ (70 млн рублей, Мастерская Павла Лунгина)

– ЛОСОСЬ НА МОЕМ ЧЕРДАКЕ (40 млн рублей, «МИРФИЛЬМ»)

– МАЛЕНЬКИЙ МУК (70 млн рублей, «ГПМ КИТ»)

– МЕТЕЛЬ (215 млн рублей, «Мастерская»)

– МЕТРОНОМ ЗАЩИТЫ (50 млн рублей, «СМАРТ ФИЛЬМ»)

– МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ (100 млн рублей, Кинокомпания «Глобус-фильм»)

– МИНУС 54 (70 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– НА НАС ЛЕТИТ МЕТЕОРИТ (40 млн рублей, Киностудия «КИТ»)

– ОДИН НА ВСЕХ (50 млн рублей, «Русские герои»)

– ОПЕРАЦИЯ «ЛАМБАДА» (70 млн рублей, «БиБиДжи»)

– ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (50 млн рублей, «ММЕ»)

– ПАДШИЙ (85 млн рублей, «ИРСНА МЕДИА»)

– ПОЗЫВНОЙ «МАМА» (70 млн рублей, Студия KION FILM)

– ПОЛЮС ХОЛОДА (70 млн рублей, «Пропеллер продакшн»)

– РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (20 млн рублей, Кинокомпания «СОЛИВС»)

– РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (70 млн рублей, «ММЕ»)

– ТРЕНИРОВКА ГНЕВА (50 млн рублей, «Дудка Филмс»)

– ХАННА (70 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– ЧЕРНЫЙ ШЕЛК (150 млн рублей, «НОТА БЕНЕ»)

– ШКАЛА РИХТЕРА (20 млн рублей, «Наше кино»)

– ШТОРМ (50 млн рублей, Студия «ТРЕТИЙ РИМ»)

– Я ПРИЗРАК (50 млн рублей, 1-2-3 Продакшн)

Фото: кадр из фильма НА НАС ЛЕТИТ МЕТЕОРИТ