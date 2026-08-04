Фонд кино поддержит 40 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
В числе проектов оказались «Лермонтов», «Маленький Мук» и «Герой нашего времени»
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 40 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.
– АЙЗА – 17 (70 млн рублей, Студия 809)
– АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЮНЫЙ КНЯЗЬ (40 млн рублей, Продюсерский центр «Ленфильм»)
– АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА (100 млн рублей, ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО)
– ВОТ ПРИДЕТ СЛАВА… (50 млн рублей, Продюсерский центр «Хорошо Продакшн»)
– ВРАГ (70 млн рублей, Кинокомпания «Альянс»)
– ВЫБОР (20 млн рублей, «Изюм»)
– ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (40 млн рублей, Киностудия «Аргон»)
– ДИВА (50 млн рублей, Киностудия им. М. Горького)
– ДИКАЯ ДИВИЗИЯ (150 млн рублей, «Триикс Медиа»)
– ДОБРОВОЛЕЦ (70 млн рублей, «Киноструктура»)
– ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ (40 млн рублей, Продюсерский центр «Ленфильм»)
– И Я ПОБЕЖАЛ (50 млн рублей, «АМАЛЬГАМА»)
– ИВАН РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ (100 млн рублей, «ХЭШТЭГ МЕДИА»)
– КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (75 млн рублей, «Зебра»)
– КОМАНДА (40 млн рублей, «Проспект Мира»)
– КОНТОРА (150 млн рублей, 1-2-3 Продакшн)
– КРОТ (40 млн рублей, Кинокомпания «Мечта плюс»)
– ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ (50 млн рублей, «Высокие широты»)
– ЛЕРМОНТОВ (70 млн рублей, Мастерская Павла Лунгина)
– ЛОСОСЬ НА МОЕМ ЧЕРДАКЕ (40 млн рублей, «МИРФИЛЬМ»)
– МАЛЕНЬКИЙ МУК (70 млн рублей, «ГПМ КИТ»)
– МЕТЕЛЬ (215 млн рублей, «Мастерская»)
– МЕТРОНОМ ЗАЩИТЫ (50 млн рублей, «СМАРТ ФИЛЬМ»)
– МИГИ ПРОТИВ СЕЙБРОВ (100 млн рублей, Кинокомпания «Глобус-фильм»)
– МИНУС 54 (70 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– НА НАС ЛЕТИТ МЕТЕОРИТ (40 млн рублей, Киностудия «КИТ»)
– ОДИН НА ВСЕХ (50 млн рублей, «Русские герои»)
– ОПЕРАЦИЯ «ЛАМБАДА» (70 млн рублей, «БиБиДжи»)
– ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (50 млн рублей, «ММЕ»)
– ПАДШИЙ (85 млн рублей, «ИРСНА МЕДИА»)
– ПОЗЫВНОЙ «МАМА» (70 млн рублей, Студия KION FILM)
– ПОЛЮС ХОЛОДА (70 млн рублей, «Пропеллер продакшн»)
– РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (20 млн рублей, Кинокомпания «СОЛИВС»)
– РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (70 млн рублей, «ММЕ»)
– ТРЕНИРОВКА ГНЕВА (50 млн рублей, «Дудка Филмс»)
– ХАННА (70 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– ЧЕРНЫЙ ШЕЛК (150 млн рублей, «НОТА БЕНЕ»)
– ШКАЛА РИХТЕРА (20 млн рублей, «Наше кино»)
– ШТОРМ (50 млн рублей, Студия «ТРЕТИЙ РИМ»)
– Я ПРИЗРАК (50 млн рублей, 1-2-3 Продакшн)
Фото: кадр из фильма НА НАС ЛЕТИТ МЕТЕОРИТ