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Фонд кино поддержит три картины о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке

Автор: БК

4 августа 2026

В числе картин оказался триквел «Пальмы»

Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку производства национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе были утверждены три картины:

БАМ (81 млн рублей, АС «Мечталет»)
БЕШАМЕЛЬ (60 млн рублей, «ВРЕМЯ КИНО»)
ПАЛЬМА 3 (59 млн рублей, «ММЕ»)

Фото: концепт-арт фильма БАМ

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