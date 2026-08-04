Фонд кино поддержит три картины о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке

В числе картин оказался триквел «Пальмы»

Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку производства национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе были утверждены три картины:

– БАМ (81 млн рублей, АС «Мечталет»)

– БЕШАМЕЛЬ (60 млн рублей, «ВРЕМЯ КИНО»)

– ПАЛЬМА 3 (59 млн рублей, «ММЕ»)

Фото: концепт-арт фильма БАМ