Фонд кино поддержит три картины о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке
Автор: БК
4 августа 2026
В числе картин оказался триквел «Пальмы»
Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку производства национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.
Всего к получению поддержки на безвозвратной основе были утверждены три картины:
– БАМ (81 млн рублей, АС «Мечталет»)
– БЕШАМЕЛЬ (60 млн рублей, «ВРЕМЯ КИНО»)
– ПАЛЬМА 3 (59 млн рублей, «ММЕ»)
Фото: концепт-арт фильма БАМ
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