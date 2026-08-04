top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино поддержит 17 фильмов для детской и семейной аудитории

Фонд кино поддержит 17 фильмов для детской и семейной аудитории

Автор: БК

4 августа 2026

Также ведомство выделит средства на 6 авторских анимационных фильмов

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

Всего к получению поддержки было утверждено 17 семейных проектов и 6 авторских анимационных фильмов.

Национальные фильмы для детской и семейной аудитории
АЙБОЛИТ (60 млн рублей, «СТУДИЯ ВИДЕОПРОКАТ»)
ВЕСЕЛЫЙ (30 млн рублей, «Студия Первый А»)
ИВАН ДА МАРЬЯ (70 млн рублей, Кинокомпания «СТВ»)
КАРНАВАЛ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ (40 млн рублей, «Н2О ПРОДАКШН»)
КОМНАТА, Я И МОИ «БЕСИТ» (60 млн рублей, «ИРСНА МЕДИА»)
КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ (60 млн рублей, «ВБД Груп»)
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 2 (40 млн рублей, «ТПО "РОК"»)
МАЛЬЧИК БЕЗ ИМЕНИ (60 млн рублей, Кинокомпания «Мечта»)
МАСЛЕНИЦА (30 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
МОРОЗКО (40 млн рублей, «Централ Партнершип»)
ОТЕЦ ГОДА (30 млн рублей, «Студия Д. Куповых»)
ПОТАПЫЧ (30 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
ПРИНЦ (30 млн рублей, «СМАРТ ФИЛЬМ»)
ТРИ КОТА (70 млн рублей, «Водород 2011»)
ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 2 (30 млн рублей, «Кугуар»)
ХРУМ (70 млн рублей, «Централ Партнершип»)
ЮНОСТЬ МАТРОСКИНА (40 млн рублей, «СМФ Кино»)

Уникальные авторские национальные анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов
ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА (10 млн рублей, Студия «Мастер-Фильм»)
СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (10 млн рублей, Студия «М.И.Р.»)
СОВРЕМЕМНИК. КРАТКО. ЯРКО. ВЕЧНО (15 млн рублей, кинокомпания «МАСТЕР-ФИЛЬМ»)
СПАСИТЕЛИ (20 млн рублей, Студия «Саров»)
ФРО (5 млн рублей, «ИТД анимэйшн»)
ЧАЙКА (20 млн рублей, «Союзмультфильм»)

Фото: кадр из фильма ИВАН ДА МАРЬЯ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: пиратская «Одиссея» возглавила прокат
Подробнее
Вадим Верещагин возглавит кинокластер НМГ
Подробнее
«Союзмультфильм» откажется от лицензирования классических персонажей для книг и парков
Подробнее
Власти опровергают запрет на использование Telegram в России
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
«Обсессия» стала самым популярным фильмом у пиратов в июле
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках августа
Подробнее
Майк Флэнаган напишет сценарий экранизации Warhammer 40,000
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июля – 2 августа
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа
Подробнее
Конкурсные фильмы фестиваля «Окно в Европу» покажут в рамках проекта КАРО/АРТ
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 июля – 2 августа 2026 года
Подробнее
Глава киносети AMC поддержал слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Подробнее
Предпродажи уикенда: в лидеры вырвался «Непокой»
Подробнее
Американская киноакадемия переизбрала президента на второй срок
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» готов рассматривать Казахстан как постоянную площадку для кинопроизводства
Подробнее
Официальная касса России: дикие миньоны
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют третью неделю подряд
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6-9 августа
Подробнее

Новости по теме

Фонд кино поддержит 40 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее
Фонд кино поддержит три картины о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке
Подробнее
Фонд кино поддержит 17 анимационных национальных фильмов
Подробнее
Фонд кино подвел итоги отбора на обслуживание оборудования в кинозалах
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории (часть вторая)
Подробнее