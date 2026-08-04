Фонд кино поддержит 17 фильмов для детской и семейной аудитории
Также ведомство выделит средства на 6 авторских анимационных фильмов
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.
Всего к получению поддержки было утверждено 17 семейных проектов и 6 авторских анимационных фильмов.
Национальные фильмы для детской и семейной аудитории
– АЙБОЛИТ (60 млн рублей, «СТУДИЯ ВИДЕОПРОКАТ»)
– ВЕСЕЛЫЙ (30 млн рублей, «Студия Первый А»)
– ИВАН ДА МАРЬЯ (70 млн рублей, Кинокомпания «СТВ»)
– КАРНАВАЛ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ (40 млн рублей, «Н2О ПРОДАКШН»)
– КОМНАТА, Я И МОИ «БЕСИТ» (60 млн рублей, «ИРСНА МЕДИА»)
– КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ (60 млн рублей, «ВБД Груп»)
– ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 2 (40 млн рублей, «ТПО "РОК"»)
– МАЛЬЧИК БЕЗ ИМЕНИ (60 млн рублей, Кинокомпания «Мечта»)
– МАСЛЕНИЦА (30 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– МОРОЗКО (40 млн рублей, «Централ Партнершип»)
– ОТЕЦ ГОДА (30 млн рублей, «Студия Д. Куповых»)
– ПОТАПЫЧ (30 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– ПРИНЦ (30 млн рублей, «СМАРТ ФИЛЬМ»)
– ТРИ КОТА (70 млн рублей, «Водород 2011»)
– ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 2 (30 млн рублей, «Кугуар»)
– ХРУМ (70 млн рублей, «Централ Партнершип»)
– ЮНОСТЬ МАТРОСКИНА (40 млн рублей, «СМФ Кино»)
Уникальные авторские национальные анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов
– ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА (10 млн рублей, Студия «Мастер-Фильм»)
– СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (10 млн рублей, Студия «М.И.Р.»)
– СОВРЕМЕМНИК. КРАТКО. ЯРКО. ВЕЧНО (15 млн рублей, кинокомпания «МАСТЕР-ФИЛЬМ»)
– СПАСИТЕЛИ (20 млн рублей, Студия «Саров»)
– ФРО (5 млн рублей, «ИТД анимэйшн»)
– ЧАЙКА (20 млн рублей, «Союзмультфильм»)
Фото: кадр из фильма ИВАН ДА МАРЬЯ