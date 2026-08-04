Фонд кино поддержит 17 фильмов для детской и семейной аудитории

Также ведомство выделит средства на 6 авторских анимационных фильмов

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

Всего к получению поддержки было утверждено 17 семейных проектов и 6 авторских анимационных фильмов.

Национальные фильмы для детской и семейной аудитории

– АЙБОЛИТ (60 млн рублей, «СТУДИЯ ВИДЕОПРОКАТ»)

– ВЕСЕЛЫЙ (30 млн рублей, «Студия Первый А»)

– ИВАН ДА МАРЬЯ (70 млн рублей, Кинокомпания «СТВ»)

– КАРНАВАЛ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ (40 млн рублей, «Н2О ПРОДАКШН»)

– КОМНАТА, Я И МОИ «БЕСИТ» (60 млн рублей, «ИРСНА МЕДИА»)

– КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ (60 млн рублей, «ВБД Груп»)

– ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 2 (40 млн рублей, «ТПО "РОК"»)

– МАЛЬЧИК БЕЗ ИМЕНИ (60 млн рублей, Кинокомпания «Мечта»)

– МАСЛЕНИЦА (30 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– МОРОЗКО (40 млн рублей, «Централ Партнершип»)

– ОТЕЦ ГОДА (30 млн рублей, «Студия Д. Куповых»)

– ПОТАПЫЧ (30 млн рублей, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– ПРИНЦ (30 млн рублей, «СМАРТ ФИЛЬМ»)

– ТРИ КОТА (70 млн рублей, «Водород 2011»)

– ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 2 (30 млн рублей, «Кугуар»)

– ХРУМ (70 млн рублей, «Централ Партнершип»)

– ЮНОСТЬ МАТРОСКИНА (40 млн рублей, «СМФ Кино»)

Уникальные авторские национальные анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов

– ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА (10 млн рублей, Студия «Мастер-Фильм»)

– СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ (10 млн рублей, Студия «М.И.Р.»)

– СОВРЕМЕМНИК. КРАТКО. ЯРКО. ВЕЧНО (15 млн рублей, кинокомпания «МАСТЕР-ФИЛЬМ»)

– СПАСИТЕЛИ (20 млн рублей, Студия «Саров»)

– ФРО (5 млн рублей, «ИТД анимэйшн»)

– ЧАЙКА (20 млн рублей, «Союзмультфильм»)

Фото: кадр из фильма ИВАН ДА МАРЬЯ