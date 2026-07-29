Предпродажи уикенда: в лидеры вырвался «Непокой»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим арт-анимацию НЕПОКОЙ (PVZGL) и комедии СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP) и ЗА ЛЮБОВЬ (AK).
Необычный анимационный проект НЕПОКОЙ с рейтингом 18+ вызвал заметный ажиотаж у подготовленной аудитории мегаполисов. Дебютная полнометражная работа Леонида Шмелькова, первые показы которой прошли на фестивалях «Суздальфест» и ММКФ, ориентирована на поклонников авторского кино, в связи с чем ее уместнее сравнивать с игровым арт-кино, а не другими, пусть и тоже необычными, мультфильмами. Предварительно освоив 1,3 млн, новинка опередила премьеру «Маяка» КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 5,4 млн без учета превью), но недотянула до фестивальных хитов ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (2,4 млн рублей, стартовые сборы – 17,5 млн без учета превью) и ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
|2,434
|ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
|1,544
|НЕПОКОЙ
|1,320
|КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ
|1,164
Предпродажи комедии ЗА ЛЮБОВЬ предварительно составили 384,7 тысячи рублей. Новинка уступила картине ПЛАГИАТОР (707,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 42,2 млн), но превзошла ленты МАМЕ СНОВА 17 (223,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,9 млн), ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (143,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн), Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (74,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,5 млн), ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (74,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,96 млн) и БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,7 млн). .
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПЛАГИАТОР
|707,3
|ЗА ЛЮБОВЬ
|384,7
|МАМЕ СНОВА 17
|223,7
|ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА
|143,6
|Я НА ПЕРЕМОТКЕ!
|74,6
|ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК
|74,4
|БОТАН И СУПЕРБАБА
|73,8
СТАРЫЙ ОРЕЛ предварительно заработал 261,7 тысячи рублей. Фильм уступил лентам ПРАЗДНИКИ (357,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (335,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,6 млн) и ДЕД ФОМИЧ (310,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,3 млн), но опередил фильмы МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (216,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,2 млн), РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (170,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,1 млн) и АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (121,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,3 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПРАЗДНИКИ
|357,8
|РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ
|335,6
|ДЕД ФОМИЧ
|310,9
|СТАРЫЙ ОРЕЛ
|261,7
|МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
|216,7
|РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
|170,7
|АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ
|121,7
Фото: кадр из мультфильма НЕПОКОЙ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
29.07.2026 Автор: Никита Никитин