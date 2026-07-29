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Аналитика


Предпродажи уикенда: в лидеры вырвался «Непокой»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим арт-анимацию НЕПОКОЙ (PVZGL) и комедии СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP) и ЗА ЛЮБОВЬ (AK).

Необычный анимационный проект НЕПОКОЙ с рейтингом 18+ вызвал заметный ажиотаж у подготовленной аудитории мегаполисов. Дебютная полнометражная работа Леонида Шмелькова, первые показы которой прошли на фестивалях «Суздальфест» и ММКФ, ориентирована на поклонников авторского кино, в связи с чем ее уместнее сравнивать с игровым арт-кино, а не другими, пусть и тоже необычными, мультфильмами. Предварительно освоив 1,3 млн, новинка опередила премьеру «Маяка» КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 5,4 млн без учета превью), но недотянула до фестивальных хитов ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (2,4 млн рублей, стартовые сборы – 17,5 млн без учета превью) и ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА 2,434
ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 1,544
НЕПОКОЙ 1,320
КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ 1,164

Предпродажи комедии ЗА ЛЮБОВЬ предварительно составили 384,7 тысячи рублей. Новинка уступила картине ПЛАГИАТОР (707,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 42,2 млн), но превзошла ленты МАМЕ СНОВА 17 (223,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,9 млн), ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (143,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн), Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (74,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,5 млн), ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (74,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,96 млн) и БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,7 млн).  .

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПЛАГИАТОР 707,3
ЗА ЛЮБОВЬ 384,7
МАМЕ СНОВА 17 223,7
ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА 143,6
Я НА ПЕРЕМОТКЕ! 74,6
ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 74,4
БОТАН И СУПЕРБАБА 73,8

СТАРЫЙ ОРЕЛ предварительно заработал 261,7 тысячи рублей. Фильм уступил лентам ПРАЗДНИКИ (357,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (335,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,6 млн) и ДЕД ФОМИЧ (310,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,3 млн), но опередил фильмы МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (216,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,2 млн), РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (170,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,1 млн) и АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ (121,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,3 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРАЗДНИКИ 357,8
РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 335,6
ДЕД ФОМИЧ 310,9
СТАРЫЙ ОРЕЛ 261,7
МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА 216,7
РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА 170,7
АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ 121,7

Фото: кадр из мультфильма НЕПОКОЙ

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29.07.2026 Автор: Никита Никитин

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