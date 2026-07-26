Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта

Документ вступит в силу уже 1 сентября

Президент России Владимир Путин подписал базовый закон, регулирующий развитие и применение технологий искусственного интеллекта. Документ вступит в силу уже 1 сентября.

Закон закрепляет основные понятия в сфере ИИ, включая определения искусственного интеллекта и больших фундаментальных моделей, а также устанавливает принципы регулирования отрасли. Среди них – обеспечение технологической независимости, безопасности, защита прав и свобод человека, а также учет традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Документ предусматривает и новые требования в сфере создания нейросетевого контента. Владельцы сайтов, приложений и социальных сетей с ежедневной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны будут предоставить им возможность маркировать материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Формат такой маркировки определят разработчики ИИ-сервисов совместно с пользователями.

Отдельные положения касаются авторских прав. Владельцы ИИ-сервисов будут обязаны информировать пользователей о принадлежности прав на сгенерированный контент, условиях доступа к нему и возможности его выгрузки. При этом использование объектов авторского права для обучения моделей ИИ не будет считаться нарушением, если доступ к ним получен законным способом, а сами материалы доступны для анализа без технических ограничений.

Фото: официальный сайт президента России