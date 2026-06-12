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Lionsgate инвестировала в ИИ-компанию Runway

Автор: Илья Кувшинов

12 июня 2026

Студия планирует создавать нейросетевой контент на основе интеллектуальной собственности

Студия Lionsgate объявила о расширении партнерства компанией Runway, которая занимается разработкой инструментов для генерации и редактирования видео с помощью искусственного интеллекта.

В рамках сделки Lionsgate получила долю в капитале Runway и планирует использовать принадлежащую ей интеллектуальную собственность для создания короткометражных сериалов с применением генеративного ИИ. Кроме того, партнеры запустят совместную программу по разработке новых проектов и оригинальных франшиз, основанных на нейросетевых технологиях.

Напомним, что в пакет студии входят такие франшизы, как ДЖОН УИК, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, СУМЕРКИ и ПИЛА, однако Lionsgate пока не раскрывает, какие именно проекты станут основой для первых ИИ-экспериментов.

Сотрудничество компаний началось в 2024 году, когда Lionsgate стала использовать решения Runway для превизуализации, раскадровок и отдельных этапов постпродакшна.

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