Lionsgate инвестировала в ИИ-компанию Runway

Студия планирует создавать нейросетевой контент на основе интеллектуальной собственности

Студия Lionsgate объявила о расширении партнерства компанией Runway, которая занимается разработкой инструментов для генерации и редактирования видео с помощью искусственного интеллекта.

В рамках сделки Lionsgate получила долю в капитале Runway и планирует использовать принадлежащую ей интеллектуальную собственность для создания короткометражных сериалов с применением генеративного ИИ. Кроме того, партнеры запустят совместную программу по разработке новых проектов и оригинальных франшиз, основанных на нейросетевых технологиях.

Напомним, что в пакет студии входят такие франшизы, как ДЖОН УИК, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, СУМЕРКИ и ПИЛА, однако Lionsgate пока не раскрывает, какие именно проекты станут основой для первых ИИ-экспериментов.

Сотрудничество компаний началось в 2024 году, когда Lionsgate стала использовать решения Runway для превизуализации, раскадровок и отдельных этапов постпродакшна.