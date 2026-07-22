Кинокомпания братьев Андреасян экранизирует цикл произведений Даши Коэн

На экран планируют перенести три книги писательницы

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян сообщил в своем телеграм-канале, что Кинокомпания братьев Андреасян приобрела права на экранизацию цикла произведений Даши Коэн.

«Сегодня, когда хороших оригинальных историй становится все меньше, особенно ценно находить авторов, способных создавать большие, эмоциональные вселенные, в которых хочется жить вместе с героями. Именно такими для меня стали книги Даши. Впереди большая работа: сценарии, поиск правильной формы, долгий путь от страницы книги до большого экрана. Мы не торопимся. Такие истории требуют бережного отношения и настоящей любви», – рассказал он.

По словам Андреасяна, компания возьмется за три книги – «Спорим, тебе понравится?», «Обещаю, больно не будет» и «А если я тебя люблю?».

Цикл произведений Коэн – это романы о первой любви, взрослении и поиске себя, в которых герои проходят через эмоционально сложные отношения, учатся доверять друг другу и отстаивать собственные чувства.

Фото: телеграм-канал «Сарик и Моряк»