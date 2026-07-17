Касса четверга: пиратские релизы снова на первом месте
В тройку лидеров попали сразу две новинки
Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе с мультфильмом Pixar ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 26,6 млн рублей.
Серебро досталось семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP), которая смогла заработать 24,2 млн рублей. По итогу уикенда фильм с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым может претендовать на 120 млн.
На третьей строчке расположился хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG) с результатом в 14,7 млн рублей. К концу недели фильм может освоить 65 млн.
Девятое место занял мультфильм КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ (VLG). Зарубежный проект освоил 2,04 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 12 млн.
Замкнула десятку отечественная комедия ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ (AK). Картина с Максимом Лагашкиным и Натальей Бочкаревой записала на свой счет 2,02 млн рублей и может рассчитывать на 9 млн к концу уикенда.
Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5
Предварительные сборы за четверг 16.07.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 16.07.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 16.07.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5
Toy Story 5
|-
|4
|-(1)
|26 580 877$340 955
|99,7%
|321 170 643$4 295 448
|-
|2
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|CAO
|1
|-(1731)
|24 200 000$310 416
|-
|24 900 000$319 395
|120 000 000 $1 539 251
|3
|ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn
|VLG
|1
|-(1415)
|14 713 660$188 733
|-
|15 696 871$201 345
|65 000 000 $833 761
|4
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|8
|-(780)
|12 354 243$158 469
|-26,3%
|1 964 684 389$27 710 640
|75 000 000 $962 032
|5
|ХОЛОП 3
|CP
|6
|-(750)
|7 800 000$100 051
|-33,9%
|991 600 000$13 812 509
|45 000 000 $577 219
|6
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|9
|-(288)
|3 774 761$48 419
|-12,0%
|434 439 380$6 123 177
|15 000 000 $192 406
|7
|КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante
|NKI
|2
|-(1714)
|3 515 160$45 089
|-55,0%
|62 512 176$818 222
|17 000 000 $218 061
|8
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|7
|-(426)
|3 464 810$44 443
|-31,7%
|711 988 000$9 708 045
|17 000 000 $218 061
|9
|КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ
Spiked
|VLG
|1
|-(1924)
|2 036 377$26 121
|-
|2 242 610$28 766
|12 000 000 $153 925
|10
|ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ
|AK
|1
|-(1130)
|2 020 490$25 917
|-
|2 020 490$25 917
|9 000 000 $115 444
|11
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
|VLG
|4
|-(752)
|1 397 563$17 927
|-66,3%
|141 740 015$1 895 680
|-
|12
|МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ПЕРЕВЫПУСК
Un homme et une femme
|AOF
|1
|-(18)
|1 189 441$15 257
|-
|3 262 706$41 851
|-
|13
|РАСПАКОВКА
|AK
|4
|-(270)
|697 990$8 953
|-70,0%
|98 899 863$1 322 721
|-
|14
|ДЕД ФОМИЧ
|NMG
|3
|-(311)
|587 201$7 532
|-84,4%
|69 975 568$894 028
|-
|15
|ЗАПРЕДЕЛЬЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Fall
|INK
|1
|-(43)
|542 193$6 955
|-
|2 616 464$33 562
|-
|16
|ПАСТЬ
Hungry
|EXP
|2
|-(692)
|524 416$6 727
|-77,8%
|17 265 597$225 989
|-
|17
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|521 540$6 690
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|1 978 356$25 377
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|AK
|3
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|492 188$6 313
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|43 695 692$558 269
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|261 000$3 348
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|521 700 000$7 353 066
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