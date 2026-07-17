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Касса четверга: пиратские релизы снова на первом месте

Автор: БК
17 июля 2026

В тройку лидеров попали сразу две новинки

Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе с мультфильмом Pixar ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 26,6 млн рублей.

Серебро досталось семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CP), которая смогла заработать 24,2 млн рублей. По итогу уикенда фильм с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым может претендовать на 120 млн.

На третьей строчке расположился хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (VLG) с результатом в 14,7 млн рублей. К концу недели фильм может освоить 65 млн.

Девятое место занял мультфильм КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ (VLG). Зарубежный проект освоил 2,04 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 12 млн.

Замкнула десятку отечественная комедия ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ (AK). Картина с Максимом Лагашкиным и Натальей Бочкаревой записала на свой счет 2,02 млн рублей и может рассчитывать на 9 млн к концу уикенда.

Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5

Предварительные сборы за четверг 16.07.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 16.07.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 16.07.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5
Toy Story 5		 - 4 -(1) 26 580 877$340 955 99,7% 321 170 643$4 295 448 -
2 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
 CAO 1 -(1731) 24 200 000$310 416 - 24 900 000$319 395 120 000 000 $1 539 251
3 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn		 VLG 1 -(1415) 14 713 660$188 733 - 15 696 871$201 345 65 000 000 $833 761
4 МАЙКЛ
Michael		 VLG 8 -(780) 12 354 243$158 469 -26,3% 1 964 684 389$27 710 640 75 000 000 $962 032
5 ХОЛОП 3
 CP 6 -(750) 7 800 000$100 051 -33,9% 991 600 000$13 812 509 45 000 000 $577 219
6 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 9 -(288) 3 774 761$48 419 -12,0% 434 439 380$6 123 177 15 000 000 $192 406
7 КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante		 NKI 2 -(1714) 3 515 160$45 089 -55,0% 62 512 176$818 222 17 000 000 $218 061
8 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms		 VLG 7 -(426) 3 464 810$44 443 -31,7% 711 988 000$9 708 045 17 000 000 $218 061
9 КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ
Spiked		 VLG 1 -(1924) 2 036 377$26 121 - 2 242 610$28 766 12 000 000 $153 925
10 ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ
 AK 1 -(1130) 2 020 490$25 917 - 2 020 490$25 917 9 000 000 $115 444
11 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
 VLG 4 -(752) 1 397 563$17 927 -66,3% 141 740 015$1 895 680 -
12 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ПЕРЕВЫПУСК
Un homme et une femme		 AOF 1 -(18) 1 189 441$15 257 - 3 262 706$41 851 -
13 РАСПАКОВКА
 AK 4 -(270) 697 990$8 953 -70,0% 98 899 863$1 322 721 -
14 ДЕД ФОМИЧ
 NMG 3 -(311) 587 201$7 532 -84,4% 69 975 568$894 028 -
15 ЗАПРЕДЕЛЬЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Fall		 INK 1 -(43) 542 193$6 955 - 2 616 464$33 562 -
16 ПАСТЬ
Hungry		 EXP 2 -(692) 524 416$6 727 -77,8% 17 265 597$225 989 -
17 ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Majo no takkyûbin		 KNM 1 -(139) 521 540$6 690 - 1 978 356$25 377 -
18 ПАПА, КУПИ ПЕСИКА
 AK 3 -(677) 492 188$6 313 -80,1% 43 695 692$558 269 -
19 ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ»
 NMG 2 -(219) 303 898$3 898 -76,8% 10 274 063$134 477 -
20 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey		 CP 9 -(42) 261 000$3 348 -38,7% 521 700 000$7 353 066 -
ИТОГО ТОП-20:
106 977 808 $1 372 214
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.96 руб.

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ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ. ПЕРЕВЫПУСК / Majo no takkyûbin (KNM) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗАПРЕДЕЛЬЕ. ПЕРЕВЫПУСК / The Fall (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО / Evil Dead Burn (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ПЕРЕВЫПУСК / Un homme et une femme (AOF) данные не предоставлены дистрибьютором.
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 16–19.07
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 100 000 000
ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО 70 000 000
МАЙКЛ 65 000 000
ХОЛОП 3 48 000 000
КОДЕКС ДАНТЕ 24 000 000
ОБСЕССИЯ 19 000 000
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ 18 000 000
ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИ… 15 000 000