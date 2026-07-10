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Касса четверга: «Майкл» продолжает лидировать

Автор: БК
10 июля 2026

Лучшей новинкой стал «Кодекс Данте» с Оскаром Айзеком

Лидером чарта за четверг вновь стал голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), заработавший 16,8 млн рублей. По итогам уикенда фильм может рассчитывать примерно на 105 млн рублей.

Лучшей новинкой недели оказалась приключенческая драма КОДЕКС ДАНТЕ (NKI), дебютировавшая с четвертого места. За первый день проката картина со звездным голливудским ансамблем освоила 7,8 млн рублей, а к вечеру воскресенья может собрать около 35 млн.

Замкнул десятку хоррор ПАСТЬ (EXP). Зарубежная картина освоила 2,4 млн рублей в четверг и может завершить дебютный уикенд с кассой в районе 12 млн рублей.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

Предварительные сборы за четверг 09.07.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 09.07.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 09.07.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 МАЙКЛ
Michael		 VLG 7 -(846) 16 772 643$219 537 -12,8% 1 835 917 032$25 894 457 105 000 000 $1 374 346
2 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5
Toy Story 5		 - 3 -(1) 13 308 607$174 196 -15,0% 197 595 803$2 642 715 -
3 ХОЛОП 3
 CP 5 -(909) 11 800 000$154 450 -12,6% 900 300 000$12 540 744 70 000 000 $916 230
4 КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante		 NKI 1 -(1739) 7 816 612$102 312 - 7 968 732$104 303 35 000 000 $458 115
5 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms		 VLG 6 -(541) 5 071 258$66 378 -16,6% 671 877 773$9 161 137 22 000 000 $287 958
6 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 8 -(308) 4 291 076$56 166 -6,8% 397 969 969$5 609 161 19 000 000 $248 691
7 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
 VLG 3 -(1988) 4 146 130$54 269 -8,8% 113 049 198$1 511 959 30 000 000 $392 670
8 ДЕД ФОМИЧ
 NMG 2 -(1139) 3 757 639$49 184 -20,9% 45 898 684$586 415 19 000 000 $248 691
9 ПАПА, КУПИ ПЕСИКА
 AK 2 -(1841) 2 475 353$32 400 -23,9% 27 762 413$354 701 15 000 000 $196 335
10 ПАСТЬ
Hungry		 EXP 1 -(1303) 2 357 391$30 856 - 26 331 115$344 648 12 000 000 $157 068
11 РАСПАКОВКА
 AK 3 -(983) 2 330 223$30 500 -43,1% 83 050 562$1 110 747 -
12 ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ»
 NMG 1 -(561) 1 309 945$17 146 - 1 453 255$19 022 -
13 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ПЕРЕВЫПУСК
Un homme et une femme		 AOF 0 -(1) 1 159 949$15 183 - 1 159 949$15 183 -
14 РЕЙС 298
Black Box		 CPF 2 -(394) 1 074 691$14 067 -60,4% 21 836 244$278 986 -
15 ЖИВАЯ ЯРОСТЬ
The Furious		 KAP 1 -(210) 787 381$10 306 - 787 381$10 306 -
16 ДОЛИНА УЛЫБОК
La Valle Dei Sorrisi		 WP 1 -(291) 772 612$10 113 - 857 860$11 229 -
17 ОНО ПРИХОДИТ СНИЗУ
Bajo tus pies		 NKI 2 -(237) 697 591$9 131 -52,6% 12 298 060$157 124 -
18 МАЛЫШ-КАРАТИСТ
 NMG 3 -(214) 464 248$6 077 -69,6% 37 723 224$504 524 -
19 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey		 CP 8 -(73) 426 000$5 576 -36,0% 518 300 000$7 305 144 -
20 КОЛОНИЯ
Gunche		 WP 4 -(72) 325 340$4 258 -55,0% 56 884 136$781 913 -
21 РОБОНЯНЯ
 AK 4 -(126) 320 071$4 189 -58,4% 87 615 678$1 204 339 -
ИТОГО ТОП-21:
81 464 760 $1 066 293
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.4 руб.

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ДОЛИНА УЛЫБОК / La Valle Dei Sorrisi (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЖИВАЯ ЯРОСТЬ / The Furious (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОДЕКС ДАНТЕ / In the Hand of Dante (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАСТЬ / Hungry (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТРАССА «МОРЕ – МОРЕ» (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 09–12.07
МАЙКЛ 100 000 000
ХОЛОП 3 65 000 000
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ 25 000 000
ОБСЕССИЯ 25 000 000
КОДЕКС ДАНТЕ 22 000 000
ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИ… 21 000 000
ДЕД ФОМИЧ 20 000 000