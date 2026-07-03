top banner

Касса четверга: «Дед Фомич» оказался лучшей новинкой недели

Автор: БК
3 июля 2026

Лидером чарта вновь стал музыкальный байопик «Майкл»

Лидером чарта за четверг вновь стал голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), заработавший 19,2 млн рублей. По итогам уикенда фильм может рассчитывать примерно на 115 млн рублей.

Лучшей новинкой недели стала семейная комедия ДЕД ФОМИЧ (NMG), дебютировавшая с пятого места. За первый день проката картина освоила 4,75 млн рублей, а к вечеру воскресенья может собрать около 25 млн.

Девятую строчку занял мультфильм фильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK). Лента записала на свой счет 3,25 млн рублей и может претендовать примерно на 20 млн рублей по итогам уикенда.

Замкнул десятку триллер РЕЙС 298 (CPF). Зарубежная картина освоила 2,7 млн рублей в четверг и может завершить дебютный уикенд с кассой в районе 12 млн рублей.

Фото: кадр со съемок фильма ДЕД ФОМИЧ

Предварительные сборы за четверг 02.07.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 02.07.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 02.07.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 МАЙКЛ
Michael		 VLG 6 -(817) 19 245 195$245 882 -17,3% 1 660 953 083$23 426 701 115 000 000 $1 469 273
2 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5
Toy Story 5		 - 2 -(1) 15 661 091$200 091 30,5% 105 861 047$1 415 822 -
3 ХОЛОП 3
 CP 4 -(985) 13 500 000$172 480 -29,7% 782 200 000$10 895 668 75 000 000 $958 222
4 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms		 VLG 5 -(574) 6 080 349$77 684 -32,3% 621 274 814$8 471 159 27 000 000 $344 960
5 ДЕД ФОМИЧ
 NMG 1 -(1232) 4 750 617$60 695 - 4 750 617$60 695 25 000 000 $319 407
6 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 7 -(325) 4 602 957$58 809 -10,5% 359 500 957$5 066 962 22 000 000 $281 078
7 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
 VLG 2 -(2325) 4 548 016$58 107 -58,0% 71 193 035$952 160 30 000 000 $383 289
8 РАСПАКОВКА
 AK 2 -(1786) 4 097 816$52 355 -53,8% 55 080 251$736 662 20 000 000 $255 526
9 ПАПА, КУПИ ПЕСИКА
 AK 1 -(1856) 3 251 369$41 540 - 3 251 369$41 540 20 000 000 $255 526
10 РЕЙС 298
Black Box		 CPF 1 -(515) 2 711 819$34 647 - 2 711 819$34 647 12 000 000 $153 315
11 МАЛЫШ-КАРАТИСТ
 NMG 2 -(729) 1 529 634$19 543 -56,9% 26 466 118$353 967 -
12 ОНО ПРИХОДИТ СНИЗУ
Bajo tus pies		 NKI 1 -(550) 1 471 583$18 801 - 1 617 253$20 662 -
13 НОЧНОЙ БИЗНЕС
The Get Out		 VLG 2 -(541) 1 082 617$13 832 -67,0% 24 885 231$332 824 -
14 ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА
 CP 2 -(509) 936 000$11 959 -66,6% 18 500 000$247 425 -
15 РОБОНЯНЯ
 AK 3 -(643) 769 528$9 832 -78,5% 81 741 410$1 123 593 -
16 КАССА НЕВЕСТ
 CAO 1 -(437) 732 264$9 356 - 732 264$9 356 -
17 КОЛОНИЯ
Gunche		 WP 3 -(116) 722 635$9 233 -65,8% 51 316 516$705 382 -
18 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey		 CP 7 -(91) 666 000$8 509 -33,4% 512 700 000$7 226 216 -
19 ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА
Reversion		 PVZGL 1 -(211) 655 171$8 371 - 867 386$11 082 -
20 МЕМЕНТО. ПЕРЕВЫПУСК
Memento		 INK 1 -(81) 615 998$7 870 - 1 618 580$20 679 -
21 ОРУДИЯ. НОВАЯ ГЛАВА
Waktu Maghrib 2		 KNLG 1 -(260) 595 577$7 609 - 595 577$7 609 -
22 АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЭКЗОРЦИСТА
Tharae the Exorcist		 KNLG 2 -(72) 238 024$3 041 -79,1% 8 112 001$108 493 -
ИТОГО ТОП-22:
88 464 260 $1 130 245
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.27 руб.

Смотрите также

Касса четверга: «Майкл» вновь на вершине (Сборы четверга 25.06.2026)
Лидером чарта за четверг вновь стал голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), который смог заработать 23,3 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 130 млн. Бронза досталась новинке – мультфильму ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ Б...
Подробнее

Также стартовали

ГОСФОРД-ПАРК. ПЕРЕВЫПУСК / Gosford Park (ILK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЕД ФОМИЧ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА / Reversion (PVZGL) данные не предоставлены дистрибьютором.
КАССА НЕВЕСТ (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
МЕМЕНТО. ПЕРЕВЫПУСК / Memento (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОНО ПРИХОДИТ СНИЗУ / Bajo tus pies (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОРУДИЯ. НОВАЯ ГЛАВА / Waktu Maghrib 2 (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
РЕЙС 298 / Black Box (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
ILKИллюзион киноINKИноекино
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатPVZGLПро:взгляд
VLGВольгаWPУорлд Пикчерз
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 02–05.07
МАЙКЛ 100 000 000
ХОЛОП 3 75 000 000
ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИ… 30 000 000
ПАПА, КУПИ ПЕСИКА 30 000 000
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ 28 000 000
ДЕД ФОМИЧ 25 000 000
ОБСЕССИЯ 21 000 000