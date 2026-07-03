Касса четверга: «Дед Фомич» оказался лучшей новинкой недели
Лидером чарта вновь стал музыкальный байопик «Майкл»
Лидером чарта за четверг вновь стал голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), заработавший 19,2 млн рублей. По итогам уикенда фильм может рассчитывать примерно на 115 млн рублей.
Лучшей новинкой недели стала семейная комедия ДЕД ФОМИЧ (NMG), дебютировавшая с пятого места. За первый день проката картина освоила 4,75 млн рублей, а к вечеру воскресенья может собрать около 25 млн.
Девятую строчку занял мультфильм фильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK). Лента записала на свой счет 3,25 млн рублей и может претендовать примерно на 20 млн рублей по итогам уикенда.
Замкнул десятку триллер РЕЙС 298 (CPF). Зарубежная картина освоила 2,7 млн рублей в четверг и может завершить дебютный уикенд с кассой в районе 12 млн рублей.
Фото: кадр со съемок фильма ДЕД ФОМИЧ
Предварительные сборы за четверг 02.07.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 02.07.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 02.07.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|6
|-(817)
|19 245 195$245 882
|-17,3%
|1 660 953 083$23 426 701
|115 000 000 $1 469 273
|2
|ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5
Toy Story 5
|-
|2
|-(1)
|15 661 091$200 091
|30,5%
|105 861 047$1 415 822
|-
|3
|ХОЛОП 3
|CP
|4
|-(985)
|13 500 000$172 480
|-29,7%
|782 200 000$10 895 668
|75 000 000 $958 222
|4
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|5
|-(574)
|6 080 349$77 684
|-32,3%
|621 274 814$8 471 159
|27 000 000 $344 960
|5
|ДЕД ФОМИЧ
|NMG
|1
|-(1232)
|4 750 617$60 695
|-
|4 750 617$60 695
|25 000 000 $319 407
|6
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|7
|-(325)
|4 602 957$58 809
|-10,5%
|359 500 957$5 066 962
|22 000 000 $281 078
|7
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
|VLG
|2
|-(2325)
|4 548 016$58 107
|-58,0%
|71 193 035$952 160
|30 000 000 $383 289
|8
|РАСПАКОВКА
|AK
|2
|-(1786)
|4 097 816$52 355
|-53,8%
|55 080 251$736 662
|20 000 000 $255 526
|9
|ПАПА, КУПИ ПЕСИКА
|AK
|1
|-(1856)
|3 251 369$41 540
|-
|3 251 369$41 540
|20 000 000 $255 526
|10
|РЕЙС 298
Black Box
|CPF
|1
|-(515)
|2 711 819$34 647
|-
|2 711 819$34 647
|12 000 000 $153 315
|11
|МАЛЫШ-КАРАТИСТ
|NMG
|2
|-(729)
|1 529 634$19 543
|-56,9%
|26 466 118$353 967
|-
|12
|ОНО ПРИХОДИТ СНИЗУ
Bajo tus pies
|NKI
|1
|-(550)
|1 471 583$18 801
|-
|1 617 253$20 662
|-
|13
|НОЧНОЙ БИЗНЕС
The Get Out
|VLG
|2
|-(541)
|1 082 617$13 832
|-67,0%
|24 885 231$332 824
|-
|14
|ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА
|CP
|2
|-(509)
|936 000$11 959
|-66,6%
|18 500 000$247 425
|-
|15
|РОБОНЯНЯ
|AK
|3
|-(643)
|769 528$9 832
|-78,5%
|81 741 410$1 123 593
|-
|16
|КАССА НЕВЕСТ
|CAO
|1
|-(437)
|732 264$9 356
|-
|732 264$9 356
|-
|17
|КОЛОНИЯ
Gunche
|WP
|3
|-(116)
|722 635$9 233
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|51 316 516$705 382
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