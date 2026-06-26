Касса четверга: «Майкл» вновь на вершине

Лучшей новинкой стали «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»

Лидером чарта за четверг вновь стал голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), который смог заработать 23,3 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 130 млн.

Бронза досталась новинке – мультфильму ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (VLG). За первый день проката анимационный альманах положил в свою копилку 10,8 млн рублей, что может превратиться в 50 млн по итогу недели.

На шестой строчке расположилась семейная комедия РАСПАКОВКА (AK) с результатом в 8,9 млн рублей. К концу недели фильм с блоггером Владом Кобяковым может освоить 40 млн.

Девятое место заняла приключенческая лента МАЛЫШ-КАРАТИСТ (NMG). Российский проект с Романом Курцыным освоил 3,5 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 17 млн.

Замкнул десятку триллер НОЧНОЙ БИЗНЕС (VLG). Зарубежная картина с Расселом Кроу в главной роли записала на свой счет 3,3 млн рублей и может рассчитывать на 12 млн к концу уикенда.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ