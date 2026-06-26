Касса четверга: «Майкл» вновь на вершине
Лучшей новинкой стали «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»
Лидером чарта за четверг вновь стал голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), который смог заработать 23,3 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 130 млн.
Бронза досталась новинке – мультфильму ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 (VLG). За первый день проката анимационный альманах положил в свою копилку 10,8 млн рублей, что может превратиться в 50 млн по итогу недели.
На шестой строчке расположилась семейная комедия РАСПАКОВКА (AK) с результатом в 8,9 млн рублей. К концу недели фильм с блоггером Владом Кобяковым может освоить 40 млн.
Девятое место заняла приключенческая лента МАЛЫШ-КАРАТИСТ (NMG). Российский проект с Романом Курцыным освоил 3,5 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 17 млн.
Замкнул десятку триллер НОЧНОЙ БИЗНЕС (VLG). Зарубежная картина с Расселом Кроу в главной роли записала на свой счет 3,3 млн рублей и может рассчитывать на 12 млн к концу уикенда.
Фото: кадр из фильма МАЙКЛ
Предварительные сборы за четверг 25.06.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 25.06.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 25.06.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|5
|-(968)
|23 276 223$311 304
|-26,9%
|1 467 547 365$20 698 834
|130 000 000 $1 738 665
|2
|ХОЛОП 3
|CP
|3
|-(1499)
|19 200 000$256 787
|-38,9%
|629 700 000$8 771 417
|110 000 000 $1 471 178
|3
|ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5
Toy Story 5
|-
|1
|-(1)
|12 002 128$160 521
|-
|12 002 128$160 521
|-
|4
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3
|VLG
|1
|-(2344)
|10 836 205$144 927
|-
|11 209 523$149 920
|50 000 000 $668 717
|5
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|4
|-(696)
|8 980 940$120 114
|-36,6%
|557 717 838$7 604 552
|45 000 000 $601 846
|6
|РАСПАКОВКА
|AK
|1
|-(1807)
|8 877 317$118 728
|-
|9 364 297$125 241
|40 000 000 $534 974
|7
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|6
|-(344)
|5 144 740$68 808
|-18,1%
|318 388 584$4 487 506
|20 000 000 $267 487
|8
|РОБОНЯНЯ
|AK
|2
|-(2069)
|3 579 891$47 879
|-63,5%
|64 400 416$885 229
|20 000 000 $267 487
|9
|МАЛЫШ-КАРАТИСТ
|NMG
|1
|-(971)
|3 548 217$47 455
|-
|3 888 143$52 001
|17 000 000 $227 364
|10
|НОЧНОЙ БИЗНЕС
The Get Out
|VLG
|1
|-(599)
|3 278 142$43 843
|-
|3 495 620$46 752
|12 000 000 $160 492
|11
|ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА
|CP
|1
|-(795)
|2 800 000$37 448
|-
|2 800 000$37 448
|-
|12
|КОЛОНИЯ
Gunche
|WP
|2
|-(483)
|2 110 265$28 223
|-56,4%
|36 324 544$499 306
|-
|13
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЭКЗОРЦИСТА
Tharae the Exorcist
|KNLG
|1
|-(312)
|1 137 279$15 210
|-
|1 137 279$15 210
|-
|14
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey
|CP
|6
|-(118)
|1 000 000$13 374
|-54,5%
|504 900 000$7 116 279
|-
|15
|ЗВЕРОЛЮЦИЯ
Evolution
|VLG
|3
|-(345)
|882 034$11 797
|-80,0%
|77 562 907$1 080 414
|-
|16
|ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!
|NMG
|4
|-(112)
|371 760$4 972
|-84,3%
|109 071 328$1 487 201
|-
|17
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|AK
|6
|-(138)
|333 415$4 459
|-75,8%
|27 340 610$385 350
|-
|18
|ДАВЛЕНИЕ
Pressure
|VLG
|2
|-(411)
|271 570$3 632
|-82,1%
|12 084 346$166 108
|-
|19
|ОНО. НОЧНОЙ КОШМАР
Sleepwalker
|EXP
|2
|-(644)
|237 016$3 170
|-79,2%
|7 135 539$98 083
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