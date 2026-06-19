Касса четверга: «Майкл» вырвался вперед «Холопа»
Автор: БК
19 июня 2026
Лучшей новинкой стала семейная комедия «Робоняня»
Лидером чарта за четверг вновь стал голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), который смог заработать 31,85 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 210 млн.
Лучшая новинка – семейная комедия РОБОНЯНЯ (АК) – начала свою работу с четвертой строчки чарта и результата в 9,8 млн рублей. Это может превратиться в 50 млн по итогу недели.
Седьмое место занял хоррор КОЛОНИЯ (WP). Новый проект от режиссера ПОЕЗДА В ПУСАН освоил 4,8 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 25 млн.
Фото: кадр из фильма МАЙКЛ
Предварительные сборы за четверг 18.06.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 18.06.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 18.06.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|4
|-(1118)
|31 850 340$437 805
|-
|1 217 664 371$17 174 392
|210 000 000 $2 886 598
|2
|ХОЛОП 3
|CP
|2
|-(1862)
|31 400 000$431 615
|-
|406 100 000$5 656 777
|200 000 000 $2 749 141
|3
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|3
|-(888)
|14 155 481$194 577
|-
|453 263 615$6 180 306
|70 000 000 $962 199
|4
|РОБОНЯНЯ
|AK
|1
|-(2081)
|9 809 600$134 840
|-
|10 173 755$139 845
|50 000 000 $687 285
|5
|ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6
Scary Movie 6
|-
|1
|-(1)
|9 294 788$127 763
|-
|9 294 788$127 763
|-
|6
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|5
|-(397)
|6 285 049$86 392
|-
|268 529 809$3 784 775
|35 000 000 $481 100
|7
|КОЛОНИЯ
Gunche
|WP
|1
|-(770)
|4 845 414$66 604
|-
|4 845 414$66 604
|25 000 000 $343 643
|8
|ЗВЕРОЛЮЦИЯ
Evolution
|VLG
|2
|-(2021)
|4 405 013$60 550
|-
|53 053 819$739 014
|25 000 000 $343 643
|9
|ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!
|NMG
|3
|-(559)
|2 363 383$32 486
|-
|95 976 648$1 308 654
|13 000 000 $178 694
|10
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey
|CP
|5
|-(367)
|2 200 000$30 241
|-
|488 900 000$6 890 768
|10 000 000 $137 457
|11
|ДАВЛЕНИЕ
Pressure
|VLG
|1
|-(544)
|1 519 412$20 885
|-
|1 716 912$23 600
|-
|12
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|AK
|5
|-(390)
|1 375 396$18 906
|-
|264 480 555$3 727 703
|-
|13
|ОНО. НОЧНОЙ КОШМАР
Sleepwalker
|EXP
|1
|-(719)
|1 137 723$15 639
|-
|1 137 723$15 639
|-
|14
|КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ
|VLG
|4
|-(449)
|1 056 269$14 519
|-
|124 277 749$1 752 860
|-
|15
|ОМЕН. ОБЛИЧЬЕ ЗЛА
Evil Dress
|NKI
|1
|-(682)
|905 836$12 451
|-
|1 025 566$14 097
|-
|16
|МАЛЬЧИК И ЛИС
The Desert Child
|PNR
|1
|-(281)
|783 993$10 777
|-
|783 993$10 777
|-
|17
|ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ХРАНИТЕЛИ ЧУДА
Die Schule der magischen Tiere
|NKI
|2
|-(594)
|768 446$10 563
|-
|10 277 551$143 161
|-
|18
|ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
|NMG
|6
|-(123)
|384 262$5 282
|-
|140 979 940$1 922 279
|-
|19
|УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
|KAP
|3
|-(31)
|255 930$3 518
|-
|23 003 740$313 659
|-
|20
|ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ
|K24
|1
|-(32)
|210 386$2 892
|-
|860 806$11 832
|-
|21
|ШЕВЕЛИ ПЕРЬЯМИ!
Iggy the Eagle
|AK
|3
|-(179)
|205 202$2 821
|-
|17 224 252$234 855
|-
ИТОГО ТОП-21:
125 211 923 $1 721 126
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.75 руб.
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Также стартовали
ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ (K24) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДАВЛЕНИЕ / Pressure (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОЛОНИЯ / Gunche (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
МАЛЬЧИК И ЛИС / The Desert Child (PNR) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОМЕН. ОБЛИЧЬЕ ЗЛА / Evil Dress (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОНО. НОЧНОЙ КОШМАР / Sleepwalker (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6 / Scary Movie 6 (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
РОБОНЯНЯ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CP
|Централ Партнершип
|EXP
|Экспонента Фильм
|K24
|К24
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PNR
|Пионер
|VLG
|Вольга
|WP
|Уорлд Пикчерз
Сборов за уикенд 18–21.06
ХОЛОП 3 210 000 000
МАЙКЛ 200 000 000
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ 90 000 000
РОБОНЯНЯ 50 000 000
ОБСЕССИЯ 40 000 000
КОЛОНИЯ 27 000 000
ЗВЕРОЛЮЦИЯ 25 000 000
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ 17 000 000