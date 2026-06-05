Касса четверга: «Майкл» с небольшим отрывом вырвал лидерство у «Закулисья реальности»
Картина смогла заработать 40,5 млн рублей
Лидером чарта за четверг вновь стал голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), который смог заработать 40,5 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 230 млн.
Серебро досталось новинке – хоррору ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (VLG). За первый день проката фильм положил в свою копилку 40,4 млн рублей, что может превратиться в 160 млн по итогу недели.
Пятое место заняла семейная лента ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG). Российский проект с хвостатыми блогерами – лабрадором Дени и котом-сфинксом Мэни – освоил 7,55 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 40 млн.
Замкнул десятку фильм Квентина Тарантино УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ (КАР). Режиссерская версия картины с Умой Турман записала на свой счет 1,9 млн рублей и может рассчитывать на 10 млн к концу уикенда.
Фото: кадр из фильма МАЙКЛ
Предварительные сборы за четверг 04.06.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 04.06.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 04.06.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|2
|-(1504)
|40 472 571$551 849
|-25,0%
|508 354 322$7 170 019
|230 000 000 $3 136 079
|2
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|1
|-(1249)
|40 361 828$550 339
|-
|44 374 205$605 048
|160 000 000 $2 181 620
|3
|МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ
The Mandalorian & Grogu
|-
|2
|-(1)
|11 421 650$155 736
|-13,1%
|114 252 582$1 611 461
|-
|4
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey
|CP
|3
|-(936)
|8 000 000$109 081
|-53,8%
|393 000 000$5 539 112
|50 000 000 $681 756
|5
|ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!
|NMG
|1
|-(1186)
|7 554 988$103 013
|-
|7 554 988$103 013
|40 000 000 $545 405
|6
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|3
|-(531)
|6 524 723$88 965
|-11,8%
|145 876 804$2 056 051
|40 000 000 $545 405
|7
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|AK
|3
|-(1674)
|5 708 834$77 841
|-51,1%
|205 195 591$2 892 115
|35 000 000 $477 229
|8
|КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ
|VLG
|2
|-(2321)
|4 757 456$64 869
|-32,6%
|77 408 742$1 091 802
|35 000 000 $477 229
|9
|ПРОПАСТЬ
|NMG
|2
|-(845)
|2 299 756$31 357
|-54,7%
|39 811 172$561 512
|14 000 000 $190 892
|10
|УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
|KAP
|1
|-(231)
|1 924 295$26 238
|-
|5 729 131$78 117
|10 000 000 $136 351
|11
|БОГАТЫРИ
|NKI
|3
|-(827)
|1 769 136$24 122
|-63,2%
|107 835 288$1 519 877
|-
|12
|ШЕВЕЛИ ПЕРЬЯМИ!
Iggy the Eagle
|AK
|1
|-(1117)
|1 765 303$24 070
|-
|1 821 575$24 837
|-
|13
|КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА
|NKI
|1
|-(1593)
|1 530 224$20 865
|-
|2 086 554$28 450
|-
|14
|МОМО
Momo
|EXP
|1
|-(636)
|1 236 087$16 854
|-
|3 474 560$47 376
|-
|15
|ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
|NMG
|4
|-(305)
|975 243$13 298
|-51,4%
|125 796 544$1 715 251
|-
|16
|ПОБЕГ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Boonie Bears: The Hidden Protector
|CP
|1
|-(388)
|965 000$13 158
|-
|965 000$13 158
|-
|17
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|7
|-(169)
|904 279$12 330
|-64,0%
|487 418 368$6 498 912
|-
|18
|ТРОЛЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
Curly Burly
|CPF
|1
|-(183)
|505 869$6 898
|-
|505 869$6 898
|-
Смотрите также
Также стартовали
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|VLG
|Вольга