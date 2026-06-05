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Касса четверга: «Майкл» с небольшим отрывом вырвал лидерство у «Закулисья реальности»

Автор: БК
5 июня 2026

Картина смогла заработать 40,5 млн рублей

Лидером чарта за четверг вновь стал голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), который смог заработать 40,5 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 230 млн.

Серебро досталось новинке – хоррору ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (VLG). За первый день проката фильм положил в свою копилку 40,4 млн рублей, что может превратиться в 160 млн по итогу недели.

Пятое место заняла семейная лента ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG). Российский проект с хвостатыми блогерами – лабрадором Дени и котом-сфинксом Мэни – освоил 7,55 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 40 млн.

Замкнул десятку фильм Квентина Тарантино УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ (КАР). Режиссерская версия картины с Умой Турман записала на свой счет 1,9 млн рублей и может рассчитывать на 10 млн к концу уикенда.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

Предварительные сборы за четверг 04.06.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 04.06.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 04.06.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 МАЙКЛ
Michael		 VLG 2 -(1504) 40 472 571$551 849 -25,0% 508 354 322$7 170 019 230 000 000 $3 136 079
2 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms		 VLG 1 -(1249) 40 361 828$550 339 - 44 374 205$605 048 160 000 000 $2 181 620
3 МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ
The Mandalorian & Grogu		 - 2 -(1) 11 421 650$155 736 -13,1% 114 252 582$1 611 461 -
4 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey		 CP 3 -(936) 8 000 000$109 081 -53,8% 393 000 000$5 539 112 50 000 000 $681 756
5 ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!
 NMG 1 -(1186) 7 554 988$103 013 - 7 554 988$103 013 40 000 000 $545 405
6 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 3 -(531) 6 524 723$88 965 -11,8% 145 876 804$2 056 051 40 000 000 $545 405
7 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
 AK 3 -(1674) 5 708 834$77 841 -51,1% 205 195 591$2 892 115 35 000 000 $477 229
8 КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ
 VLG 2 -(2321) 4 757 456$64 869 -32,6% 77 408 742$1 091 802 35 000 000 $477 229
9 ПРОПАСТЬ
 NMG 2 -(845) 2 299 756$31 357 -54,7% 39 811 172$561 512 14 000 000 $190 892
10 УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ
Kill Bill: The Whole Bloody Affair		 KAP 1 -(231) 1 924 295$26 238 - 5 729 131$78 117 10 000 000 $136 351
11 БОГАТЫРИ
 NKI 3 -(827) 1 769 136$24 122 -63,2% 107 835 288$1 519 877 -
12 ШЕВЕЛИ ПЕРЬЯМИ!
Iggy the Eagle		 AK 1 -(1117) 1 765 303$24 070 - 1 821 575$24 837 -
13 КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА
 NKI 1 -(1593) 1 530 224$20 865 - 2 086 554$28 450 -
14 МОМО
Momo		 EXP 1 -(636) 1 236 087$16 854 - 3 474 560$47 376 -
15 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
 NMG 4 -(305) 975 243$13 298 -51,4% 125 796 544$1 715 251 -
16 ПОБЕГ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Boonie Bears: The Hidden Protector		 CP 1 -(388) 965 000$13 158 - 965 000$13 158 -
17 КОММЕРСАНТ
 NKI 7 -(169) 904 279$12 330 -64,0% 487 418 368$6 498 912 -
18 ТРОЛЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
Curly Burly		 CPF 1 -(183) 505 869$6 898 - 505 869$6 898 -
ИТОГО ТОП-18:
138 677 242 $1 890 881
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.34 руб.

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ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ / Backrooms (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОМО / Momo (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОБЕГ ИЗ ВОЛШЕБНОГО ИЗМЕРЕНИЯ / Boonie Bears: The Hidden Protector (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 04–07.06
МАЙКЛ 230 000 000
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ 150 000 000
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ 55 000 000
НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ 35 000 000
КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ 33 000 000
ДЕНИ И МЭНИ В КИНО! 30 000 000
ОБСЕССИЯ 30 000 000