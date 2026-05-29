Касса четверга: «Майкл» оказался в лидерах
Автор: БК
29 мая 2026
Картина смогла заработать почти 54 млн рублей
Лидером чарта за четверг стала новинка – голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), который смог заработать 54 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 290 млн.
На шестой строчке оказался отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG). За первый день проката анимационный проект положил в свою копилку 7 млн рублей, что может превратиться в 60 млн по итогу недели.
Седьмое место занял триллер ПРОПАСТЬ (NMG). Российский проект с Марком Эйдельштейном и Тиной Стойилкович освоил 5 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 22 млн.
Фото: кадр из фильма МАЙКЛ
Предварительные сборы за четверг 28.05.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 28.05.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 28.05.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|1
|-(1488)
|53 980 722$761 364
|-
|58 374 459$823 335
|290 000 000 $4 090 268
|2
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey
|CP
|2
|-(1060)
|17 300 000$244 006
|-31,3%
|255 300 000$3 598 309
|80 000 000 $1 128 350
|3
|МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ
The Mandalorian & Grogu
|-
|1
|-(1)
|13 145 432$185 408
|-
|13 145 432$185 408
|-
|4
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|AK
|2
|-(2152)
|11 683 661$164 791
|60,3%
|119 452 003$1 683 608
|70 000 000 $987 306
|5
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|2
|-(1045)
|7 396 941$104 329
|19,9%
|75 650 432$1 066 250
|30 000 000 $423 131
|6
|КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ
|VLG
|1
|-(2323)
|7 055 673$99 516
|-
|7 229 227$101 964
|60 000 000 $846 262
|7
|ПРОПАСТЬ
|NMG
|1
|-(1997)
|5 081 346$71 669
|-
|5 081 346$71 669
|22 000 000 $310 296
|8
|БОГАТЫРИ
|NKI
|2
|-(2154)
|4 807 157$67 802
|20,6%
|69 170 240$974 915
|28 000 000 $394 922
|9
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|6
|-(303)
|2 511 312$35 420
|-35,4%
|469 084 416$6 254 459
|12 000 000 $169 252
|10
|ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
|NMG
|3
|-(871)
|2 004 705$28 275
|-9,0%
|100 387 650$1 368 798
|15 000 000 $211 566
|11
|ТЕНЬ
Scotty
|TNL
|2
|-(298)
|803 783$11 337
|6,7%
|15 736 995$221 804
|-
|12
|МОНАХИНЯ ИЗ БОРЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Borley Rectory: The Awakening
|KNLG
|1
|-(184)
|596 617$8 415
|-
|596 617$8 415
|-
|13
|МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Le Reve americain
|CPF
|1
|-(153)
|512 040$7 222
|-
|795 600$11 221
|-
|14
|КОЛОНИЯ
Gunche
|WP
|-2
|-(31)
|511 420$7 213
|-
|610 409$610 409
|-
|15
|АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
|CP
|6
|-(84)
|429 000$6 051
|-64,3%
|400 300 000$5 337 333
|-
|16
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА: МУТАЦИЯ
The Cure
|WP
|1
|-(154)
|364 168$5 136
|-
|405 428$5 718
|-
|17
|ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
The Magic Faraway Tree
|AK
|4
|-(90)
|361 917$5 105
|-39,2%
|87 142 487$1 158 502
|-
ИТОГО ТОП-17:
128 545 894 $1 813 059
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.9 руб.
Также стартовали
КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ / The Mandalorian & Grogu (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО / Le Reve americain (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОНАХИНЯ ИЗ БОРЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ / Borley Rectory: The Awakening (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: МУТАЦИЯ / The Cure (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРОПАСТЬ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧАО / ChaO (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|INK
|Иноекино
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|TNL
|TenLetters
|VLG
|Вольга
|WP
|Уорлд Пикчерз
Сборов за уикенд 28–31.05
МАЙКЛ 450 000 000
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ 110 000 000
КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ 80 000 000
НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ 50 000 000
ОБСЕССИЯ 26 000 000
БОГАТЫРИ 25 000 000
ПРОПАСТЬ 25 000 000