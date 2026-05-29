top banner

Касса четверга: «Майкл» оказался в лидерах

Автор: БК
29 мая 2026

Картина смогла заработать почти 54 млн рублей

Лидером чарта за четверг стала новинка – голливудский байопик МАЙКЛ (VLG), который смог заработать 54 млн рублей. По итогу уикенда фильм может претендовать на 290 млн.

На шестой строчке оказался отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG). За первый день проката анимационный проект положил в свою копилку 7 млн рублей, что может превратиться в 60 млн по итогу недели.

Седьмое место занял триллер ПРОПАСТЬ (NMG). Российский проект с Марком Эйдельштейном и Тиной Стойилкович освоил 5 млн рублей, а его касса к вечеру воскресенья может составить 22 млн.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

Предварительные сборы за четверг 28.05.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 28.05.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 28.05.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 МАЙКЛ
Michael		 VLG 1 -(1488) 53 980 722$761 364 - 58 374 459$823 335 290 000 000 $4 090 268
2 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey		 CP 2 -(1060) 17 300 000$244 006 -31,3% 255 300 000$3 598 309 80 000 000 $1 128 350
3 МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ
The Mandalorian & Grogu		 - 1 -(1) 13 145 432$185 408 - 13 145 432$185 408 -
4 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
 AK 2 -(2152) 11 683 661$164 791 60,3% 119 452 003$1 683 608 70 000 000 $987 306
5 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 2 -(1045) 7 396 941$104 329 19,9% 75 650 432$1 066 250 30 000 000 $423 131
6 КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ
 VLG 1 -(2323) 7 055 673$99 516 - 7 229 227$101 964 60 000 000 $846 262
7 ПРОПАСТЬ
 NMG 1 -(1997) 5 081 346$71 669 - 5 081 346$71 669 22 000 000 $310 296
8 БОГАТЫРИ
 NKI 2 -(2154) 4 807 157$67 802 20,6% 69 170 240$974 915 28 000 000 $394 922
9 КОММЕРСАНТ
 NKI 6 -(303) 2 511 312$35 420 -35,4% 469 084 416$6 254 459 12 000 000 $169 252
10 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
 NMG 3 -(871) 2 004 705$28 275 -9,0% 100 387 650$1 368 798 15 000 000 $211 566
11 ТЕНЬ
Scotty		 TNL 2 -(298) 803 783$11 337 6,7% 15 736 995$221 804 -
12 МОНАХИНЯ ИЗ БОРЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Borley Rectory: The Awakening		 KNLG 1 -(184) 596 617$8 415 - 596 617$8 415 -
13 МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Le Reve americain		 CPF 1 -(153) 512 040$7 222 - 795 600$11 221 -
14 КОЛОНИЯ
Gunche		 WP -2 -(31) 511 420$7 213 - 610 409$610 409 -
15 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
 CP 6 -(84) 429 000$6 051 -64,3% 400 300 000$5 337 333 -
16 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: МУТАЦИЯ
The Cure		 WP 1 -(154) 364 168$5 136 - 405 428$5 718 -
17 ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
The Magic Faraway Tree		 AK 4 -(90) 361 917$5 105 -39,2% 87 142 487$1 158 502 -
ИТОГО ТОП-17:
128 545 894 $1 813 059
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.9 руб.

Смотрите также

Касса четверга: «Грязные деньги» уверенно возглавили чарт (Сборы четверга 21.05.2026)
Лидером чарта за четверг стал новый фильм Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (СР), который смог заработать 25,2 млн рублей. По итогу уикенда экшн может претендовать на 180 млн стартовых сборов. На третьем месте расположилась ком...
Подробнее

Также стартовали

КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ / The Mandalorian & Grogu (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО / Le Reve americain (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
МОНАХИНЯ ИЗ БОРЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ / Borley Rectory: The Awakening (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: МУТАЦИЯ / The Cure (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПРОПАСТЬ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЧАО / ChaO (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CPЦентрал ПартнершипCPFCapella Film
EXPЭкспонента ФильмINKИноекино
KNLGКинологистикаNKIНаше кино
NMGНМГ КинопрокатTNLTenLetters
VLGВольгаWPУорлд Пикчерз
Новости Кино TV online
Прогноз
Сборов за уикенд 28–31.05
МАЙКЛ 450 000 000
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ 110 000 000
КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ 80 000 000
НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ 50 000 000
ОБСЕССИЯ 26 000 000
БОГАТЫРИ 25 000 000
ПРОПАСТЬ 25 000 000