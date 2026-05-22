Касса четверга: «Грязные деньги» уверенно возглавили чарт
Триквел «Не одна дома 3. Выпускной» идет третьим
Лидером чарта за четверг стал новый фильм Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (СР), который смог заработать 25,2 млн рублей. По итогу уикенда экшн может претендовать на 180 млн стартовых сборов.
На третьем месте расположилась комедия НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (АК). За первый день проката новинка положила в свою копилку 7,3 млн рублей, что может превратиться в 60 млн по итогу недели.
Хоррор ОБСЕССИЯ (EXP) начал свою работу с четвертой строчки чарта и 6,1 млн рублей на своем счету. К концу недели картина может рассчитывать на 40 млн.
На пятом месте оказалась семейная комедия с элементами фэнтези БОГАТЫРИ (NKI). Отечественная новинка освоила 4 млн рублей. Скорее всего, к концу недели на счету проекта окажется около 50 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Предварительные сборы за четверг 21.05.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 21.05.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 21.05.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey
|CP
|1
|-(1290)
|25 200 000$355 180
|-
|25 200 000$355 180
|180 000 000 $2 536 998
|2
|ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2
Devil Wears Prada 2
|-
|2
|-(1)
|17 079 547$240 727
|-43,9%
|222 912 247$3 039 436
|-
|3
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|AK
|1
|-(2150)
|7 290 894$102 761
|-
|8 160 396$115 016
|60 000 000 $845 666
|4
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|1
|-(1051)
|6 170 375$86 968
|-
|7 065 896$99 590
|40 000 000 $563 777
|5
|БОГАТЫРИ
|NKI
|1
|-(2156)
|3 986 198$56 183
|-
|4 281 927$60 351
|50 000 000 $704 722
|6
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|5
|-(522)
|3 888 939$54 812
|-54,0%
|433 932 128$5 785 762
|25 000 000 $352 361
|7
|ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
|NMG
|2
|-(1992)
|2 204 183$31 067
|-53,9%
|60 315 976$822 416
|24 000 000 $338 266
|8
|АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
|CP
|5
|-(287)
|1 200 000$16 913
|-72,7%
|388 800 000$5 184 000
|7 000 000 $98 661
|9
|ТЕНЬ
Scotty
|TNL
|1
|-(347)
|753 643$10 622
|-
|939 873$13 247
|10 000 000 $140 944
|10
|СВОЯ В ДОСКУ
|NKI
|2
|-(1594)
|685 286$9 659
|-65,5%
|19 876 212$271 015
|5 000 000 $70 472
|11
|ХОКУМ
Hokum
|CPF
|3
|-(165)
|607 205$8 558
|-74,3%
|58 565 084$778 584
|-
|12
|ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
The Magic Faraway Tree
|AK
|3
|-(714)
|594 989$8 386
|-68,2%
|76 644 833$1 018 942
|-
|13
|СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА
|CAO
|4
|-(180)
|523 047$7 372
|-80,6%
|169 631 616$2 265 379
|-
|14
|САЙЫЛЫККА...(В ЛЕТНИКЕ)
|SMKT
|2
|-(47)
|505 375$7 123
|-
|505 375$6 891
|-
|15
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|7
|-(115)
|425 068$5 991
|-74,7%
|629 533 738$8 040 022
|-
|16
|ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Over Your Dead Body
|EXP
|2
|-(334)
|309 079$4 356
|-81,3%
|14 549 606$198 386
|-
|17
|ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ
Homecam
|KNLG
|2
|-(110)
|273 410$3 854
|-71,8%
|9 040 058$123 262
|-
|18
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|9
|-(91)
|229 472$3 234
|-71,7%
|926 007 912$11 471 852
|-
Также стартовали
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|SMKT
|Самокат
|TNL
|TenLetters
|VLG
|Вольга