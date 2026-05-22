Касса четверга: «Грязные деньги» уверенно возглавили чарт

Автор: БК
22 мая 2026

Триквел «Не одна дома 3. Выпускной» идет третьим

Лидером чарта за четверг стал новый фильм Гая Ричи ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (СР), который смог заработать 25,2 млн рублей. По итогу уикенда экшн может претендовать на 180 млн стартовых сборов.

На третьем месте расположилась комедия НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (АК). За первый день проката новинка положила в свою копилку 7,3 млн рублей, что может превратиться в 60 млн по итогу недели.

Хоррор ОБСЕССИЯ (EXP) начал свою работу с четвертой строчки чарта и 6,1 млн рублей на своем счету. К концу недели картина может рассчитывать на 40 млн.

На пятом месте оказалась семейная комедия с элементами фэнтези БОГАТЫРИ (NKI). Отечественная новинка освоила 4 млн рублей. Скорее всего, к концу недели на счету проекта окажется около 50 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

Предварительные сборы за четверг 21.05.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 21.05.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 21.05.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey		 CP 1 -(1290) 25 200 000$355 180 - 25 200 000$355 180 180 000 000 $2 536 998
2 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2
Devil Wears Prada 2		 - 2 -(1) 17 079 547$240 727 -43,9% 222 912 247$3 039 436 -
3 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
 AK 1 -(2150) 7 290 894$102 761 - 8 160 396$115 016 60 000 000 $845 666
4 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 1 -(1051) 6 170 375$86 968 - 7 065 896$99 590 40 000 000 $563 777
5 БОГАТЫРИ
 NKI 1 -(2156) 3 986 198$56 183 - 4 281 927$60 351 50 000 000 $704 722
6 КОММЕРСАНТ
 NKI 5 -(522) 3 888 939$54 812 -54,0% 433 932 128$5 785 762 25 000 000 $352 361
7 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
 NMG 2 -(1992) 2 204 183$31 067 -53,9% 60 315 976$822 416 24 000 000 $338 266
8 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
 CP 5 -(287) 1 200 000$16 913 -72,7% 388 800 000$5 184 000 7 000 000 $98 661
9 ТЕНЬ
Scotty		 TNL 1 -(347) 753 643$10 622 - 939 873$13 247 10 000 000 $140 944
10 СВОЯ В ДОСКУ
 NKI 2 -(1594) 685 286$9 659 -65,5% 19 876 212$271 015 5 000 000 $70 472
11 ХОКУМ
Hokum		 CPF 3 -(165) 607 205$8 558 -74,3% 58 565 084$778 584 -
12 ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
The Magic Faraway Tree		 AK 3 -(714) 594 989$8 386 -68,2% 76 644 833$1 018 942 -
13 СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА
 CAO 4 -(180) 523 047$7 372 -80,6% 169 631 616$2 265 379 -
14 САЙЫЛЫККА...(В ЛЕТНИКЕ)
 SMKT 2 -(47) 505 375$7 123 - 505 375$6 891 -
15 ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama		 VLG 7 -(115) 425 068$5 991 -74,7% 629 533 738$8 040 022 -
16 ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Over Your Dead Body		 EXP 2 -(334) 309 079$4 356 -81,3% 14 549 606$198 386 -
17 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ
Homecam		 KNLG 2 -(110) 273 410$3 854 -71,8% 9 040 058$123 262 -
18 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
 AK 9 -(91) 229 472$3 234 -71,7% 926 007 912$11 471 852 -
ИТОГО ТОП-18:
71 926 710 $1 013 766
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.95 руб.

Также стартовали

TЕАТР В КИНО: ПРИНЦЕССА ЦИРКА (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
БОГАТЫРИ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ / In the Grey (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОБСЕССИЯ / Obsession (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ТЕНЬ / Scotty (TNL) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
CAOКаро ПремьерCPЦентрал Партнершип
CPFCapella FilmEXPЭкспонента Фильм
KAPКИНО.АРТ.ПРОKNLGКинологистика
NKIНаше киноNMGНМГ Кинопрокат
SMKTСамокатTNLTenLetters
VLGВольга
Прогноз
Сборов за уикенд 21–24.05
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ 250 000 000
НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ 60 000 000
БОГАТЫРИ 50 000 000
ОБСЕССИЯ 40 000 000
ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ 30 000 000
КОММЕРСАНТ 30 000 000