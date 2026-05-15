Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину проката

Автор: БК
15 мая 2026

Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» стартует на третьем месте

Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе с комедией ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 30,4 млн рублей. 

Мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG) заработал в стартовый день 4,7 млн рублей. Это позволило новинке занять третье место чарта. Анимация претендует на 33 млн за первые четыре дня проката. 

Второй новинкой в топ-10 стала российская комедия СВОЯ В ДОСКУ (NKI), которая собрала почти 2 млн рублей. Картина с Ольгой Лерман может заработать около 15 млн к вечеру воскресенья. 

Предварительные сборы за четверг 14.05.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 14.05.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 14.05.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2
Devil Wears Prada 2		 - 1 -(1) 30 424 454$414 841 - 30 424 454$414 841 -
2 КОММЕРСАНТ
 NKI 4 -(645) 8 463 014$115 394 - 368 962 848$4 919 505 55 000 000 $749 932
3 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
 NMG 1 -(1992) 4 781 417$65 195 - 5 464 864$74 514 33 000 000 $449 959
4 АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
 CP 4 -(808) 4 400 000$59 995 - 360 100 000$4 801 333 35 000 000 $477 229
5 СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА
 CAO 3 -(831) 2 701 579$36 836 - 151 507 728$2 023 340 21 000 000 $286 338
6 ХОКУМ
Hokum		 CPF 2 -(500) 2 364 304$32 238 - 38 642 912$513 732 16 000 000 $218 162
7 СВОЯ В ДОСКУ
 NKI 1 -(2006) 1 985 141$27 068 - 2 370 885$32 327 15 000 000 $204 527
8 ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
The Magic Faraway Tree		 AK 2 -(1466) 1 870 077$25 499 - 53 273 241$708 232 25 000 000 $340 878
9 ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama		 VLG 6 -(299) 1 677 797$22 877 - 615 200 249$7 856 964 12 000 000 $163 621
10 ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Over Your Dead Body		 EXP 1 -(559) 1 648 849$22 482 - 1 748 359$23 839 8 000 000 $109 081
11 ЖДУН 2
 NKI 3 -(1702) 1 193 074$16 268 - 95 596 504$1 276 663 -
12 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ
Homecam		 KNLG 1 -(355) 970 357$13 231 - 1 058 867$14 438 -
13 ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
 AK 8 -(238) 810 797$11 055 - 919 531 235$11 391 616 -
14 ЛИТВЯК
 AK 3 -(870) 648 336$8 840 - 74 759 430$998 390 -
15 ГРАЦИЯ
La grazia		 AOF 3 -(51) 461 414$6 291 - 37 987 350$507 310 -
16 ГРУЗОВИЧКИ
 VLG 3 -(1161) 438 696$5 982 - 62 018 062$828 233 -
17 ОТЕЦ
 NMG 2 -(272) 372 888$5 084 - 14 318 640$190 357 -
18 ШУРАЛЕ
 VLG 2 -(298) 344 180$4 693 - 11 061 098$147 050 -
19 ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО
 KAP 4 -(69) 329 942$4 499 - 47 002 216$626 696 -
20 ПОЛУТОН
Undertone		 PVZGL 3 -(69) 204 758$2 792 - 34 148 404$456 042 -
ИТОГО ТОП-20:
66 091 074 $901 160
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.34 руб.

Также стартовали

ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 / Devil Wears Prada 2 (-) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ / Over Your Dead Body (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ / Homecam (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
РАЗГОВОР. ПЕРЕВЫПУСК / The Conversation (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
СВОЯ В ДОСКУ (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА. ПЕРЕВЫПУСК / Stealing Beauty (VRT) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
--AKАтмосфера Кино
AOFA-One FilmsCAOКаро Премьер
CPЦентрал ПартнершипCPFCapella Film
EXPЭкспонента ФильмINKИноекино
KAPКИНО.АРТ.ПРОKNLGКинологистика
NKIНаше киноNMGНМГ Кинопрокат
PVZGLПро:взглядVLGВольга
VRTVereteno
Прогноз
Сборов за уикенд 14–17.05
КОММЕРСАНТ 68 000 000
АНГЕЛЫ ЛАДОГИ 42 000 000
СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА 35 000 000
ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ 35 000 000
СВОЯ В ДОСКУ 26 000 000
ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ 20 000 000
ВОТ ЭТО ДРАМА! 15 000 000