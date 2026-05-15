Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину проката
Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» стартует на третьем месте
Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе с комедией ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 30,4 млн рублей.
Мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG) заработал в стартовый день 4,7 млн рублей. Это позволило новинке занять третье место чарта. Анимация претендует на 33 млн за первые четыре дня проката.
Второй новинкой в топ-10 стала российская комедия СВОЯ В ДОСКУ (NKI), которая собрала почти 2 млн рублей. Картина с Ольгой Лерман может заработать около 15 млн к вечеру воскресенья.
Предварительные сборы за четверг 14.05.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 14.05.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 14.05.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2
Devil Wears Prada 2
|-
|1
|-(1)
|30 424 454$414 841
|-
|30 424 454$414 841
|-
|2
|КОММЕРСАНТ
|NKI
|4
|-(645)
|8 463 014$115 394
|-
|368 962 848$4 919 505
|55 000 000 $749 932
|3
|ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
|NMG
|1
|-(1992)
|4 781 417$65 195
|-
|5 464 864$74 514
|33 000 000 $449 959
|4
|АНГЕЛЫ ЛАДОГИ
|CP
|4
|-(808)
|4 400 000$59 995
|-
|360 100 000$4 801 333
|35 000 000 $477 229
|5
|СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА
|CAO
|3
|-(831)
|2 701 579$36 836
|-
|151 507 728$2 023 340
|21 000 000 $286 338
|6
|ХОКУМ
Hokum
|CPF
|2
|-(500)
|2 364 304$32 238
|-
|38 642 912$513 732
|16 000 000 $218 162
|7
|СВОЯ В ДОСКУ
|NKI
|1
|-(2006)
|1 985 141$27 068
|-
|2 370 885$32 327
|15 000 000 $204 527
|8
|ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
The Magic Faraway Tree
|AK
|2
|-(1466)
|1 870 077$25 499
|-
|53 273 241$708 232
|25 000 000 $340 878
|9
|ВОТ ЭТО ДРАМА!
The Drama
|VLG
|6
|-(299)
|1 677 797$22 877
|-
|615 200 249$7 856 964
|12 000 000 $163 621
|10
|ОПАСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Over Your Dead Body
|EXP
|1
|-(559)
|1 648 849$22 482
|-
|1 748 359$23 839
|8 000 000 $109 081
|11
|ЖДУН 2
|NKI
|3
|-(1702)
|1 193 074$16 268
|-
|95 596 504$1 276 663
|-
|12
|ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ
Homecam
|KNLG
|1
|-(355)
|970 357$13 231
|-
|1 058 867$14 438
|-
|13
|ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО
|AK
|8
|-(238)
|810 797$11 055
|-
|919 531 235$11 391 616
|-
|14
|ЛИТВЯК
|AK
|3
|-(870)
|648 336$8 840
|-
|74 759 430$998 390
|-
|15
|ГРАЦИЯ
La grazia
|AOF
|3
|-(51)
|461 414$6 291
|-
|37 987 350$507 310
|-
|16
|ГРУЗОВИЧКИ
|VLG
|3
|-(1161)
|438 696$5 982
|-
|62 018 062$828 233
|-
|17
|ОТЕЦ
|NMG
|2
|-(272)
|372 888$5 084
|-
|14 318 640$190 357
|-
|18
|ШУРАЛЕ
|VLG
|2
|-(298)
|344 180$4 693
|-
|11 061 098$147 050
|-
|19
|ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО
|KAP
|4
|-(69)
|329 942$4 499
|-
|47 002 216$626 696
|-
|20
|ПОЛУТОН
Undertone
|PVZGL
|3
|-(69)
|204 758$2 792
|-
|34 148 404$456 042
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AOF
|A-One Films
|CAO
|Каро Премьер
|CP
|Централ Партнершип
|CPF
|Capella Film
|EXP
|Экспонента Фильм
|INK
|Иноекино
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PVZGL
|Про:взгляд
|VLG
|Вольга
|VRT
|Vereteno