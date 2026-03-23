Кинокомпания братьев Андреасян и телеканал ТНТ снимут «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях»

Создатели СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ готовят еще одну экранизацию произведения А.С. Пушкина – Кинокомпания братьев Андреасян в партнерстве с телеканалом ТНТ уже совсем скоро приступит к съемкам фильма СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ.

«Напомню всем слова Михаила Жванецкого: “Россия – страна талантов. Талантов масса — работать некому”. Андреасяны – одни из немногих людей, которые готовы работать в любое время дня и ночи. Такой труд всегда окупается – это подтверждают цифры: картины СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ и ПРОСТОКВАШИНО – каждая собрала более 2 млрд рублей в прокате и вошла в число самых кассовых релизов года. На днях мы запустили вторую часть ДОМОВЕНКА КУЗИ. Без сомнения, проект тоже будет претендовать на кассовый успех. Но, одна сказка заканчивается – и это повод начать новую историю. Скоро мы приступим к съемкам СКАЗКИ О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ. Я абсолютно точно могу сказать, что фильм будет триумфально штурмовать прокат, а мы продолжим работать вместе с “К.Б.А.” и не будем лишать их и нас возможности добиваться успеха на регулярной основе», – заявила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Режиссером грядущей картины выступит Сарик Андреасян.

«В последнее время кино становится местом для всей семьи. И мне нравится эта тенденция. Говорю, как отец четырех детей: мне приятно смотреть фильмы вместе с ними, а после обсуждать. Я стараюсь сам производить именно такой контент, чтобы мне не было стыдно не только перед ребенком, но и перед его родителями. Кроме того, мы все читали “Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях” в детстве. Важно показать детям то, на чем мы выросли, и сделать это масштабно, увлекательно, чтобы люди перечитали оригинал и вспомнили о том, что по-настоящему важно», – заявил постановщик.

Фото: кадр из мультфильма «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»