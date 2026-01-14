«Невероятные приключения Шурика» посмотрели более 46 млн зрителей в новогодние праздники

В телеэфире фильм стал лидером своего слота с долей 25,8% в аудитории 14-44

Телеканал ТНТ подвел итоги смотрения новогодней комедии НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА – за период праздничных показов на ТВ и в онлайн-кинотеатрах суммарная аудитория проекта превысила 46 млн зрителей.

В телеэфире фильм стал лидером своего слота с долей 25,8% в аудитории 14-44. По данным Mediascope, НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА с рейтингом 7,0% заняли первое место среди всех художественных и анимационных фильмов длительностью более 20 минут и стали самым популярным фильмом 2025 года на всем телевидении (Россия 0+, Все 14–44, 2025 год).

Одновременно с показом в эфире комедия стала доступна на онлайн-платформах. По итогам новогодних каникул она заняла первое место по аудитории на «Кинопоиске», стала лидером среди фильмов на Premier, а также вошла в топ-10 самых популярных проектов в Okko и «Иви».

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА – это пример того, как классический образ может органично существовать в современном формате и оставаться близким зрителю. 38 миллионов человек у телеэкранов – это показатель доверия и подтверждение того, что большие новогодние премьеры ТНТ стали частью праздничной традиции. Мы видим, что зритель ждет такие проекты и выбирает их в главную ночь года. Поэтому уже активно работаем над новой новогодней премьерой, которая выйдет в 2026 году», – заявила директор телеканала ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинга» Тина Канделаки.

В период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года картина Романа Кима и Миши Семичева была показана в эфире ТНТ пять раз.

Фото: кадр из фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА