top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Невероятные приключения Шурика» посмотрели более 46 млн зрителей в новогодние праздники

«Невероятные приключения Шурика» посмотрели более 46 млн зрителей в новогодние праздники

Автор: Илья Кувшинов

14 января 2026

В телеэфире фильм стал лидером своего слота с долей 25,8% в аудитории 14-44

Телеканал ТНТ подвел итоги смотрения новогодней комедии НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА – за период праздничных показов на ТВ и в онлайн-кинотеатрах суммарная аудитория проекта превысила 46 млн зрителей.

В телеэфире фильм стал лидером своего слота с долей 25,8% в аудитории 14-44. По данным Mediascope, НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА с рейтингом 7,0% заняли первое место среди всех художественных и анимационных фильмов длительностью более 20 минут и стали самым популярным фильмом 2025 года на всем телевидении (Россия 0+, Все 14–44, 2025 год).

Одновременно с показом в эфире комедия стала доступна на онлайн-платформах. По итогам новогодних каникул она заняла первое место по аудитории на «Кинопоиске», стала лидером среди фильмов на Premier, а также вошла в топ-10 самых популярных проектов в Okko и «Иви».

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА – это пример того, как классический образ может органично существовать в современном формате и оставаться близким зрителю. 38 миллионов человек у телеэкранов – это показатель доверия и подтверждение того, что большие новогодние премьеры ТНТ стали частью праздничной традиции. Мы видим, что зритель ждет такие проекты и выбирает их в главную ночь года. Поэтому уже активно работаем над новой новогодней премьерой, которая выйдет в 2026 году», – заявила директор телеканала ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-медиа Холдинга» Тина Канделаки.

В период с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года картина Романа Кима и Миши Семичева была показана в эфире ТНТ пять раз. 

Фото: кадр из фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Горничная» обгоняет «Плохую девочку»
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал четыре миллиарда в российском прокате
Подробнее
«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
Гильдия актеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Руководство Warner Bros. отклонило очередное предложение Paramount о поглощении
Подробнее
Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премию
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Первый канал вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов России в 2025 году
Подробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»
Подробнее
Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»
Подробнее
Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда
Подробнее
Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историю
Подробнее
В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементов
Подробнее
Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»
Подробнее
«Невероятные приключения Шурика» возглавили новогодний топ онлайн-кинотеатра Premier
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 января
Подробнее
Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд года
Подробнее

Новости по теме

Комедия «Праздники» получит четвертый сезон
Подробнее
ТНТ подвел итоги 2025 года
Подробнее
ТНТ готовит переосмысление «Мастера и Маргариты» в качестве следующего новогоднего фильма
Подробнее
ТНТ направит первые 5 млн рублей с проката «Простоквашино» на развитие деревни
Подробнее
В Москве прошла презентация нового сезона телеканала ТНТ
Подробнее