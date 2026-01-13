«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники

С 31 декабря по 11 января включительно сервисом пользовались 16 млн подписчиков

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» рассказал о том, что подписчики платформы смотрели в праздничные дни.

С 31 декабря по 11 января включительно сервисом пользовалось 16 млн подписчиков (+23% год к году). Самую большую аудиторию на «Кинопоиске» собрала музыкальная комедия ТНТ НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. В среднем за указанный период один подписчик провел на платформе 21 час.

Почти 6 млн подписчиков включали телеканалы – самыми популярными среди них оказались «Первый канал», «Россия 1» и ТНТ. Лидером на витрине «Первого канала» стал сериал «Казанова», на витрине сервиса «Смотрим» – «Операция «Престол», а на витрине НТВ – тру-крайм «Следствие вели» с Леонидом Каневским.

Топ-10 фильмов и сериалов за новогодние каникулы на «Кинопоиске»

1. НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

2. ГОРЫНЫЧ

3. АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

4. «Проект «Анна Николаевна»

5. МАЖОР В ДУБАЕ

6. «Три кота»

7. «Король и Шут»

8. «Метод», 3-й сезон

9. АВГУСТ

10. «Маша и Медведь»

Фото: кадр со съемок фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА