«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники

Автор: Илья Кувшинов

13 января 2026

С 31 декабря по 11 января включительно сервисом пользовались 16 млн подписчиков

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» рассказал о том, что подписчики платформы смотрели в праздничные дни.

С 31 декабря по 11 января включительно сервисом пользовалось 16 млн подписчиков (+23% год к году). Самую большую аудиторию на «Кинопоиске» собрала музыкальная комедия ТНТ НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. В среднем за указанный период один подписчик провел на платформе 21 час. 

Почти 6 млн подписчиков включали телеканалы – самыми популярными среди них оказались «Первый канал», «Россия 1» и ТНТ. Лидером на витрине «Первого канала» стал сериал «Казанова», на витрине сервиса «Смотрим» – «Операция «Престол», а на витрине НТВ – тру-крайм «Следствие вели» с Леонидом Каневским.

Топ-10 фильмов и сериалов за новогодние каникулы на «Кинопоиске»
1. НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
2. ГОРЫНЫЧ
3. АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
4. «Проект «Анна Николаевна»
5. МАЖОР В ДУБАЕ
6. «Три кота»
7. «Король и Шут»
8. «Метод», 3-й сезон
9. АВГУСТ
10. «Маша и Медведь»

Фото: кадр со съемок фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

