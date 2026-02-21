Стали известны победители 76-го Берлинского кинофестиваля

Главная награда досталась социальной драме «Желтые буквы»

21 февраля в Берлине подвели итоги 76-го международного кинофестиваля.

Жюри основного конкурса под председательством режиссера Вима Вендерса вручило главный приз ленте ЖЕЛТЫЕ БУКВЫ.

Социальная драма Илькера Чатака рассказывает об успешной творческой паре, чья профессиональная и личная жизнь рушится почти одновременно. Потеряв работу из-за произвола властей, герои вынуждены оставить привычный мир и переехать в Стамбул, а их тринадцатилетняя дочь становится невольным свидетелем медленного распада семьи.

Список некоторых лауреатов

• «Золотой медведь» за лучший фильм – ЖЕЛТЫЕ БУКВЫ, реж. Илькер Чатак

• Гран-при жюри – ОСВОБОЖДЕНИЕ, реж. Эмин Альпер

• Приз жюри – КОРОЛЕВА В МОРЕ, реж. Лэнс Хаммер

• «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру – Грант Джи (ВСЕМ НРАВИТСЯ БИЛЛ ЭВАНС)

• «Серебряный медведь» за лучшую роль – Сандра Хюллер (РОЗА)

• «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана – Том Кортни и Анна Калдер-Маршалл (КОРОЛЕВА В МОРЕ)

• «Серебряный медведь» за лучший сценарий – Женевьев Дюлюд-Десель (НИНА РОЗА)

• «Серебряный медведь» за художественные достижения – ЙО. ЛЮБОВЬ – МЯТЕЖНАЯ ПТИЦА, реж. Анна Фитч, Бенкер Уайт

Полный список победителей доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма ЖЕЛТЫЕ БУКВЫ