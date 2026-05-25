Действие второго сезона «Подслушано в Рыбинске» переместится в Выборг

Автор: БК

25 мая 2026

Старт съемок запланирован на середину лета

Создатели сериала «Подслушано в Рыбинске», ставшего триумфатором недавней премии АПКиТ, официально подтвердили, что действие нового сезона переместится в Выборг.

«Выборг – пограничный город с финскими корнями, где действительно все друг друга знают. Он становится идеальной средой для жанра, в котором случайность решает больше, чем умысел. Где один случай меняет все: деньги, криминал, любовь – и город, в котором невозможно исчезнуть», – заявил автор сценария и шоураннер Иван Баранов.

Подчеркивается, что главная интрига второго сезона заключается в том, как привычный ритм жизни маленького пограничного города разрушится под воздействием одного события – деталей которого продюсеры пока не раскрывают.

Старт съемок продолжения сериала от 1-2-3 Production запланирован на середину лета.

Фото: кадр из тизера «Подслушано в…»

