top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль «Новое движение» объявил жюри, программу и участников Кинорынка

Фестиваль «Новое движение» объявил жюри, программу и участников Кинорынка

Автор: БК

21 мая 2026

В конкурс смотра и программу Кинорынка отобрано по 9 картин

Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил состав жюри и участников конкурсной программы смотра. Среди прочего в рамках фестиваля во второй раз состоится Кинорынок авторского кино, профессиональная площадка, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты дистрибьюторам, онлайн-платформам, фестивальным селекторам, продюсерам и потенциальным партнерам индустрии. 

Председателем жюри этого года стал продюсер Максим Добромыслов, в состав жюри также вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер театра и кино Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская. 

Всего в конкурсной программе заявлено 9 фильмов, в их числе:

  • ВЕТЕР В ГОЛОВЕ, режиссер Арсений Московский

  • ГДЕ ТЫ?, режиссер Вероника Коржевская

  • Д-76, режиссер Алексей Житковский

  • ЖУЖА, режиссер Юлия Анищенко

  • МЕНЯ ПОЖИРАЕТ СОБСТВЕННАЯ КРОВАТЬ, режиссер Вячеслав Иванов

  • НЕ ЗОЛОТО, режиссер Тахмина Мюссе

  • СЕРФ ЖИВОТНОЕ, режиссер Андрей Бурмистров

  • ТРАССА «МОРЕ-МОРЕ», режиссер Илья Храмов

  • ЧУЖОЙ ЗВОНОК, режиссер Светлана Белкина.

В рамках Основной конкурсной программы профессиональное жюри присудит следующие призы: главный приз, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшую мужскую роль, приз за лучшую женскую роль, приз за лучшее визуальное решение. Премия Губернатора Новгородской области в размере 1 000 000 рублей вручается участнику, получившему Главный приз, на основании решения жюри.

Оргкомитет и дирекция фестиваля также учреждают приз лучшему молодому продюсеру в России. Награда может быть вручена продюсеру независимо от участия его фильма в конкурсной программе фестиваля.

Помимо основных наград, участники конкурсной программы смогут претендовать на специальные призы партнеров фестиваля. Кинопрокатная компания «Веретено» вручит одному из фильмов приз, включающий организацию премьерных показов и поддержку дальнейшего проката картины. Отдельный приз также учредил ВКонтакте  – победитель получит поддержку в продвижении фильма в прокате. Кроме того, в рамках фестиваля будет вручен специальный приз молодых кинокритиков.

На участие в Кинорынке в этом году отобраны 9 различных проектов. Презентации фильмов будут проходить в закрытом формате. На них будут присутствовать представители ведущих российских дистрибьюторских компаний, онлайн-платформ, продюсерских компаний, фестивалей и киностудий. 

Проекты, отобранные для участия в Кинорынке:

  • ЭЛЕКТРОСОН, режиссер Павел Седов, продюсеры Павел Седов, Софья Макарова.

  • ПРАВИЛА ДОМА, режиссер Филипп Коршунов, продюсеры Филипп Коршунов, Андрей Терехов, Дмитрий Мальцев.

  • ЛЕГЕНДА БЕЗ НОМЕРА, режиссер Саша Громова, продюсеры Алексей Лихницкий, Надежда Чернобровкина.

  • НОЧНОЙ ГОСТЬ, режиссер Сергей Харченко, продюсеры Ирина Комиссарова, Екатерина Кононенко, Катерина Михайлова, Юлия Мишкинене, Евгения Попова, Светлана Бондарчук.

  • ВЕРШИНА, режиссер Юрий Быков, продюсеры Александр Швыдкой, Макар Кожухов, Александр Котелевский, Андрей Новиков, Борис Анисонян, Эдуард Илоян, Георгий Шабанов.

  • СНЕГУРОЧКА, режиссер Ольга Добромыслова, продюсеры Максим Добромыслов, Антон Мотякин, Дмитрий Токарев, Александр Хант.

  • ГАЛО, режиссер Саша Мошкова, продюсеры Максим Добромыслов, Александр Хант, Влад Малахов.

  • САМАЯ ЛЕГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ, режиссер Сергей Осипьян, продюсеры Виолетта Кречетова, Сергей Осипьян, Анна Бартенева, Мария Каиряк, Карина Синенко.

  • 80 УДАРОВ В МИНУТУ, режиссер Григорий Калинин, продюсер Сабина Еремеева.

«Если программы показов фестивалей – это обычно жесткий концепт, в котором картины сочетаются, перекликаясь и дополняя друг друга, то программа нашего Кинорынка – это презентация проектов, которые резко контрастируют, оттеняя, подсвечивая и акцентируя особенности друг друга, еще раз напоминая о том, что наша индустрия – это не национальная школа кино, которая работает и развивается в одном направлении, а сообщество творцов, которые создают контент для огромной разнополярной аудитории», – рассказала куратор Кинорынка авторского кино Ханна Мироненко. 

Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Правительства Новгородской области. Смотр состоится в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня 2026 года.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 мая 2026 года
Подробнее
Международная касса: байопик «Майкл» вернул себе лидерство
Подробнее
Американская касса: на вершину вернулся «Майкл», а «Обсессия» стартовала лучше «Грязных денег»
Подробнее
Названы победители XIII премии АПКиТ
Подробнее
Городские легенды: динамика посещаемости в кинотеатрах России в 2025 году
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» перешагнул рубеж в 400 млн рублей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Коммерсант» остается в лидерах
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ провел «Спиддейтинг» выпускников с продюсерами
Подробнее
Драму «Станция» от Okko и «Среды» покажут на Каннском кинофестивале
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину проката
Подробнее
Касса России: пиратские релизы взобрались на вершину
Подробнее
В Казани пройдет бесплатная кинолаборатория ФПРК
Подробнее
На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Варенье из бабочек»
Подробнее
Фонд кино продлевает сроки приема заявок на переоборудование кинотеатров в малых населенных пунктах
Подробнее
Степан Бурнашев снимет фильм совместно с французскими и японскими продюсерами
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 мая
Подробнее
На Marché du Film был представлен российский фильм «Навар»
Подробнее
Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства семейных фильмов и авторской анимации
Подробнее
РОСКИНО и «Союзмультфильм» проведут серию международных показов к 90-летию студии
Подробнее
ТЭФИ открыла прием заявок на участие в ХХV Всероссийском телеконкурсе «ТЭФИ-Регион»
Подробнее