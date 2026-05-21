Фестиваль «Новое движение» объявил жюри, программу и участников Кинорынка
Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил состав жюри и участников конкурсной программы смотра. Среди прочего в рамках фестиваля во второй раз состоится Кинорынок авторского кино, профессиональная площадка, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты дистрибьюторам, онлайн-платформам, фестивальным селекторам, продюсерам и потенциальным партнерам индустрии.
Председателем жюри этого года стал продюсер Максим Добромыслов, в состав жюри также вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер театра и кино Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская.
Всего в конкурсной программе заявлено 9 фильмов, в их числе:
ВЕТЕР В ГОЛОВЕ, режиссер Арсений Московский
ГДЕ ТЫ?, режиссер Вероника Коржевская
Д-76, режиссер Алексей Житковский
ЖУЖА, режиссер Юлия Анищенко
МЕНЯ ПОЖИРАЕТ СОБСТВЕННАЯ КРОВАТЬ, режиссер Вячеслав Иванов
НЕ ЗОЛОТО, режиссер Тахмина Мюссе
СЕРФ ЖИВОТНОЕ, режиссер Андрей Бурмистров
ТРАССА «МОРЕ-МОРЕ», режиссер Илья Храмов
ЧУЖОЙ ЗВОНОК, режиссер Светлана Белкина.
В рамках Основной конкурсной программы профессиональное жюри присудит следующие призы: главный приз, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшую мужскую роль, приз за лучшую женскую роль, приз за лучшее визуальное решение. Премия Губернатора Новгородской области в размере 1 000 000 рублей вручается участнику, получившему Главный приз, на основании решения жюри.
Оргкомитет и дирекция фестиваля также учреждают приз лучшему молодому продюсеру в России. Награда может быть вручена продюсеру независимо от участия его фильма в конкурсной программе фестиваля.
Помимо основных наград, участники конкурсной программы смогут претендовать на специальные призы партнеров фестиваля. Кинопрокатная компания «Веретено» вручит одному из фильмов приз, включающий организацию премьерных показов и поддержку дальнейшего проката картины. Отдельный приз также учредил ВКонтакте – победитель получит поддержку в продвижении фильма в прокате. Кроме того, в рамках фестиваля будет вручен специальный приз молодых кинокритиков.
На участие в Кинорынке в этом году отобраны 9 различных проектов. Презентации фильмов будут проходить в закрытом формате. На них будут присутствовать представители ведущих российских дистрибьюторских компаний, онлайн-платформ, продюсерских компаний, фестивалей и киностудий.
Проекты, отобранные для участия в Кинорынке:
ЭЛЕКТРОСОН, режиссер Павел Седов, продюсеры Павел Седов, Софья Макарова.
ПРАВИЛА ДОМА, режиссер Филипп Коршунов, продюсеры Филипп Коршунов, Андрей Терехов, Дмитрий Мальцев.
ЛЕГЕНДА БЕЗ НОМЕРА, режиссер Саша Громова, продюсеры Алексей Лихницкий, Надежда Чернобровкина.
НОЧНОЙ ГОСТЬ, режиссер Сергей Харченко, продюсеры Ирина Комиссарова, Екатерина Кононенко, Катерина Михайлова, Юлия Мишкинене, Евгения Попова, Светлана Бондарчук.
ВЕРШИНА, режиссер Юрий Быков, продюсеры Александр Швыдкой, Макар Кожухов, Александр Котелевский, Андрей Новиков, Борис Анисонян, Эдуард Илоян, Георгий Шабанов.
СНЕГУРОЧКА, режиссер Ольга Добромыслова, продюсеры Максим Добромыслов, Антон Мотякин, Дмитрий Токарев, Александр Хант.
ГАЛО, режиссер Саша Мошкова, продюсеры Максим Добромыслов, Александр Хант, Влад Малахов.
САМАЯ ЛЕГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ, режиссер Сергей Осипьян, продюсеры Виолетта Кречетова, Сергей Осипьян, Анна Бартенева, Мария Каиряк, Карина Синенко.
80 УДАРОВ В МИНУТУ, режиссер Григорий Калинин, продюсер Сабина Еремеева.
«Если программы показов фестивалей – это обычно жесткий концепт, в котором картины сочетаются, перекликаясь и дополняя друг друга, то программа нашего Кинорынка – это презентация проектов, которые резко контрастируют, оттеняя, подсвечивая и акцентируя особенности друг друга, еще раз напоминая о том, что наша индустрия – это не национальная школа кино, которая работает и развивается в одном направлении, а сообщество творцов, которые создают контент для огромной разнополярной аудитории», – рассказала куратор Кинорынка авторского кино Ханна Мироненко.
Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Правительства Новгородской области. Смотр состоится в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня 2026 года.
