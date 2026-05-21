Фестиваль «Новое движение» объявил жюри, программу и участников Кинорынка

В конкурс смотра и программу Кинорынка отобрано по 9 картин

Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил состав жюри и участников конкурсной программы смотра. Среди прочего в рамках фестиваля во второй раз состоится Кинорынок авторского кино, профессиональная площадка, где молодые режиссеры и продюсеры представят свои проекты дистрибьюторам, онлайн-платформам, фестивальным селекторам, продюсерам и потенциальным партнерам индустрии.

Председателем жюри этого года стал продюсер Максим Добромыслов, в состав жюри также вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер театра и кино Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская.

Всего в конкурсной программе заявлено 9 фильмов, в их числе:

ВЕТЕР В ГОЛОВЕ , режиссер Арсений Московский

ГДЕ ТЫ? , режиссер Вероника Коржевская

Д-76 , режиссер Алексей Житковский

ЖУЖА , режиссер Юлия Анищенко

МЕНЯ ПОЖИРАЕТ СОБСТВЕННАЯ КРОВАТЬ , режиссер Вячеслав Иванов

НЕ ЗОЛОТО , режиссер Тахмина Мюссе

СЕРФ ЖИВОТНОЕ , режиссер Андрей Бурмистров

ТРАССА «МОРЕ-МОРЕ» , режиссер Илья Храмов

ЧУЖОЙ ЗВОНОК, режиссер Светлана Белкина.

В рамках Основной конкурсной программы профессиональное жюри присудит следующие призы: главный приз, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшую мужскую роль, приз за лучшую женскую роль, приз за лучшее визуальное решение. Премия Губернатора Новгородской области в размере 1 000 000 рублей вручается участнику, получившему Главный приз, на основании решения жюри.

Оргкомитет и дирекция фестиваля также учреждают приз лучшему молодому продюсеру в России. Награда может быть вручена продюсеру независимо от участия его фильма в конкурсной программе фестиваля.

Помимо основных наград, участники конкурсной программы смогут претендовать на специальные призы партнеров фестиваля. Кинопрокатная компания «Веретено» вручит одному из фильмов приз, включающий организацию премьерных показов и поддержку дальнейшего проката картины. Отдельный приз также учредил ВКонтакте – победитель получит поддержку в продвижении фильма в прокате. Кроме того, в рамках фестиваля будет вручен специальный приз молодых кинокритиков.

На участие в Кинорынке в этом году отобраны 9 различных проектов. Презентации фильмов будут проходить в закрытом формате. На них будут присутствовать представители ведущих российских дистрибьюторских компаний, онлайн-платформ, продюсерских компаний, фестивалей и киностудий.

Проекты, отобранные для участия в Кинорынке:

ЭЛЕКТРОСОН , режиссер Павел Седов, продюсеры Павел Седов, Софья Макарова.

ПРАВИЛА ДОМА , режиссер Филипп Коршунов, продюсеры Филипп Коршунов, Андрей Терехов, Дмитрий Мальцев.

ЛЕГЕНДА БЕЗ НОМЕРА , режиссер Саша Громова, продюсеры Алексей Лихницкий, Надежда Чернобровкина.

НОЧНОЙ ГОСТЬ , режиссер Сергей Харченко, продюсеры Ирина Комиссарова, Екатерина Кононенко, Катерина Михайлова, Юлия Мишкинене, Евгения Попова, Светлана Бондарчук.

ВЕРШИНА , режиссер Юрий Быков, продюсеры Александр Швыдкой, Макар Кожухов, Александр Котелевский, Андрей Новиков, Борис Анисонян, Эдуард Илоян, Георгий Шабанов.

СНЕГУРОЧКА , режиссер Ольга Добромыслова, продюсеры Максим Добромыслов, Антон Мотякин, Дмитрий Токарев, Александр Хант.

ГАЛО , режиссер Саша Мошкова, продюсеры Максим Добромыслов, Александр Хант, Влад Малахов.

САМАЯ ЛЕГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ , режиссер Сергей Осипьян, продюсеры Виолетта Кречетова, Сергей Осипьян, Анна Бартенева, Мария Каиряк, Карина Синенко.

80 УДАРОВ В МИНУТУ, режиссер Григорий Калинин, продюсер Сабина Еремеева.

«Если программы показов фестивалей – это обычно жесткий концепт, в котором картины сочетаются, перекликаясь и дополняя друг друга, то программа нашего Кинорынка – это презентация проектов, которые резко контрастируют, оттеняя, подсвечивая и акцентируя особенности друг друга, еще раз напоминая о том, что наша индустрия – это не национальная школа кино, которая работает и развивается в одном направлении, а сообщество творцов, которые создают контент для огромной разнополярной аудитории», – рассказала куратор Кинорынка авторского кино Ханна Мироненко.

Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» проходит при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Правительства Новгородской области. Смотр состоится в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня 2026 года.

Фото: пресс-служба фестиваля