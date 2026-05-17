top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» перешагнул рубеж в 400 млн рублей

Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» перешагнул рубеж в 400 млн рублей

Автор: БК

17 мая 2026

Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» стартовал с третьей позиции

Согласно предварительным данным, лидером уикенда среди официальных релизов вновь стал триллер КОММЕРСАНТ (NKI). Проект записал на свой счет около 50,7 млн рублей (85,1 тысяч зрителей), что позволило ему преодолеть отметку в 400 сборов в российском прокате. Предварительная валовая касса фильма с учетом предпродаж на ближайшие дни составляет 412,1 млн. 

Лучшая новинка недели, мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG), стартовала с третьей строчки чарта. Анимация заработала за четыре дня проката 49 млн рублей (127 тысяч зрителей). 

Еще одной премьерой в топ 10 стала комедия СВОЯ В ДОСКУ. По итогу уикенда новинка отметилась сборами в 14,5 млн рублей (35 тысячи проданных билетов) и заняла восьмое место в таблице лучших официальных релизов уикенда. 

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Американская касса: «Дьявол носит Prada 2» удержал лидерство, «Мортал Комбат 2» стартовал вторым
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 мая 2026 года
Подробнее
«Союзмультфильм» и «Атмосфера Кино» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Подробнее
Международная касса: «Дьявол носит Prada 2» сохранил статус лидера
Подробнее
Премия ТЭФИ объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
Касса России: «Коммерсант» с Александром Петровым продолжает лидировать
Подробнее
В Каннах открывается 79-й международный кинофестиваль
Подробнее
REALIST станет фестивалем вертикальных сериалов
Подробнее
Кинопарк «Москино» будет компенсировать часть расходов на съемку фильмов на своей территории
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» вырвался вперед среди новинок
Подробнее
«Художественный» запустил серию лекций о киноиндустрии
Подробнее
Фестиваль молодого кино «Новое движение» представил деловую программу
Подробнее
Официальная касса России: сажайте, и вырастет
Подробнее
На Marché du Film 2026 ожидается рекордная посещаемость
Подробнее
Форум VIDMK26 обнародовал программу мероприятий
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 мая
Подробнее
Пятый канал покажет прямую трансляцию церемонии вручения XIII премии АПКиТ 
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Коммерсант» остается в лидерах
Подробнее
Городские легенды: динамика посещаемости в кинотеатрах России в 2025 году
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 мая
Подробнее