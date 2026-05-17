Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» перешагнул рубеж в 400 млн рублей

Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» стартовал с третьей позиции

Согласно предварительным данным, лидером уикенда среди официальных релизов вновь стал триллер КОММЕРСАНТ (NKI). Проект записал на свой счет около 50,7 млн рублей (85,1 тысяч зрителей), что позволило ему преодолеть отметку в 400 сборов в российском прокате. Предварительная валовая касса фильма с учетом предпродаж на ближайшие дни составляет 412,1 млн.

Лучшая новинка недели, мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG), стартовала с третьей строчки чарта. Анимация заработала за четыре дня проката 49 млн рублей (127 тысяч зрителей).



Еще одной премьерой в топ 10 стала комедия СВОЯ В ДОСКУ. По итогу уикенда новинка отметилась сборами в 14,5 млн рублей (35 тысячи проданных билетов) и заняла восьмое место в таблице лучших официальных релизов уикенда.

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ