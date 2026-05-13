Пятый канал покажет прямую трансляцию XIII Премии АПКиТ 

Церемония состоится в Москве 19 мая

19 мая в столице пройдет вручение XIII Премии АПКиТ. В ходе торжественной церемонии продюсеры наградят лучшие проекты и лучших индустриальных специалистов в 25 номинациях. В этом году в шорт-лист премии вошли 41 проект и 68 специалистов в индивидуальных категориях.

Прямая трансляция Премии будет доступна на ресурсах Пятого канала, который выступает генеральным информационным партнером Премии АПКиТ уже в шестой раз. Начало трансляции в 19:00.

Проведут мероприятие, которое будет реализовано в концепции «Отражение реальности», Валерия Астапова, Карен Арутюнов, Ангелина Пахомова и Кузьма Сапрыкин.