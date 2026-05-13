Пятый канал покажет прямую трансляцию XIII Премии АПКиТ
13 мая 2026
Церемония состоится в Москве 19 мая
19 мая в столице пройдет вручение XIII Премии АПКиТ. В ходе торжественной церемонии продюсеры наградят лучшие проекты и лучших индустриальных специалистов в 25 номинациях. В этом году в шорт-лист премии вошли 41 проект и 68 специалистов в индивидуальных категориях.
Прямая трансляция Премии будет доступна на ресурсах Пятого канала, который выступает генеральным информационным партнером Премии АПКиТ уже в шестой раз. Начало трансляции в 19:00.
Проведут мероприятие, которое будет реализовано в концепции «Отражение реальности», Валерия Астапова, Карен Арутюнов, Ангелина Пахомова и Кузьма Сапрыкин.
Самое читаемое
Американская касса: «Дьявол носит Prada 2» удержал лидерство, «Мортал Комбат 2» стартовал вторымПодробнее
Еще один год: итоги 2025 года для онлайн-кинотеатровПодробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках маяПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7-10 маяПодробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Шурале»Подробнее
«Проект «Конец света» стал самым популярным фильмом у пиратов в апрелеПодробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» может организовать временный Дом кино на базе кинотеатра «Октябрь»Подробнее
Международная касса: «Дьявол носит Prada 2» сохранил статус лидераПодробнее
Предварительная касса четверга: «Коммерсант» вновь на вершинеПодробнее
Трейлеры российских проектов вновь оказались в числе номинантов на Golden Trailer AwardsПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 мая 2026 годаПодробнее
Съемки второго сезона «Гарри Поттера» начнутся осеньюПодробнее
Кинематографисты выступили против реформы системы поддержки кино в ЕвропеПодробнее
Утвержден состав попечительского совета Фонда кино на ближайшие три годаПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» снова первыйПодробнее
Организаторы «Золотого глобуса» утвердили новые правила для премииПодробнее
Кинопарк «Москино» будет компенсировать часть расходов на съемку фильмов на своей территорииПодробнее
Касса России: «Коммерсант» с Александром Петровым продолжает лидироватьПодробнее
«Художественный» запустил серию лекций о киноиндустрииПодробнее
REALIST станет фестивалем вертикальных сериаловПодробнее