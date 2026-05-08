Предварительная касса четверга: «Коммерсант» вновь на вершине

Лучшей новинкой стал зарубежный хоррор «Хокум»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала криминальная драма КОММЕРСАНТ (NKI). Проект заработал в районе 12 млн рублей (21,8 тысяч зрителей) и к концу уикенда запишет на свой счет еще 65-70 млн рублей.

Хоррор ХОКУМ (CPF) с Адамом Скоттом занял пятое место в таблице лучших релизов четверга. Освоенные им 3,3 млн рублей (6,8 тысяч зрителей) к концу недели должны превратиться в 15-18 млн рублей.

Строчкой ниже оказался семейный проект ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK). В стартовый четверг зарубежная новинка с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой пополнила свою копилку на 2,5 млн рублей и может рассчитывать на 20-25 млн рублей к вечеру воскресенья.

Также в первую десятку смог пробиться мистический триллер ШУРАЛЕ (VLG) с 1,4 млн рублей. Скорее всего, к концу уикенда новинка может заработать примерно 6-8 млн рублей.

