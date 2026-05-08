top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Коммерсант» вновь на вершине

Предварительная касса четверга: «Коммерсант» вновь на вершине

Автор: Илья Кувшинов

8 мая 2026

Лучшей новинкой стал зарубежный хоррор «Хокум»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала криминальная драма КОММЕРСАНТ (NKI). Проект заработал в районе 12 млн рублей (21,8 тысяч зрителей) и к концу уикенда запишет на свой счет еще 65-70 млн рублей.

Хоррор ХОКУМ (CPF) с Адамом Скоттом занял пятое место в таблице лучших релизов четверга. Освоенные им 3,3 млн рублей (6,8 тысяч зрителей) к концу недели должны превратиться в 15-18 млн рублей. 

Строчкой ниже оказался семейный проект ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK). В стартовый четверг зарубежная новинка с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой пополнила свою копилку на 2,5 млн рублей и может рассчитывать на 20-25 млн рублей к вечеру воскресенья. 

Также в первую десятку смог пробиться мистический триллер ШУРАЛЕ (VLG) с 1,4 млн рублей. Скорее всего, к концу уикенда новинка может заработать примерно 6-8 млн рублей.

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Международная касса: «Дьявол носит Prada 2» показал второй старт года среди голливудских релизов
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7-10 мая
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Okko рассказал о новинках мая
Подробнее
Касса России: военная драма «Семь верст до рассвета» стартовала с третьей строчки
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» вырывает победу
Подробнее
Выручка «Газпрома» от медиабизнеса составила 173,2 млрд рублей в 2025 году
Подробнее
Американская киноакадемия радикально обновила правила «Оскара»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая
Подробнее
Режиссер «Золотого дна» снимет новую версию «Курьера»
Подробнее
Еще один год: итоги 2025 года для онлайн-кинотеатров
Подробнее
НМГ и Россотрудничество проведут зарубежные показы военно-патриотических проектов к 9 Мая
Подробнее
Режиссер «Спутника» снимет Дэйва Франко в триллере про вторжение инопланетян
Подробнее
Официальная касса России: прибыльное дело
Подробнее
Каннский кинофестиваль объявил состав жюри
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках мая
Подробнее
Пять фильмов ФПРК вышло на онлайн-платформах в Китае
Подробнее
Гильдия актеров США достигла соглашения со студиями и стримингами
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Шурале»
Подробнее