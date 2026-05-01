Американская киноакадемия радикально обновила правила «Оскара»

Изменения затрагивают актерские номинации, международную категорию и использование ИИ

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о крупнейшем обновлении правил премии «Оскар» за последние десятилетия. Изменения затрагивают актерские номинации, международную категорию и использование ИИ.

В частности, теперь актер может получить сразу несколько номинаций в одной категории (главная или второго плана), если его роли входят в топ-5 голосования. Ранее учитывалась только одна – самая сильная работа.

Изменились и правила входа в международную категорию. Теперь, помимо традиционного пути, фильм может участвовать без отбора от страны – достаточно победы на ключевых фестивалях (в их числе Канны, Венеция, Берлинале, «Сандэнс», Торонто и Пусан). Сама категория также меняет логику: победа теперь будет официально засчитываться режиссеру (раньше – стране), а его имя будет указано на статуэтке.

Также вводятся жесткие ограничения для искусственного интеллекта: в актерских категориях могут учитываться только реально сыгранные человеком роли, а в сценарных – только тексты, написанные людьми. Отмечаться, что киноакадемия может проверять степень использования ИИ.