Предварительная касса уикенда: «Ангелы Ладоги» уверенно заняли первую строчку

Бронза чарта отошла «Коммерсанту»

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (CP). В свой стартовый уикенд проект заработал примерно 108 млн рублей (240 тысяч зрителей).



Третье место таблицы также заняла российская премьера недели – криминальный триллер КОММЕРСАНТ (NKI). Фильм с Александром Петровым в главной роли освоил порядка 67 млн рублей (113,5 тысяч зрителей).



Строчкой ниже оказался семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (AK). Отечественный релиз записал на свой счет около 39 млн рублей за четыре дня проката.



Комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (VLG) стартовала с шестого места таблицы. Проект пополнил свою копилку на 22 млн рублей.



Наилучшую среднюю заполняемость в первой десятке показал казахстанский триллер ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО (KAP). За стартовый уикенд в активе новинки оказалось 17 млн рублей.



Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ