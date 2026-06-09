«Назови меня своим именем» оказался в числе запрещенных фильмов в России

Основанием для запрета стало наличие «деструктивной идеологии»

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга запретил в России три зарубежных фильма – НАЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ Луки Гуаданьино, УБЕЙ СВОИХ ЛЮБИМЫХ Джона Крокидаса и С ЛЮБОВЬЮ, САЙМОН Грега Берланти. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что основанием для запрета стало наличие в этих картинах «деструктивной идеологии», противоречащей российским традиционным ценностям.

«В сети по шести ссылкам были обнаружены информационные материалы... Установлено, что на указанных интернет-страницах размещена информация, вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям* и направленная на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений», – говорится в официальном заявлении.

Решение суда вступает в силу немедленно.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: кадр из фильма НАЗОВИ МЕНЯ СВОИМ ИМЕНЕМ