Сердце коммерсанта: итоги российского онлайн-проката за июнь

Июнь отметился выходом в цифре двух крупных отечественных премьер, которые удивили прокат. Речь идет о подростковой мелодраме ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО и криминальной драме КОММЕРСАНТ. Именно эти два фильма поделили между собой первые строчки онлайн-топов, доказывая теорию, что отечественный зритель уже не ассоциирует стриминги исключительно с сериальной продукцией, а приходит на них, чтобы посмотреть актуальные полные метры, до которых не дошел в прокате или которые хочет пересмотреть.

Эту мысль подтверждает и директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая: «Кинопрокатное окно работает в связке с цифровым релизом на платформе. Прокат создает событие и знание о фильме, онлайн-кинотеатр продлевает его жизнь и доводит до тех, кто не дошел до кинозала». Она также отмечает, что общая картина смотрения на платформах схожа с кинопрокатной: торжество семейных и сказочных релизов очевидно даже на площадках с более возрастной и гендерно выраженной направленностью, вроде КИОН – эту характеристику не раз подчеркивал БК.

Абсолютным лидером по присутствию в сети стала экранизация романа Анны Джейн ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО – семь онлайн-кинотеатров из семи участвующих в рейтинге выпустили фильм в начале месяца, и его успех оказался настолько велик, что тайтл сумел занять высокие позиции в топе не только месяца, но и полугодия. Лидером смотрения картина стала на «Иви», Wink, Start и Premier. Для стриминга ГПМ продолжающийся успех релиза имеет особое значение, прокомментировал генеральный продюсер Premier и Rutube Давид Кочаров: «В этом году Premier стал частью крупной кинотеатральной премьеры – на большие экраны вышел фильм ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО по самой продаваемой в России книге Анны Джейн. Это стало настоящим событием как для взрослой аудитории, так и для подростков, молодежи. Мы получили множество положительных откликов и довольны, что смогли порадовать наших зрителей, подарив им положительные эмоции и красивую историю любви». На «Кинопоиске», Okko и КИОН ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО оказалось на второй строчке. Такое единодушие выбора БК Медиа фиксирует впервые (напомним, что в рейтинге не всегда присутствовал «Кинопоиск», но была представлена «Амедиатека»).

Генеральный директор Start Илья Алексеев связывает успех мелодрамы на платформах в том числе с большими возможностями онлайна: «В сегменте кино мы видим, что интерес к фильмам зачастую сохраняется уже после кинотеатрального релиза. Охват кинотеатров объективно ограничен, тогда как онлайн-платформа позволяет картинам находить зрителей, которые по разным причинам не дошли до кинотеатра или готовы вернуться к просмотру уже дома».

По шесть площадок получили КОММЕРСАНТ и АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, вышедшие в прокат одновременно. И если один проект предлагал ожидаемое многими на майские праздники масштабное военное кино, то другой был темной лошадкой, которая разогналась благодаря хорошей реакции аудитории. Не исключено, что более высокие позиции фильма с Александром Петровым в рейтингах платформ – эффект все того же «сарафанного радио». Первые места на «Кинопоиске», Okko и КИОН, вторые на Wink и Start, и лишь на «Иви» у криминальной драмы третья строчка. В свою очередь, картина с Тихоном Жизневским и Романом Евдокимовым с третьего места только стартовала – на «Кинопоиске» и Premier. А дальше, словно по ступенькам, заняла чуть более низкие позиции в чартах онлайн-кинотеатров: в Okko и КИОН четвертая строчка, пятая – на «Иви» и шестая – на Wink.

В топ-5 пяти платформ оказалась семейная романтическая комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, созвучная летнему и дачному настроению в июне. Фильм с Романом Курцыном и Полиной Максимовой получил серебро от пользователей «Иви» и Premier, бронзу – на Wink и КИОН, а в Okko замкнул топ-5. Можно предположить, что этот успех отразился и на внимании к другому проекту, триллеру АЭРОПОРТ. В прокате он прошел совершенно незаметно, однако рекомендательные системы стримингов предлагают его в пару к РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОМУ и как отечественную новинку, и как фильм с одним и тем же ведущим актером. Так АЭРОПОРТ оказался на четвертых местах на «Иви» и Premier, а на Wink – на десятом.

Пять площадок получила и военная драма СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА, но ее позиции в рейтингах оказались чуть ниже: третье место на Okko, четвертое – на Wink, пятое – на «Кинопоиске» и шестые строчки – на «Иви» и КИОН.

Среди иностранного контента выделяется весенний прокатный хит ВОТ ЭТО ДРАМА! Его присутствие в топах расширилось до трех стримингов против двух в прошлом месяце, демонстрируя, впрочем, снижение интереса: на «Иви» матримониальное драмеди потеряло три строчки и оказалось на девятом месте, на Start – одну и расположилось на четвертом. На этой же позиции лента с Зендеей и Робертом Паттинсоном закрепилась на «Кинопоиске». Не исключено, что идущие в июле рекламные кампании нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА и ОДИССЕИ, которые сопровождаются массивным обсуждением в соцсетях, помогут фильму удержаться на онлайн-плаву еще месяц. Однако интерес к нему снижается быстрее, чем к другим зарубежным релизам официального проката, отмечает Илья Алексеев: «К закупке зарубежного контента в Start подходят очень избирательно и точечно. В сериальном сегменте такие приобретения единичны, а в кино мы рассматриваем проекты, в цифровом потенциале которых уверены, хотя результаты отдельных релизов могут отличаться от первоначальных ожиданий. Например, фильмы НАСЛЕДНИК и ГОРНИЧНАЯ продолжают смотреть уже достаточно длительное время, чего нельзя сказать о картине ВОТ ЭТО ДРАМА! с более сильным кастом». И действительно, черная комедия с Гленом Пауэллом не выходит из десятки лучших уже три месяца подряд, а триллер с Амандой Сайфред и Сидни Суини стал одним из лидеров полугодия.

В целом же в сегменте полных метров наиболее интересным июнь выдался у Okko, пользователи которого активнее всего смотрели именно новинки, за счет чего в топ месяца не попал ни один релиз из майского рейтинга.

СЛЕД ФРАНШИЗЫ

В сериальном сегменте в июне особенно отчетливо виден пользовательский интерес к домашним проектам всех онлайн-кинотеатров. Так на «Кинопоиске» третий месяц подряд не сдают позиции «Беспринципные» и разгон берет «Мажор», новый сезон которого стартовал в июле. Вторая строчка досталась расширенной до мини-сериала версии фильма «Черный двор. Побег». Криминальный хит совместного производства Казахстана и Кыргызстана усилился присутствием в кадре Рузиля Минекаева, что помогло расширить аудиторию сериала.

Ксения Болецкая подчеркивает, что работа с развитыми брендами – одно из ключевых направлений «Кинопоиска»: «Мы видим, что ставка на франшизы работает – мы довольны результатами и пятых сезонов «Беспринципных» (один из крупнейших проектов за полугодие, только в мае его посмотрело около 2,5 миллионов подписчиков «Яндекс Плюса»), и «Мажора». И наша стратегия по работе с партнерами подразумевает, что проект любого стриминга или телеканала может стать большим событием на «Кинопоиске» – для этого мы даем промоинструменты и доступ к аудитории «Плюса». Кроме того, Болецкая отмечает как важный фактор работы платформы глубину ее каталога: «Новинки с промоподдержкой дают всплески за счет премьерного импульса. Но уже с десятой по двадцатую строчку топ держат вечнозеленые тайтлы, которые любят и смотрят круглый год. Премьеры приводят новых подписчиков, а всегда востребованные хиты, прежде всего детская анимация, обеспечивают ежедневную вовлеченность и удержание». К числу таких сериалов-долгожителей относится, например, «Доктор Преображенский» (шестое место).

Двойка лидеров на Okko не изменилась с мая. Триллер «След Чикатило» и фантастика «Радар» уверенно держат зрительское внимание. А фэнтези-новинка «Малахит» стартовала с третьего места и имеет все шансы забраться выше в июле, когда сериал целиком станет доступен на платформе. Отдельно стоит отметить внимание зрителей к документальному сериалу «Майкл Джексон и его история». Очевидно, что в мае он вышел превентивно в ожидании старта в прокате байопика МАЙКЛ и набрал свою массу просмотров в июне, когда аудитория стала искать дополнительную информацию о певце после похода в кино.

А вот на Wink лидеры мая поменялись местами. Триллер «После Фишера. Инквизитор» поднялся на первое место, а спортивная драма «Первая ракетка» опустилась на второе. Эта перестановка выглядит логичной в связи с тем, что сериал с Данилой Козловским в июне завершился, а проект с Александром Петровым только разогнался. Куда любопытнее выглядит появление в топе мелодрамы «Надвое» 2022 года, в которой двое артистов поровну поделили между собой экранное время.

«Иви» и Start в июне выпустили сразу два громких проекта, в том числе показавших разницу зрительских предпочтений на каждой из площадок. Так костюмированная мелодрама «История его служанки» на «Иви», где традиционно сильно женское смотрение, стала первой, а вот пользователи Start поставили новинку на второе место, предпочтя ей «Инспектора Гаврилова». Музыкальный сериал для подростков «Двойная жизнь Ми» также оказался чуть более востребованным на «Иви», заняв там второе место, а у партнера оказался на четвертом, уступив третье очевидно более взрослым «Отпечаткам». Стоит отметить, что для триллера производства КИОН, который вышел в апреле, на данный момент это наиболее высокая позиция в рейтинге. На домашней платформе он стал четвертым, а на «Кинопоиске» – восьмым.

Синхронизация интересов отмечается у пользователей «Иви» и «Кинопоиска»: на обеих платформах новинка Первого канала «Затмение» про эпидемию черной оспы заняла четвертое место. А чуть ниже расположилась драма про пластическую хирургию в СССР «Доктор Преображенский»: шестая строчка в онлайн-кинотеатре «Яндекса» и десятая – на независимой площадке.

Стабильную работу с аудиторией показывает КИОН. Топ площадки МТС составлен преимущественно из детективно-криминальных проектов производства собственной студии и НТВ, а возглавляют его более комедийные «Адвокаты», которые вышли в непривычную для ориджиналсов КИОН дату – в конце мая, а не 1 июня, как гласила старая традиция.

На Premier лидером стал второй сезон скетчкомедии «Второй брак», а следом внимание аудитории привлек новый сезон драмеди про спасателей «Пять минут тишины», который отлично вписывается в рекомендательную систему под уже упомянутый РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ – главную роль там также исполнил Роман Курцын. При этом, как БК фиксировал ранее, основное заполнение рейтинга происходит не за счет новинок телеканала или ориджиналсов, а за счет вечнозеленых хитов ТНТ и Premier. Давид Кочаров прояснил ситуацию: «Premier сейчас представлен также на платформе Rutube, пользователи могут смотреть контент как в самом онлайн-кинотеатре, так и на видеосервисе. С этим связаны особенности сбора данных и ее аналитики. Нынешний топ контента, который в открытом доступе можно увидеть на Premier, отражает просмотры непосредственно в онлайн-кинотеатре. Когда мы проводим внутреннюю аналитику, то суммируем их с теми, что получаем на Rutube, так как над обоими сервисами последний год работает одна большая команда».

Важным трендом июня стало возвращение в топы комедии «Олдскул», пусть и не на высоких строчках: седьмое место на Start, восьмое – на «Иви» и девятое – на «Кинопоиске». Второй сезон проекта с успехом и наградой показали на фестивале сериалов «Пилот», к которому был приурочен и выход новых промоматериалов. Это свидетельствует о появлении нового франшизного тайтла на рынке. «На франшизы пришлось около 70 процентов смотрения оригинального контента Start. То есть именно многосезонные истории стали главным драйвером вовлечения аудитории и подтверждением того, что зрители хотят возвращаться к любимым героям снова и снова. При этом развитие существующих франшиз не заменяет поиск новых идей. Мы продолжаем искать проекты, которые могут стать следующими контентными брендами и расширить нашу библиотеку», – комментирует расклад Илья Алексеев, чья площадка является производящей для хитового сериала.

Фото: кадр из фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО

23.07.2026 Автор: Вероника Скурихина