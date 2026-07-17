Фонд кино провел очную защиту уникальной авторской анимации

Всего экспертам представили восемь проектов

17 июля Фонд кино провел очную защиту уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Блок открыл проект СОВРЕМЕМНИК. КРАТКО. ЯРКО. ВЕЧНО. («МАСТЕР-ФИЛЬМ»). Альманах представили Инга Киркиж, Андрей Бахурин и Мария Муат. По словам авторов, их цель – превратить классиков русской литературы в живых собеседников для современных подростков и показать, что Пушкин, Достоевский и Гоголь – это не прошлое, а вечные авторы, чьи идеи остаются актуальными. Создатели сравнили мысли писателей с мемами, пережившими века, подчеркнув, что через них молодое поколение может вновь почувствовать свою связь с культурной традицией. Авторы рассчитывают, что проект сможет стать популярным среди молодежи благодаря распространению через современную экосистему контента – социальные сети, короткие видео и другие цифровые форматы.

Следом «Студия Мастер-Фильм» представила проект ПЕРЛАМУТРОВАЯ СКАЗКА. Главными героями мультфильма станут две выдающиеся фигуры русской культуры – художник Михаил Врубель и композитор Николай Римский-Корсаков, которые будут существовать сразу в двух измерениях – реальном и сказочном. Связующим звеном между ними станет певица Надежда Забела – супруга Врубеля и первая исполнительница главных партий в операх Римского-Корсакова. Продюсеры Дмитрий Наумов, Александр Герасимов и Елизавета Трусевич рассказали об особенностях проекта, отметив, что одну из ключевых ролей в картине будет играть музыка.

Авторы Ирина Марголина, Борис Коршунов и Всеволод Булавкин представили биографический мультфильм СЛОНИМСКИЙ. ИНТЕРЛЮДИЯ («М.И.Р.»). По замыслу создателей, картина познакомит молодую аудиторию с выдающимся композитором Сергеем Слонимским и поможет сохранить память о нем. Сценарий основан на личных дневниках композитора и ранее неизвестных архивных материалах, раскрывающих его связь с Дмитрием Шостаковичем и другими крупнейшими деятелями отечественной культуры. Небольшое дополнительное финансирование проекту потребовалось в связи с использованием новых технологий в производстве.

Компания «ЧЕРНОВиК» представила мультфильм ШУТКА ДАРВИНА. Главные герои истории – петух Дарвин и его верная курица, которых изгоняют со скотного двора. Оказавшись в доисторическом мире, они сталкиваются с множеством невероятных опасностей. Создатели называют фильм веселым приключением о силе воображения и важности семьи, подчеркивая, что картина напоминает зрителям о доброте и ценности жизни во всех ее проявлениях.

Следующим был представлен проект СПАСАТЕЛИ (студия «Саров»). Анимационно-документальный фильм посвящен подвигу представителей разных народов, спасавших людей во время Великой Отечественной войны. В основу картины легли реальные истории спасения евреев, основанные на архивных документах, воспоминаниях очевидцев, свидетельствах и материалах военных лет. По словам режиссера Валентина Ольшванга, проект станет актом памяти в честь людей, совершавших подвиги в те тяжелые годы. Фильм будет состоять из нескольких новелл, объединенных историей разговора дедушки и внучки. Создатели рассчитывают, что проект будет распространяться не только традиционными способами, но и через университеты, школы и специальные образовательные мероприятия.

«Союзмультфильм» представил мультфильм ТЕОРИЯ СОВПАДЕНИЙ. Проект презентовали режиссеры Наталья Березовая и Алексей Камынин, а к презентации по видеосвязи присоединился генеральный директор студии Борис Машковцев. Картина расскажет о жизни Александра Татарского в необычной псевдонаучно-популярной форме, где на вопрос о природе случайных совпадений будут искать ответ ученые, студенты, эзотерики, таксисты, коты, футболисты и аниматоры. Общий бюджет производства проекта заявлен на уровне 159 млн рублей.

Еще одним проектом студии стала ЧАЙКА – современная интерпретация знаменитой пьесы Антона Чехова. Создатели Виктор Кравченко и Татьяна Ильина рассказали, что стремились соединить классический литературный первоисточник с эстетикой аниме, сохранив при этом ощущение ручной работы как в визуальном решении, так и в музыкальном оформлении фильма.

Завершил блок авторских проектов мультфильм ФРО («ИТД анимэйшн»), основанный на одноименном рассказе Андрея Платонова. Главная героиня картины – Фрося, тяжело переживающая временную разлуку с мужем, уехавшим в длительную командировку. О проекте рассказали Любовь Гайдукова и Светлана Филиппова. Они сообщили, что в озвучании уже приняли участие Евгений Цыганов, Александр Яценко, Евгений Ткачук и Мария Смольникова. По словам авторов, мультфильм сохранит ключевые темы произведения Платонова – гуманизм, ценность семьи и труда, а также нравственные ориентиры. Работа над картиной продолжится еще около двух лет. Предполагаемый хронометраж фильма составит 23–25 минут.