Международный кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей

Обладателем главной награды смотра стала испанская картина «Глухая»

12 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» завершился первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами». Ведущими церемонии выступили Арам Вардеванян и Стася Толстая.

Обладателем главной награды смотра стала испанская картина ГЛУХАЯ. Лента Евы Либертад – это история о материнстве, принятии и поиске взаимопонимания между миром глухих и слышащих людей.

Полный список победителей

• Лучший фильм – ГЛУХАЯ, реж. Ева Либертад (Испания)

• Лучший режиссер – ЧУВСТВА, реж. Виктория Мокерова (Россия)

• Лучший сценарист – МАМИН БЛЮЗ, реж. Екатерина Горбачева (Россия)

• Лучший оператор-постановщик – ОБЕЩАННОЕ НЕБО, реж. Эриж Сехири (Франция, Тунис, Катар), оператор Фрида Махру

• Лучший композитор – ОБЕЩАННОЕ НЕБО, реж. Эриж Сехири (Франция, Тунис, Катар)

• Специальный приз жюри «за филигранное воссоздание эпохи 70-х» – ДОЧЬ КАПИТАНА, реж. Лариса Садилова (Россия)

• Приз зрительских симпатий – ШЛА САША, реж. Юлия Войтюк (Россия)

• Специальный приз Radio Romantika – ШЛА САША, реж. Юлия Войтюк (Россия)

• Специальный приз партнера SuperMama – УТРЕННИЙ СВЕТ, реж. Бобби Сарма Баруа (Индия)

• Специальный приз фестиваля «Своя интонация» – Анна Меликян

• Специальный приз Ассоциации женщин-кинопродюсеров «за вклад в развитие киноиндустрии» – Наталья Мокрицкая

Фото: кадр из фильма ГЛУХАЯ