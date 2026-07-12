Международный кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей
Обладателем главной награды смотра стала испанская картина «Глухая»
12 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» завершился первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами». Ведущими церемонии выступили Арам Вардеванян и Стася Толстая.
Обладателем главной награды смотра стала испанская картина ГЛУХАЯ. Лента Евы Либертад – это история о материнстве, принятии и поиске взаимопонимания между миром глухих и слышащих людей.
Полный список победителей
• Лучший фильм – ГЛУХАЯ, реж. Ева Либертад (Испания)
• Лучший режиссер – ЧУВСТВА, реж. Виктория Мокерова (Россия)
• Лучший сценарист – МАМИН БЛЮЗ, реж. Екатерина Горбачева (Россия)
• Лучший оператор-постановщик – ОБЕЩАННОЕ НЕБО, реж. Эриж Сехири (Франция, Тунис, Катар), оператор Фрида Махру
• Лучший композитор – ОБЕЩАННОЕ НЕБО, реж. Эриж Сехири (Франция, Тунис, Катар)
• Специальный приз жюри «за филигранное воссоздание эпохи 70-х» – ДОЧЬ КАПИТАНА, реж. Лариса Садилова (Россия)
• Приз зрительских симпатий – ШЛА САША, реж. Юлия Войтюк (Россия)
• Специальный приз Radio Romantika – ШЛА САША, реж. Юлия Войтюк (Россия)
• Специальный приз партнера SuperMama – УТРЕННИЙ СВЕТ, реж. Бобби Сарма Баруа (Индия)
• Специальный приз фестиваля «Своя интонация» – Анна Меликян
• Специальный приз Ассоциации женщин-кинопродюсеров «за вклад в развитие киноиндустрии» – Наталья Мокрицкая
Фото: кадр из фильма ГЛУХАЯ