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Алексей Иванов стал вице-президентом «ON Медиа»

Автор: БК

7 июля 2026

Отмечается, что это новая позиция в структуре компании

Бывший глава кластера «КИОН» Алексей Иванов был назначен на должность вице-президента и члена правления холдинга «ON Медиа», который управляет развлекательными бизнесами группы МТС.

Отмечается, что это новая позиция в структуре компании.

Напомним, что Иванов работает в МТС с 2005 года. С 2019-го года он участвовал в запуске онлайн-кинотеатра «КИОН» в роли операционного директора, а затем возглавил одноименный медиакластер.

Фото: пресс-служба «КИОН»

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