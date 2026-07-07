Алексей Иванов стал вице-президентом «ON Медиа»
Автор: БК
7 июля 2026
Отмечается, что это новая позиция в структуре компании
Бывший глава кластера «КИОН» Алексей Иванов был назначен на должность вице-президента и члена правления холдинга «ON Медиа», который управляет развлекательными бизнесами группы МТС.
Отмечается, что это новая позиция в структуре компании.
Напомним, что Иванов работает в МТС с 2005 года. С 2019-го года он участвовал в запуске онлайн-кинотеатра «КИОН» в роли операционного директора, а затем возглавил одноименный медиакластер.
Фото: пресс-служба «КИОН»
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