Okko рассказал о новинках июля

«Фейк», «Суета» и другие новинки библиотеки

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в июле – психологический детектив «Фейк». Главные роли в сериале на тему киберсталкинга и незащищенности в сети исполнили Анастасия Красовская и Эльдар Калимулин.

Также пользователей стриминга ждут криминальная комедия «Суета», комедийный хоррор ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД и многое другое.

Уже на сервисе:

МОМО (семейное фэнтези, реж. Кристиан Диттер)

В руинах древнего римского амфитеатра живет жизнерадостная и добрая осиротевшая девочка Момо. Она завоевала симпатию и дружбу всех людей в округе, которые обожают с ней общаться. Но однажды в их городок приходит очень влиятельная международная корпорация и начинает воровать у жителей время. И теперь у всех друзей Момо нет возможности быть рядом со своими семьями. Девочка объединяется с хранителем времени Мастером Хорой, и они вместе отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти людей от заговора могущественной корпорации.

«Мегамозг» (шоу)

Научно-популярное шоу нового поколения, в котором Владимир Маркони и его необычный соведущий – нейросеть «Мегамозг» – превращают разговор о сложных темах в живое, зрелищное и по-настоящему увлекательное приключение. Здесь наука выходит за пределы учебников и формул, становясь частью большого современного разговора о будущем, технологиях и перспективах, которые открываются перед человечеством. В первом сезоне зрителей ждут 15 выпусков, каждый из которых посвящен одной большой теме, определяющей завтрашний день. Искусственный интеллект, генетика, робототехника, медицина, транспорт, энергетика, спорт, еда, космос и многое другое. Проект объединяет в себе эксперименты, выездные съемки, экспертные комментарии и понятный разговор о том, что еще вчера казалось фантастикой.

Со 2 июля:

«Чемпионы» (анимационный)

новые серии

В спортивной школе учатся две команды спортсменов: «Синие Вымпелы» и «Красные метеоры». В обеих командах есть очень талантливые ребята, но если «Синие» делают ставку на тренировки, стратегию и взаимовыручку, то «Красные» предпочитают действовать нечестно: подставлять противников, нарушать правила, использовать хитрости и запрещенные приемы. А еще «Красные Метеоры» - большие индивидуалисты, поэтому вместо того, чтобы «играть в пас», зачастую действуют на поле единолично и излишне самоуверенно. И конечно, такая тактика раз за разом приводит их к поражению. Каждая серия – это встреча принципиальных соперников Мультиспортивной школьной лиги. В каждой команде есть несколько лидеров – это самые яркие игроки и «заводилы». У каждого из героев – свой уникальный характер, способности и комедийные роли. Также в обеих командах есть тренеры, которые, как и игроки, сильно отличаются друг от друга по характеру и поведению. «Синий» тренер – поддерживающий и дисциплинированный, «красный» - вспыльчивый и несдержанный. На спортивной арене всегда находится судья – очень внимательный и справедливый, и болельщики, поддерживающие любимые команды.

С 6 июля:

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД (комедийный хоррор, реж. Мередит Эллоуэй)

Красивая и дерзкая Эппл работает в магазине торгового центра и тайно руководит сообществом ведьм, куда также входят ее напарницы и подруги Черри и Фиг. Девушки скрывают свои способности от окружающих, но вполне гармонично сосуществуют друг с другом. Ситуация меняется с появлением новой сотрудницы Пампкин, которая не вписывается в установленные правила и ставит под сомнение внутренний порядок группы. Постепенно напряжение внутри культа нарастает, а тщательно скрываемые пороки и страхи ведьм выходят наружу.

«Суета» (криминальная комедия, реж. Антон Родин)

К тридцати годам достижений у Витоса примерно никаких. После позорной встречи выпускников он решает изменить свою жизнь раз и навсегда. Однако лучшей идеи, чем ограбить инкассаторскую машину с помощью своих друзей, Витосу в голову не приходит. План, конечно же, проваливается: вместо безбедного существования они наживают долг в 150 миллионов и очень опасных врагов. Теперь пятигорская четверка неудачников вынуждена пойти на сделку и начать грабить подпольные предприятия кандидата в мэры. Смогут ли герои выбраться из этой криминальной авантюры целыми? А главное – смогут ли они наконец повзрослеть?

С 10 июля:

«Паша» (драмеди, реж. Антон Коломеец, Евгения Тамахина)

в подписке «Амедиатека»

В свои тридцать два года коренной москвич с узбекскими корнями Паша Белов живет с мамой, не строит амбициозных планов и очень нуждается в деньгах. Он вырос в русской семье и учился в Гнесинке, а про своих азиатских предков ничего не знает. Его музыкальная карьера не сложилась, и парень вынужден работать настройщиком пианино. Но череда неожиданных событий, внезапный переезд и знакомство с неудавшейся актрисой Женей меняют жизнь Паши и заставляют его переосмыслить представления о человеческих отношениях и самом себе.

С 16 июля:

«Фейк» (триллер, реж. Алексей Кузмин-Тарасов)

Преподавателя лицея Риту начинает преследовать в Сети неизвестный киберсталкер. Он шантажирует девушку, выкладывая на нее компромат и превращая ее жизнь в настоящий кошмар. Сталкер ставит под угрозу ее работу, карьеру, отношения с родными, друзьями и учениками. Девушка оказывается в беспомощном положении, рискуя потерять все, чем дорожит, и перестает доверять всем, кто ее окружает. Чтобы это остановить, Рита должна понять, кто и зачем пытается разрушить ее жизнь, и вычислить своего беспощадного преследователя.

Скоро в Okko:

«Похищение» (детективный триллер, реж. Кирилл Плетнёв)

Капитан МВД Аглая Мезенцева и следователь Всеволод Косинский, один из лучших специалистов по розыску детей, распутывают дело о пропавшем 5-летнем внуке всемирно известного дирижера Марка Кречетова. Ребенок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память. Под подозрение попадают буквально все члены семьи Кречетовых, и Косинский не жалеет никого ради достижения результата. Аглая не приемлет методов Косинского, но тем не менее становится его лучшей ученицей. Чем больше Аглая распутывает клубок сложных семейных отношений и финансовых махинаций в семье Кречетовых, тем больше ей приходится жертвовать – своим спокойствием, карьерой, жизнями и чувствами других людей. И даже поставить под удар своего еще не родившегося ребенка.

«Ира», 2-й сезон (комедия, реж. Сергей Нотариус)

Ира становится матерью, и новая роль вносит в ее жизнь свои коррективы: хронический недосып, отсутствие свободного времени, хаос в личной жизни – она не в состоянии даже выбрать ребенку имя. А тут еще и родственники регулярно подкидывают поводы для нервного срыва. Но в главном Ира остается верна себе: на любую проблему она молниеносно реагирует язвительной шуткой. С помощью ДНК-теста Ира узнает, кто отец ее малыша, и оказывается в ситуации, к которой прошлый сезон ее не готовил. Сможет ли бывшая тусовщица наконец повзрослеть и стать Ириной?

Фото: кадр из сериала «Фейк»